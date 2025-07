Codin Maticiuc intervine în scandalul Beach, Please. Ce spune despre controversele apărute după încheierea festivalului, incidente și mesajul lui Albert NBN: „Nu cred în cenzură, n-aș vrea să existe”. VIDEO EXCLUSIV

Codin Maticiuc a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech, despre prezența la festivalul Beach, Please și controversele apărute în urma ediției din 2025. Și-ar lăsa sau nu fiul să participe la un astfel de eveniment?

Beach, Please, festivalul organizat de Selly și partenerii săi, a devenit cel mai mare din Europa. Tineri din toate colțurile României, dar și din alte țări, s-au adunat la Costinești pentru a-i asculta pe unii dintre cei mai cunoscuți artiști de trap din lume.

După ediția din 2025, însă, pe internet s-a iscat un adevărat scandal. Părinți, inclusiv dintre persoanele publice, au condamnat limbajul folosit și atitudinea artiștilor. Paie pe foc a pus și un incident grav: un adolescent de 15 ani a fost încurajat de un artist să sară de pe scenă și a ajuns în stare gravă la spital.

Codin Maticiuc s-a numărat printre participanți și, în exclusivitate pentru Playtech, a explicat cum privește el aceste controverse. Din punctul său de vedere, organizarea a fost ireproșabilă.

„Mi se pare că e un festival extrem de bine organizat. Am fost, am văzut, am fost și anul trecut și anul ăsta. Ei doar cresc din punct de vedere al organizării. Incidentele și accidentele au fost relativ puține. A fost unul grav, zic eu, cu băiatul ăla care a fost practic împins de pe scenă de un cântăreț.

În rest, cum să spun, faptul că am auzit că sunt artiști care vorbesc urât pe scenă… Asta s-a întâmplat la fiecare festival. După fiecare festival cineva se plânge. Efectiv, după Untold a fost Gheboasă…”, ne-a spus Codin Maticiuc.