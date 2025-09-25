Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD

Hypercarul electric chinezesc YangWang U9 Xtreme a atins 496,1 km/h pe pista de testare din Germania, depășind precedentul record deținut de Bugatti.

Constructorul chinez BYD a reușit să atragă atenția industriei auto mondiale printr-o realizare spectaculoasă: modelul YangWang U9 Xtreme a devenit cea mai rapidă mașină de serie din lume, scrie publicația Car and Driver.

Performanță istorică pe pista ATP Papenburg

Testul oficial a avut loc pe celebrul circuit oval ATP Papenburg din Germania, unde hypercarul a atins viteza maximă de 308,4 mile pe oră (496,1 km/h).

Recordul a fost stabilit la doar câteva săptămâni după ce același model depășise deja limita pentru cele mai rapide vehicule electrice de serie.

La volan s-a aflat pilotul german Marc Basseng, care a reușit să ducă mașina dincolo de performanțele Bugatti Chiron Super Sport 300+, deținătorul recordului anterior, cu 304,8 mile pe oră (aprox. 490 km/h), obținut în 2019.

Reușita subliniază ritmul rapid în care tehnologia electrică reușește să depășească barierele tradiționale impuse de motoarele cu combustie internă.

Pentru BYD, aceasta este o dovadă că inovația poate plasa un constructor chinezesc în fruntea competiției mondiale.

Inginerie extremă: aproape 3000 de cai putere

YangWang U9 Xtreme, cunoscut anterior ca versiunea Track Edition, este un hypercar dezvoltat pentru a testa limitele performanței.

Sub caroseria sa se află un sistem cu patru motoare electrice, fiecare capabil să livreze 744 de cai putere. Puterea combinată depășește astfel pragul de 2959 CP, o cifră greu de imaginat chiar și pentru cele mai avansate supercaruri.

Pentru a atinge aceste rezultate, modelul utilizează o arhitectură electrică de 1200 de volți, comparativ cu cei 800 de volți ai versiunii standard U9.

Creșterea permite un flux mai mare de energie către motoare, dar generează și cu 67% mai multă căldură.

Din acest motiv, inginerii au optat pentru celule de baterii cu densitate ridicată și au implementat modificări aerodinamice și mecanice: jante mai mici de 20 de inch, un ecartament frontal mai îngust și anvelope semi-slick mai late în față.

Cu toate acestea, există o mențiune importantă: deși U9 Xtreme este considerat oficial un model de producție, disponibilitatea lui va fi extrem de limitată.

BYD a confirmat că vor fi construite maximum 30 de unități, ceea ce face din acest hypercar nu doar cel mai rapid, ci și unul dintre cele mai exclusiviste automobile de pe piață.

Recordul obținut de YangWang U9 Xtreme marchează o schimbare majoră în ierarhia mondială a performanțelor auto.

Pentru prima dată, un model electric chinezesc nu doar că rivalizează, ci depășește simboluri consacrate precum Bugatti.

Cu aproape 3000 de cai putere și o viteză maximă de aproape 500 km/h, acest hypercar redefinește limitele posibile pentru vehiculele de serie și confirmă ascensiunea rapidă a tehnologiei electrice în motorsport și în industria auto globală.