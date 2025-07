Care este starea adolescentului rănit grav la „Beach, Please!”, după ce a fost îndemnat de Destroy Lonely să sară de pe scenă. Mama lui îl dă în judecată pe artist

Incidentul a avut loc în timpul festivalului Beach, Please!, desfășurat în Costinești între 9 și 13 iulie 2025. În timpul concertului susținut de Destroy Lonely, un artist american cunoscut pe scena trap-rap, un adolescent de 15 ani pe nume Nicolas a fost implicat într-un moment periculos care i-a pus viața în pericol.

Potrivit declarațiilor oferite de băiat, artistul l-ar fi încurajat insistent să sară de pe scenă.

Căzătura, de la o înălțime de aproximativ trei metri, a fost una extrem de dură. Nicolas s-a lovit de gardul de protecție, suferind răni multiple. Transportat de urgență la Spitalul Județean Constanța, medicii au constatat o contuzie pulmonară gravă, dar și leziuni serioase la ficat, rinichi, umăr și picior. În prezent, băiatul este internat la secția de Terapie Intensivă, iar procesul de recuperare se anunță de durată.

Mama adolescentului este profund marcată de situație și a decis să ia măsuri legale împotriva artistului. Femeia a depus plângere penală pe numele lui Destroy Lonely, considerându-l direct responsabil pentru starea fiului ei.

Destroy Lonely is facing backlash after allegedly forcing a 15-year-old boy to jump off stage at Beach, Please — and pushing him when he hesitated.

The 15-year-old fell 3 meters onto a barricade and was hospitalized with a lung contusion, liver damage, and a kidney injury.… pic.twitter.com/RDZr1du4nV

— Akademiks TV (@AkademiksTV) July 13, 2025