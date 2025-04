Codin Maticiuc are o familie superbă, dar soția lui are o mare nemulțumire: “Se plânge!” VIDEO EXCLUSIV

Codin Maticiuc formează de mulți ani un cuplu cu Ana Pandeli, cei doi având împreună două fete, Smaranda și Ilinca, dar și un băiețel dintr-o altă relație a brunetei, pe care actorul îl adoră.

În trecut, cei doi au preferat să se căsătorească civil în secret. Totuși, soția actorului are o nemulțumire, de care acesta ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech.

Codin Maticiuc are parte de numeroase proiecte, se pregătește de lansarea a doua filme și joacă în serialul “Tătuțu’” de la Pro TV. Mai mult, el se ocupă și de fundația „Spitale publice din bani privați”, astfel că timpul petrecut cu familia este limitat:

Codin Maticiuc a punctat că soția lui, Ana Pandeli, are o nemulțumire legată de faptul că actorul stă puțin timp pe acasă, fiind ocupat cu viața profesională. Acesta încearcă să se împartă mai bine și să rămână focusat atunci când este alături de copiii săi:

“Practic, asta este principala nemulțumire. Timpul! Chiar și cel pe care îl am, depinde cât de mult sunt focusat acolo. După ce că stau puțin cu fetele, sunt cu telefonul în mână. Vorbim de toată chestia asta! Are o nemulțumire completă legată de mine, dar ăsta sunt, atâta pot, nu știu! Are și ea dreptate, dar mă chinui să mă impart mai bine.”

De asemenea, Codin Maticiuc își lasă micuțele, pe Smaranda și Ilinca, să apară în diferite proiecte, însă își dorește ca acestea să îi ceară respectivul lucru. Actorul a explicat că le duce oriunde dacă vor cu adevărat:

“Fetița cea mare, Smaranda, a avut o apariție în filmul “Zurli”. Da, dacă li se va potrivi un proiect, de ce nu? Vreau să văd că vor, că le place. Ea și-a dorit foarte mult să apară în filmul “Zurli”. Am dus-o la un casting pe care nu l-a luat de voci de copii, adică de dublat, cum am făcut eu la Garfield. O duc, dar doar când își dorește!”

Codin Maticiuc îl iubește pe băiatul pe care soția lui îl are dintr-o altă relație ca pe propriul copil. Fiul său deja a apărut în două filme semnate de celebrul actor, însă cel mai tare își dorește să meargă într-un club, deși are 14 ani, însă părinții nu sunt de acord cu acest lucru:

„Băiatul, de bine de rău, e cel mai jucat. A jucat și în Miami Bici 1, dar și în Miami Bici 2. Am venit cu băiatul aici! Băiatul o să facă ce vrea el. Dar da, visul lui e Loftul mai mult decât orice altceva. Să văd ce facem cu treaba aceasta! Are 14 ani, e devreme! Nu poate să calce pe acolo, chiar dacă eu am avut un trecut! La 18 ani am fost și eu pentru prima oară într-un club. Să mai aștepte!”