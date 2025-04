Selly, despre Buzz House și Beach, Please! Ce surpriză pregătește: “O să lase România mască, literalmente” VIDEO EXCLUSIV

Cel mai nou film semnat de Selly, Buzz House 2, s-a lansat în cinematografe, însă tânărul are o mulțime de proiecte de care trebuie să se ocupe. În exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a vorbit atât despre pelicula care promite să cucerească publicul din România, cât și despre festivalul Beach, Please!.

Buzz House nu mai este o noutate, ci un reality online la care se uită o mulțime de tineri. Selly a păstrat tradiția de anul trecut și a venit cu un film la care au participat influencerii pe care lumea i-a urmărit în diferite probe. Acesta ne-a mărturisit că investiția pentru peliculă a fost păstrată cam la același nivel ca anul trecut, anume un milion de euro:

“Am păstrat investiția cam la același nivel. Filmul acesta, cu tot cu marketing și așa mai departe, costă un milion de euro. Cred că nu este atât de mult vorba despre bani, cât și despre calitatea scenariului. Banii nu cumpără totul! Cred că am reușit să facem un produs bun, nu doar un produs scump. În materie de cinema, chiar dacă un milion de euro este o cifră fantasmagorică, când vorbești de a realiza un film un million de euro este un buget relativ mic.

Este coproductie făcută alături de prietenii mei de la Vidra, la fel ca și celelalte filme pe care le-am făcut. Am pus împreună banii, suntem parteneri egali în proiect, la fel cum am făcut și până acum. Lucrăm excelent împreună. Matei are o experiență extraordinară pe zona de cinema, eu vin cu experiența social media și din zona de marketing, ce influenceri funcționează în film și așa mai departe. Ne completăm foarte bine.”