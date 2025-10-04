Sfânta Parascheva 2025: Programul complet al pelerinajului de la Iași

Pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași rămâne cel mai mare eveniment religios ortodox din România. Anul 2025 aduce, pe lângă momentele tradiționale de rugăciune, și un moment deosebit: aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Palama din Tesalonic, Grecia. Manifestările religioase se vor desfășura între 8 și 15 octombrie, perioadă în care zeci de mii de credincioși sunt așteptați să se închine la sfintele odoare.

Când începe pelerinajul și cum se desfășoară primele zile

Pelerinajul debutează miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat de procesiunea cu sfintele moaște. Acestea vor fi așezate spre închinare în baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane.

Tot în prima zi vor avea loc și slujbe de sfințire a apei și Sfânta Liturghie. În zilele următoare, programul se va desfășura după rânduiala obișnuită:

9–10 octombrie : Sfintele Liturghii, Vecernii și Paraclise dedicate Cuvioasei Parascheva;

: Sfintele Liturghii, Vecernii și Paraclise dedicate Cuvioasei Parascheva; 11 octombrie , moment special – la ora 23:30 sunt așteptate la aeroport moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama , care vor fi aduse la Catedrală în cursul nopții;

, moment special – sunt așteptate la aeroport , care vor fi aduse la Catedrală în cursul nopții; În aceeași zi, credincioșii pot participa la sfințirea bisericii ”Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru”, dar și la evenimente culturale organizate la Muzeul Mitropolitan.

Ce momente importante urmează în zilele de duminică și luni

Duminică, 12 octombrie, se vor oficia Sfânta Liturghie și Paraclisul Maicii Domnului, urmate de pelerinajul ”Calea Sfinților”, când moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama vor fi purtate pe traseul tradițional prin centrul Iașului.

Seara, în Catedrală, va avea loc privegherea dedicată Sfântului Apostol Andrei, al cărui prinos de sfinte moaște va fi, de asemenea, adus spre cinstire.

Pe 13 octombrie, credincioșii se pot ruga la Acatistul Sfântului Apostol Andrei, iar seara vor avea loc slujbe de priveghere și Sfânta Liturghie.

Vezi și Secretul moaștelor Sfintei Parascheva de la Iași. De ce poartă mereu alte haine când te închini la ea!

Când se încheie pelerinajul și ce informații trebuie să știe credincioșii

Punctul culminant al sărbătorii este ziua de marți, 14 octombrie, dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

De la ora 9:00 , pe podiumul special amplasat în fața Catedralei, se va oficia Sfânta Liturghie Arhierească .

, pe podiumul special amplasat în fața Catedralei, se va oficia . În cursul zilei vor continua slujbele de seară, iar miercuri, 15 octombrie, va avea loc reintroducerea sfintelor moaște în Catedrală, marcând astfel finalul pelerinajului.

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, numerele de informare pentru pelerini (valabile între 8–15 octombrie) sunt: 0757.57.91.00 și 0757.033.466.

De asemenea, pe platformele doxologia.ro și mmb.ro va fi afișat în timp real locul unde se află capătul rândului pelerinilor, pe traseul tradițional.

Pelerinajul din 2025 promite, așadar, nu doar momente de intensă rugăciune, ci și o experiență de comuniune spirituală unică, trăită cu evlavie și răbdare, în prezența celor două sfinte odoare aduse spre binecuvântarea credincioșilor.

Vezi și CTP continuă „războiul” moaştelor. Motivul pentru care credincioşii adevăraţi nu ar trebui să se închine în faţa lor: „De ce ai nevoie de bucăți de trup uscate?”!