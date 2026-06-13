Cât costă să mănânci la tavernă în Grecia în 2026. Nota reală pe care o plătesc românii în Thassos

Potrivit experiențelor împărtășite de turiști, o cină pentru două persoane nu mai este la fel de ieftină ca în urmă cu câțiva ani, însă nici nu a ajuns la nivelul unor destinații precum Italia, Spania sau Croația.

O strategie des întâlnită printre românii care vor să țină bugetul sub control este să împartă aperitivele și salata, comandând apoi câte un fel principal de persoană.

În acest scenariu, o masă formată dintr-un tzatziki, o salată grecească, două feluri principale, o apă mare și o bere sau o carafă cu vin ajunge, de regulă, între 40 și 55 de euro pentru două persoane, inclusiv bacșișul. Pentru o familie cu doi copii, nota poate urca spre 60-80 de euro, în funcție de preparatele alese și de băuturi.

Salata grecească rămâne vedeta meniului

Chiar dacă mulți români glumesc spunând că pot pregăti acasă aceeași salată cu mult mai puțini bani, salata grecească autentică rămâne unul dintre cele mai comandate preparate.

În 2026, prețul unei porții se situează, în general, între 9,50 și 11,90 euro. Diferența este dată atât de cantitate, cât și de calitatea ingredientelor, în special brânza feta și uleiul de măsline.

Pentru cei care preferă variante mai sofisticate, cu fructe, quinoa sau creveți, nota poate ajunge la 15 euro pentru o singură salată.

Peștele poate fi cea mai bună afacere sau cea mai mare surpriză

Tavernele din Thassos sunt renumite pentru preparatele din pește și fructe de mare, însă aici apar și cele mai mari diferențe de preț. O porție de sardine sau hamsii costă între 8 și 12 euro și este considerată de mulți turiști cea mai bună alegere pentru cei care vor pește proaspăt fără să depășească bugetul.