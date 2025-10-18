Compania auto chineză BYD anunță cea mai mare rechemare în service. Ce problemă au 115.000 de vehicule

BYD (Build Your Dreams), cel mai mare producător auto chinez de vehicule electrice și hibride, a anunțat cea mai amplă rechemare în service din istoricul său: 115.000 de mașini vor fi verificate și reparate în China din cauza unor defecte de proiectare cu potențial impact asupra siguranței. Măsura vizează modelele din seriile Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022 și vine pe fondul atenției crescute asupra calității și fiabilității vehiculelor electrice cu preț agresiv, informează Euronews.com.

Ce modele sunt afectate și care sunt riscurile semnalate

Potrivit Administrației de Stat pentru Reglementarea Pieței din China (SAMR), aproximativ 44.500 de unități din seria Tang sunt rechemate din cauza unui defect al controlerului motorului de tracțiune. În anumite condiții, acesta poate suferi coroziune la nivelul plăcii de circuit, ceea ce ar putea duce la pierderea alimentării electrice în mers—un scenariu cu risc evident pentru siguranță.

Separat, circa 71.200 de vehicule Yuan Pro sunt vizate din cauza unor etanșări montate incorect la baterie. Montajul neconform poate permite pătrunderea apei în pachetul de baterii, cu efecte precum reducerea puterii disponibile sau, în cazuri extreme, potențiale probleme de fiabilitate pe termen lung. Autoritatea chineză precizează că BYD va autoriza rețeaua de dealeri să aplice gratuit un material de etanșare special pentru întărirea carcasei bateriei și restabilirea impermeabilității, eliminând astfel riscul semnalat.

Ce înseamnă rechemarea pentru clienți și pentru reputația mărcii

Rechemarea are caracter preventiv și implică intervenții gratuite în service pentru toate vehiculele identificate în loturile afectate. Pentru proprietari, acest lucru se traduce prin programări în rețeaua BYD, verificări tehnice țintite și, acolo unde este cazul, aplicarea soluției de remediere recomandate de producător. BYD subliniază că acțiunea are rolul de a readuce vehiculele la specificațiile de siguranță și performanță proiectate inițial.

Dincolo de aspectul practic, mișcarea pune din nou reflectorul pe dilema industriei: cum echilibrezi prețul competitiv cu robustețea designului și controlul calității, mai ales la scară mare. Cazul BYD se înscrie într-un context mai larg, în care autoritățile și consumatorii analizează atent atât siguranța sistemelor de propulsie electrice, cât și detaliile de execuție—de la etanșările bateriei la electronica de putere.

La nivel de piață, BYD rămâne un jucător-cheie, cu volum și ritm de inovație ridicate, însă astfel de rechemări majore pot influența temporar percepția publică. Pe termen scurt, succesul operațiunii va depinde de rapiditatea cu care sunt anunțați clienții, capacitatea rețelei de service și transparența comunicării privind remediile aplicate. Pentru proprietarii de Tang și Yuan Pro din seriile vizate, recomandarea este clară: verificarea eligibilității și programarea cât mai rapidă a intervenției în service pentru a elimina riscurile raportate.