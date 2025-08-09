I-am cerut noului ChatGPT-5 să-mi spună cum va fi anul 2030, în 5 imagini ilustrate, iar rezultatul a fost unul încrezător

Lansat cu surle și trâmbițe de OpenAI și prezentat de șeful său, Sam Altman, drept un instrument cu abilități „la nivel de doctorat”, noul GPT-5 a stârnit multe așteptări. Dincolo de promisiuni, am vrut să văd cum își imaginează viitorul apropiat și i-am cerut să-l redea în imagini — cinci ilustrații care să arate cum ar putea arăta planeta în 2030. Rezultatul nu e deloc distopic, așa cum ne-am obișnuit din filmele SF, ci mai degrabă optimist și, pe alocuri, chiar puțin clișeic.

Orașul futurist cu grădini verticale

În prima imagine, un oraș futurist se ridică pe fundalul unui cer limpede, cu zgârie-nori acoperiți de grădini verticale și panouri solare integrate direct în fațade. Străzile sunt dominate de vehicule electrice autonome, iar pistele pentru biciclete și trotuarele inteligente sunt concepute pentru a colecta energie, transformând fiecare pas și pedalare într-o sursă de putere.

Armonia dintre oameni, roboți și spații verzi

A doua ilustrație prezintă o zonă urbană cu spații verzi imense între clădiri, unde oameni și roboți interacționează firesc. Tehnologia este prezentă, dar nu invazivă – totul este gândit pentru confort, eficiență și reducerea amprentei de carbon. Străzile respiră prin parcuri integrate, iar clădirile par să fie proiectate deopotrivă pentru comunitate și mediu.

Transportul aerian al viitorului

A treia imagine sugerează că dronele-taxi și aeronavele electrice cu decolare verticală vor deveni parte din peisajul zilnic, eliminând congestia rutieră. Zborul urban nu mai este un lux sau o fantezie SF, ci un mijloc de transport obișnuit, susținut de rețele inteligente care optimizează rutele și consumul de energie.

Revenirea naturii în spațiul urban

A patra imagine ilustrează orașe unde natura nu este marginalizată, ci reintegrată în viața cotidiană. Parcurile sunt extinse și interconectate, iar râurile curg curate prin mijlocul zonelor metropolitane. Spațiile publice devin locuri de socializare și educație ecologică, aducând oamenii mai aproape de mediul înconjurător.

Comunități sustenabile și autosuficiente

În a cincea imagine, clădirile funcționează ca mici ecosisteme, capabile să producă energie, să recicleze apă și să reducă deșeurile aproape de zero. Comunitățile trăiesc în armonie, folosind exclusiv surse regenerabile și tehnologii de reciclare avansată, într-o economie circulară în care nimic nu se pierde și totul se transformă.

În concluzie, rămâne de văzut dacă această abordare reflectă o strategie a celor de la OpenAI de a fi mai rezervați atunci când „se pronunță” asupra viitorului, evitând scenariile sumbre și alarmiste, sau dacă imaginile se bazează, pur și simplu, pe previziile analiștilor din tehnologie ori pe alte studii care au făcut, la rândul lor, exerciții de imaginație. Cert este că, în această formă, ChatGPT-5 pare reglat să nu sperie și să nu privească apocaliptic spre ceea ce ar putea urma, preferând mai degrabă o lume idealistă și plină de speranță. În acest proces, sunt omise tensiunile geopolitice actuale sau factori majori, precum încălzirea globală, care – după mulți analiști – ar putea contura altfel cele cinci imagini de mai sus pentru anul 2030. Cum spune o vorbă românească, „om trăi și om vedea”, iar până atunci poate că merită să păstrăm o doză de optimism.