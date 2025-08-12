Lansarea GPT-5, prezentată drept o revoluție în ChatGPT, a generat critici din partea utilizatorilor, care reclamă scăderea calității răspunsurilor și schimbări nedorite în personalitatea AI.

Lansarea oficială a modelului GPT-5 de către OpenAI, săptămâna trecută, a fost întâmpinată cu așteptări uriașe, compania promovându-l drept o versiune cu inteligență la nivel de doctorat și abilități avansate de programare.

Cu toate acestea, o parte importantă a comunității de utilizatori a reacționat negativ, acuzând pierderea „personalității” și apariția unor greșeli surprinzătoare.

Nemulțumirile au apărut imediat după implementarea unei funcții noi, menite să comute automat între modele, în funcție de complexitatea întrebării.

Potrivit CEO-ului OpenAI, Sam Altman, această funcție nu a funcționat corect la lansare, ceea ce a făcut ca GPT-5 să pară „mult mai slab” decât în realitate.

Într-o postare pe X, Altman a anunțat că modelul anterior, GPT-4o, va rămâne disponibil pentru abonații ChatGPT Plus și că vor fi implementate corecții rapide pentru îmbunătățirea experienței.

Critici privind răspunsurile și interacțiunea cu utilizatorii

Pe Reddit, comunitatea dedicată ChatGPT a fost inundată de plângeri. Unii utilizatori au afirmat că GPT-5 oferă răspunsuri mai tehnice și mai generale, dar mai puțin implicate emoțional.

Alții au reclamat timpi mai mari de răspuns, erori evidente și „halucinații” în generarea de conținut.

„Chiar și după personalizarea instrucțiunilor, modelul nu mai pare același. Este mai rece și mai distant”, a scris un membru al comunității într-o discuție intens comentată. Alți participanți au afirmat că noul model este potrivit „doar dacă nu îți plac nuanțele și emoțiile în conversații”, potrivit WIRED.

Altman a promis măsuri concrete care se referă la creșterea limitelor de utilizare pentru abonații Plus, îmbunătățirea sistemului de comutare între modele și posibilitatea de a alege manual modul „thinking” pentru răspunsuri mai elaborate.

Dezbaterea despre atașamentul emoțional față de AI

Reacțiile la GPT-5 au readus în discuție un subiect sensibil: relația emoțională dintre utilizatori și chatbot-uri. Potrivit unui studiu publicat de OpenAI în martie, mulți utilizatori dezvoltă un atașament semnificativ față de modelele AI, folosindu-le ca pe un fel de consilier personal sau chiar terapeut.

Pattie Maes, profesoară la MIT implicată în acest studiu, consideră că GPT-5 este mai puțin „lingușitor” și mai orientat spre sarcini concrete, ceea ce poate reduce riscul de distorsiuni cognitive și confirmare a prejudecăților. Totuși, ea recunoaște că mulți preferă un model care le validează opiniile, chiar dacă acestea sunt greșite.

Altman a recunoscut că echipa sa a trebuit să echilibreze performanța tehnică și aspectul interactiv al modelului. În opinia sa, unii utilizatori pot beneficia de pe urma interacțiunii cu AI, însă există riscul ca alții să fie „împinși subtil” într-o direcție contrară interesului lor pe termen lung.

Cu toate că OpenAI nu a oferit explicații tehnice detaliate pentru greșelile raportate, compania a subliniat că va continua să colecteze feedback și să optimizeze GPT-5, urmărind să restabilească încrederea utilizatorilor și să atingă nivelul de performanță promis la lansare.