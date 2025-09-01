Cosmetice interzise din 1 septembrie 2025: ANPC anunță eliminarea acestor produse

Începând cu 1 septembrie 2025, produsele cosmetice care conțin substanța TPO nu vor mai putea fi vândute pe piața din România și restul Uniunii Europene, conform unei decizii europene aplicabile în toate statele membre.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a precizat că, potrivit Regulamentului Omnibus VII, ingredientul TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) a fost inclus în lista substanțelor interzise din Anexa II a Regulamentului european privind produsele cosmetice.

Ce este TPO și de ce este interzis

Substanța era frecvent utilizată în gelurile UV și în lacurile de unghii semipermanente, având rolul de a accelera uscarea și de a asigura o rezistență mai mare a stratului aplicat.

Decizia nu a fost luată întâmplător. Comisia Europeană a încadrat TPO drept substanță toxică pentru reproducere, categoria 1B, printr-un regulament delegat publicat în 2024.

Consecința directă a acestei clasificări a fost includerea obligatorie a ingredientului pe lista substanțelor care nu mai pot fi folosite în cosmetice. Măsura intră în vigoare simultan în toate statele Uniunii, fără perioadă de tranziție.

Recomandările ANPC pentru consumatori

ANPC îi sfătuiește pe cumpărători să acorde o atenție deosebită produselor destinate îngrijirii unghiilor. Înainte de achiziție, este recomandat să se verifice lista de ingrediente și să se evite produsele care menționează TPO pe etichetă.

În cazul în care consumatorii identifică astfel de articole, instituția recomandă să nu fie folosite, să fie anunțat comerciantul și să fie depusă o sesizare prin platforma oficială www.anpc.ro, însoțită de bonul fiscal.

Autoritatea subliniază că există riscuri sporite atunci când cosmeticele sunt cumpărate din surse neoficiale, precum piețe volante, standuri improvizate sau magazine online din afara Uniunii Europene. În aceste cazuri, probabilitatea de a găsi produse care nu respectă reglementările în vigoare este mai ridicată.

Cum s-a luat decizia la nivel european, de fapt

Includerea TPO pe lista substanțelor interzise a fost discutată în cadrul Comisiei Europene și a primit sprijinul majorității statelor membre: 25 de țări au votat pentru, o singură țară s-a opus și o alta s-a abținut.

Regulamentul european prevede că ingredientul ar putea fi utilizat doar dacă există o cerere de derogare fundamentată științific, cu dovezi clare că nu există alternative și că produsul ar fi folosit în condiții strict controlate.

Până la acest moment, nicio companie nu a depus o astfel de solicitare, ceea ce înseamnă că interdicția se aplică integral.

Astfel, de la 1 septembrie 2025, toate produsele cosmetice ce conțin TPO devin ilegale pe piața din România și din restul Uniunii Europene. Interdicția reprezintă o măsură de protecție a sănătății consumatorilor și un pas suplimentar pentru asigurarea siguranței în domeniul cosmeticelor.