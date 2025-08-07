ChatGPT intră într-o nouă eră, odată cu lansarea GPT-5, cel mai recent model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI. Promovat drept „mai inteligent, mai rapid și mai util ca niciodată”, GPT-5 vine după mai bine de doi ani de așteptări, amânări și speculații intense în industrie. Deși este încă devreme pentru a-i evalua impactul real, primele demonstrații și declarații ale OpenAI promit un salt semnificativ în evoluția interacțiunii dintre oameni și AI.

Modelul este deja disponibil pentru toți utilizatorii ChatGPT, inclusiv în varianta gratuită, cu anumite limitări. Potrivit CEO-ului Sam Altman, GPT-5 „se simte ca un doctorand în orice domeniu” și este „prima dată când pare că vorbești cu un expert adevărat, nu doar cu un program foarte deștept”.

Un model unificat, cu raționament complex și versatilitate extinsă

Una dintre cele mai notabile noutăți aduse de GPT-5 este integrarea completă a tuturor funcționalităților OpenAI într-un singur model. Spre deosebire de versiunile anterioare, unde utilizatorul trebuia să selecteze manual între diverse opțiuni (GPT-4, Codex, DALL·E etc.), GPT-5 detectează automat sarcina și folosește capacitățile potrivite pentru a răspunde.

Nick Turley, directorul echipei ChatGPT, a declarat pentru FT că „pentru prima dată și utilizatorii din planul gratuit vor avea acces la raționament avansat, fără să-și bată capul cu alegerea modelului corect”. Acest nou model reunește, practic, tot ce OpenAI a învățat din experiențele anterioare și le livrează printr-o interfață unificată și mai intuitivă.

OpenAI susține că GPT-5 este capabil să creeze aplicații software complete, pornind de la un simplu prompt în limbaj natural. În cadrul lansării, cercetătorii au demonstrat cum AI-ul a generat codul, designul și funcționalitatea unei aplicații educaționale, confirmând o direcție clară spre democratizarea dezvoltării digitale.

Mai puține erori, mai multă inteligență aparentă

Un alt punct important subliniat de OpenAI este reducerea semnificativă a fenomenului numit „halucinații” — cazurile în care AI-ul inventează fapte sau răspunsuri eronate. Dacă GPT-3 avea o rată estimată de 33% de răspunsuri inexacte, GPT-5 promite o corectitudine semnificativ îmbunătățită.

Modelul vine cu o capacitate mai mare de a explica pașii logici din spatele răspunsurilor sale, inclusiv în sarcini complexe de matematică, științe sau codare. „Se simte ca un upgrade subtil, dar fundamental,” a comentat Marc Cieslak, corespondent BBC, care a testat GPT-5 înainte de lansarea oficială.

Sam Altman a declarat, conform Business Insider, că, după ce a folosit GPT-5 o perioadă, i s-a părut „mizerabil” să revină la GPT-4 — o mărturisire care arată încrederea companiei în superioritatea noului model. În plus, OpenAI oferă GPT-5 în trei versiuni pentru API: standard, mini și nano — menite să acopere diverse scenarii de utilizare și capacități hardware.

Despre limite, hype și probleme etice persistente

Deși entuziasmul în jurul GPT-5 este justificat de performanțele demonstrate, unii experți avertizează asupra riscului de a confunda marketingul cu realitatea. Profesori de etică în AI, precum Carissa Véliz, susțin că, în ciuda progreselor tehnice, aceste modele rămân simple imitatoare ale gândirii umane și nu conștientizează sau înțeleg în mod real.

În plus, există îngrijorări tot mai mari privind impactul psihologic al acestor AI asupra utilizatorilor. OpenAI recunoaște că unii oameni dezvoltă relații emoționale nepotrivite cu ChatGPT și lucrează deja la introducerea unor limite comportamentale. De exemplu, noua versiune nu mai oferă răspunsuri definitive la întrebări sensibile precum „Ar trebui să mă despart?” și încearcă să ghideze conversația într-o direcție mai sănătoasă și echilibrată.

OpenAI susține că a colaborat cu experți în sănătate mintală pentru a reduce efectele negative precum „lingușirea excesivă” a utilizatorilor sau dependența emoțională, un fenomen pe care l-au numit intern „ChatGPT psychosis”.

Un test major pentru viitorul inteligenței artificiale

Lansarea GPT-5 marchează un moment definitoriu pentru evoluția inteligenței artificiale generative. Cu 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, ChatGPT este acum mai mult decât un simplu chatbot — este un ecosistem global care influențează educația, codarea, jurnalismul și chiar sănătatea mentală.

Chiar dacă unele predicții privind AGI (inteligența generală artificială) par încă departe, Altman este convins că direcția este clară și promițătoare: „Legile scalării încă funcționează. Găsim în continuare dimensiuni noi pe care le putem extinde. Va fi nevoie de investiții uriașe, dar suntem pregătiți.”

În zilele și săptămânile următoare, vom afla dacă GPT-5 se ridică la nivelul promisiunilor sau dacă va rămâne, ca multe alte produse tehnologice, un salt impresionant dar încă insuficient.