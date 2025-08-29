Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 08:53
de Iulia Kelt

Chinezii continuă să îi ia fața lui Elon Musk în Europa: Vânzările Tesla scad cu 40%, în timp ce BYD își triplează înmatriculările

AUTO
Tesla lui Elon Musk, în cădere liberă în Europa / Foto: Fox News

Tesla a înregistrat o scădere abruptă a vânzărilor pe piața europeană în iulie 2025, în timp ce producătorul chinez BYD continuă să câștige teren și chiar depășește compania lui Elon Musk în volum de înmatriculări.

Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), Tesla a vândut 8.837 de mașini în Uniunea Europeană, țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb și Marea Britanie în luna iulie, cu 40% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut, când cifra ajungea la 14.769 de unități, scrie The Guardian.

Tesla pierde teren, BYD câștigă cotă de piață

În schimb, BYD a înregistrat o creștere spectaculoasă: 13.503 mașini noi înmatriculate, de peste trei ori mai multe decât cele 4.151 înregistrate în iulie 2024.

În prezent, producătorul chinez deține 1,2% din piața europeană, în timp ce Tesla rămâne la 0,8%. BYD reușise deja în primăvara acestui an să depășească pentru prima dată Tesla la vânzările din Europa, potrivit unui raport realizat de compania de analiză de piață JATO Dynamics.

Succesul producătorilor chinezi se explică în mare parte prin strategia de a oferi modele mai accesibile ca preț, dar și prin extinderea rapidă a prezenței pe piețele europene.

Marea Britanie sprijină achizițiile de mașini electrice

În paralel, guvernul britanic a anunțat introducerea unui nou program de subvenții pentru vehicule electrice. Ford este primul producător care va beneficia de reducerea maximă de 3.750 de lire pentru două modele: Gen-E și e-Tourneo Courier.

Alte 26 de modele electrice, cu prețuri de listă sub 37.000 de lire, vor putea fi achiziționate cu sprijin financiar de până la 1.500 de lire.

Ministrul transporturilor, Heidi Alexander, a subliniat că aceste măsuri urmăresc să facă tranziția către mobilitatea electrică mai accesibilă pentru familii și să stimuleze concurența pe piața locală.

Între timp, datele Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile (SMMT) arată că producția auto din Marea Britanie a crescut cu 5,6% în iulie, fiind a doua lună consecutivă de avans.

Totuși, directorul general al SMMT, Mike Hawes, a avertizat că sectorul traversează o perioadă marcată de incertitudini, cu investiții masive în tehnologii noi, volatilitate a schimburilor comerciale și o încredere fragilă a consumatorilor.

Pe ansamblu, în primele șapte luni din 2025, în Europa au fost înmatriculate 1,011 milioane de mașini complet electrice, reprezentând 15,6% din piață.

Însă hibridele rămân mai populare, cu 2,255 milioane de unități vândute în aceeași perioadă, susținute de creșteri semnificative în Franța (+30,5%), Spania (+30,2%), Germania (+10,7%) și Italia (+9,4%).

Sigrid de Vries, director general al ACEA, a atras atenția că, pentru a accelera tranziția spre electromobilitate, Europa trebuie să continue investițiile în infrastructura de încărcare, să asigure tarife competitive și să coordoneze mai eficient schemele de sprijin pentru achiziția de vehicule electrice.

