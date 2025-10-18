Ultima ora
Anchetatorii nu au găsit sigiliul la locul exploziei din Rahova, dronele încă adună probe. Toate persoanele decedate sunt femei, conform expertizelor ADN
18 oct. 2025 | 20:48
de Andrei Simion

Compania auto chineză BYD anunță cea mai mare rechemare în service. Ce problemă au 115.000 de vehicule

AUTO
Compania auto chineză BYD anunță cea mai mare rechemare în service. Ce problemă au 115.000 de vehicule
BYD retrage 115.000 de vehicule pentru reparații. (Foto: The New York Times)

BYD (Build Your Dreams), cel mai mare producător auto chinez de vehicule electrice și hibride, a anunțat cea mai amplă rechemare în service din istoricul său: 115.000 de mașini vor fi verificate și reparate în China din cauza unor defecte de proiectare cu potențial impact asupra siguranței. Măsura vizează modelele din seriile Tang și Yuan Pro produse între 2015 și 2022 și vine pe fondul atenției crescute asupra calității și fiabilității vehiculelor electrice cu preț agresiv, informează Euronews.com.

Ce modele sunt afectate și care sunt riscurile semnalate

Potrivit Administrației de Stat pentru Reglementarea Pieței din China (SAMR), aproximativ 44.500 de unități din seria Tang sunt rechemate din cauza unui defect al controlerului motorului de tracțiune. În anumite condiții, acesta poate suferi coroziune la nivelul plăcii de circuit, ceea ce ar putea duce la pierderea alimentării electrice în mers—un scenariu cu risc evident pentru siguranță.

Separat, circa 71.200 de vehicule Yuan Pro sunt vizate din cauza unor etanșări montate incorect la baterie. Montajul neconform poate permite pătrunderea apei în pachetul de baterii, cu efecte precum reducerea puterii disponibile sau, în cazuri extreme, potențiale probleme de fiabilitate pe termen lung. Autoritatea chineză precizează că BYD va autoriza rețeaua de dealeri să aplice gratuit un material de etanșare special pentru întărirea carcasei bateriei și restabilirea impermeabilității, eliminând astfel riscul semnalat.

Ce înseamnă rechemarea pentru clienți și pentru reputația mărcii

Rechemarea are caracter preventiv și implică intervenții gratuite în service pentru toate vehiculele identificate în loturile afectate. Pentru proprietari, acest lucru se traduce prin programări în rețeaua BYD, verificări tehnice țintite și, acolo unde este cazul, aplicarea soluției de remediere recomandate de producător. BYD subliniază că acțiunea are rolul de a readuce vehiculele la specificațiile de siguranță și performanță proiectate inițial.

Dincolo de aspectul practic, mișcarea pune din nou reflectorul pe dilema industriei: cum echilibrezi prețul competitiv cu robustețea designului și controlul calității, mai ales la scară mare. Cazul BYD se înscrie într-un context mai larg, în care autoritățile și consumatorii analizează atent atât siguranța sistemelor de propulsie electrice, cât și detaliile de execuție—de la etanșările bateriei la electronica de putere.

La nivel de piață, BYD rămâne un jucător-cheie, cu volum și ritm de inovație ridicate, însă astfel de rechemări majore pot influența temporar percepția publică. Pe termen scurt, succesul operațiunii va depinde de rapiditatea cu care sunt anunțați clienții, capacitatea rețelei de service și transparența comunicării privind remediile aplicate. Pentru proprietarii de Tang și Yuan Pro din seriile vizate, recomandarea este clară: verificarea eligibilității și programarea cât mai rapidă a intervenției în service pentru a elimina riscurile raportate.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Raport ISC despre blocul afectat de explozia din Rahova: Imobilul nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate. Locuitorii au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii
Raport ISC despre blocul afectat de explozia din Rahova: Imobilul nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate. Locuitorii au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii
Posibilă nouă întâlnire între Trump și Kim Jong-un. Când ar avea loc, potrivit surselor CNN
Posibilă nouă întâlnire între Trump și Kim Jong-un. Când ar avea loc, potrivit surselor CNN
Incendiu într-un imobil din Tecuci. Apelul iniţial la 112 anunţa producerea unei explozii. Mai multe persoane au fost evacuate
Incendiu într-un imobil din Tecuci. Apelul iniţial la 112 anunţa producerea unei explozii. Mai multe persoane au fost evacuate
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Cât costă să închiriezi vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane? Se spunea că a fost renovată pentru Klaus Iohannis
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke”
Moment uluitor în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături, deşi nu avea voie să intre în clădire
Moment uluitor în blocul din Rahova. Un bărbat, aplaudat de locatari după ce a salvat o rochie de mireasă dintre dărâmături, deşi nu avea voie să intre în clădire
Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat
Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Prudență și disciplină, sfatul astrologilor pentru nativii Capricron
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...