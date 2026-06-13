Cât costă să mănânci la tavernă în Grecia în 2026. Nota reală pe care o plătesc românii în Thassos
În condițiile în care tot mai mulți români își fac calculele pentru vacanța de vară și încearcă să găsească destinații care să nu le golească portofelul, Grecia rămâne una dintre cele mai populare alegeri. Iar dintre toate insulele elene, Thassos continuă să fie în topul preferințelor datorită distanței relativ mici față de România, plajelor spectaculoase și prețurilor care, deși au crescut în ultimii ani, rămân accesibile comparativ cu alte destinații mediteraneene.
Cât plătești pentru o masă obișnuită în Thassos
Pe grupurile de Facebook dedicate vacanțelor în Thassos, una dintre întrebările care apare cel mai des este simplă: „Cât costă, de fapt, să mănânci la o tavernă în 2026?”. O postare devenită virală în comunitatea românilor care merg pe insulă oferă o imagine realistă asupra prețurilor practicate în tavernele obișnuite și în cele ceva mai elegante.
Potrivit experiențelor împărtășite de turiști, o cină pentru două persoane nu mai este la fel de ieftină ca în urmă cu câțiva ani, însă nici nu a ajuns la nivelul unor destinații precum Italia, Spania sau Croația.
O strategie des întâlnită printre românii care vor să țină bugetul sub control este să împartă aperitivele și salata, comandând apoi câte un fel principal de persoană.
În acest scenariu, o masă formată dintr-un tzatziki, o salată grecească, două feluri principale, o apă mare și o bere sau o carafă cu vin ajunge, de regulă, între 40 și 55 de euro pentru două persoane, inclusiv bacșișul. Pentru o familie cu doi copii, nota poate urca spre 60-80 de euro, în funcție de preparatele alese și de băuturi.
Salata grecească rămâne vedeta meniului
Chiar dacă mulți români glumesc spunând că pot pregăti acasă aceeași salată cu mult mai puțini bani, salata grecească autentică rămâne unul dintre cele mai comandate preparate.
În 2026, prețul unei porții se situează, în general, între 9,50 și 11,90 euro. Diferența este dată atât de cantitate, cât și de calitatea ingredientelor, în special brânza feta și uleiul de măsline.
Pentru cei care preferă variante mai sofisticate, cu fructe, quinoa sau creveți, nota poate ajunge la 15 euro pentru o singură salată.
Peștele poate fi cea mai bună afacere sau cea mai mare surpriză
Tavernele din Thassos sunt renumite pentru preparatele din pește și fructe de mare, însă aici apar și cele mai mari diferențe de preț. O porție de sardine sau hamsii costă între 8 și 12 euro și este considerată de mulți turiști cea mai bună alegere pentru cei care vor pește proaspăt fără să depășească bugetul.
În schimb, calamarul, caracatița sau creveții saganaki ajung frecvent la 15-20 de euro porția. Specialiștii în vacanțe ieftine recomandă însă atenție la celebrul „Fish of the Day”. Acesta este afișat aproape întotdeauna la preț pe kilogram, iar un pește mare ales din vitrină poate transforma rapid o cină aparent obișnuită într-o notă de peste 50 de euro doar pentru felul principal.
Gyrosul rămâne campionul raportului calitate-preț
Pentru turiștii care nu vor să cheltuiască mult, gyrosul și souvlaki la farfurie continuă să fie printre cele mai bune opțiuni. Prețurile sunt cuprinse între 10 și 13 euro, iar porțiile sunt suficient de generoase pentru majoritatea clienților. Mulți români aleg aceste preparate tocmai pentru că oferă un echilibru foarte bun între cost și cantitate.
Și moussaka rămâne o alegere populară, cu prețuri în jurul valorii de 10 euro.
Cum poți economisi fără să strici vacanța
Cei care merg în Grecia cu un buget atent calculat aleg de regulă să ia micul dejun la cazare, să cumpere apă și gustări din supermarket și să păstreze tavernelor doar prânzul sau cina.
În plus, multe taverne oferă la final pepene roșu, fructe sau desert din partea casei, un obicei care încă se păstrează în numeroase localuri din Thassos.
Într-un an în care costul vieții a crescut peste tot în Europa, iar românii sunt mai atenți ca niciodată la cheltuieli, insula grecească rămâne una dintre puținele destinații unde o familie poate avea o vacanță la mare fără să fie obligată să cheltuiască sume exorbitante pentru mesele de zi cu zi. Iar pentru mulți turiști, tocmai acest echilibru între preț, calitate și atmosferă explică de ce Thassos continuă să fie, și în 2026, una dintre cele mai iubite destinații de vacanță ale românilor.