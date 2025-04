De ce nu își dorește Codin Maticiuc ca fiicele lui să devină influenceri: “Așa simt eu. Să mă judece!” VIDEO EXCLUSIV

Codin Maticiuc nu are parte de numeroase bucurii doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Acesta are o familie numeroasă, iar partenera lui, Ana Pandeli, l-a făcut tătic de două ori atunci când le-a adus pe lume pe Smaranda și Ilinca. De asemenea, bruneta mai are un băiat dintr-o relație anterioară, pe care actorul îl iubește ca pe copilul său. În exclusivitate pentru Playtech, totuși, el ne-a dezvăluit că nu ar fi de acord ca fetițele sale să devină influenceri, chiar dacă încearcă să le îndeplinească orice vis.

Codin Maticiuc, despre fiicele sale

Aflat la premiera filmului Buzz House 2, Codin Maticiuc ne-a explicat că Smaranda și Ilinca sunt prea mici pentru a se uita la conținutul produs de Selly. De asemenea, cele două nu au telefoane sau tablete, mai ales pentru că actorul și Ana Pandeli încearcă să fie atenți la tot ce văd acestea. Totuși, micuțele au acces la platforme de streaming pentru a vedea filme pentru vârsta lor:

“Fetele mele sunt mici. Conținutul lui e pentru tineri, adolescenți. Nu prea e pentru copii! Smaranda are 6 ani, Ilinca are 2 ani jumătate. Relația lor cu telefoanele nu există! Nu au telefoane, tablete și așa mai departe. Văd conținut pe diferite platforme de streaming, inclusiv YouTube, dar pe televizor ca să fie o chestie mai specială și să nu simtă că au acces tot timpul. Încercăm să fim atenți la chestia asta.”

“Familia îmi zice să nu le mai postez, dar nu pot să mă abțin”

Mai mult, fetițele lui Codin Maticiuc sunt deja cunoscute și apreciate de către public, mai ales pentru că actorul alege să împărtășească anumite momente din viața lor cu fanii săi. El ne-a mărturisit că nu se poate abține să nu dezvăluie poze cu micuțele, mai ales pentru că se mândrește cu acestea:

“Sunt deja cunoscute! Eu le postez. Familia îmi zice să nu le mai postez, dar nu pot să mă abțin. Eu le postez tot timpul, sunt cunoscute de acum. Nu e vorba de influencereală, de a posta sau a nu posta. E important sistemul de valori, să fii om, după care alegi dacă vrei să fii discret sau nu.”

De ce nu își dorește ca acestea să fie influenceri

Codin Maticiuc consideră că fiecare influencer ar trebui să aibă o meserie la bază, astfel că o să le îndrepte pe Smaranda și Ilinca către un domeniu înainte ca acestea să fie interesate de social media.

“Dacă vrea Smaranda să fie influencer? În principiu nu! Eu cred că fiecare influencer ar trebui să aibă o meserie în spate. Mi se pare că influencer este Theo Rose pentru că face filme, cântă, compune, face televiziune și are conturi apreciate. Dacă un influencer doar cu asta se ocupă, cu influencing-ul, există o problemă! Așa simt eu. Să mă judece! Poate să fie cineva care e actor și face și asta. E o problemă la a fi famous for being famous.”, ne-a mai zis el.

Ce spune despre Selly

De asemenea, Codin Maticiuc a avut doar cuvinte de laudă de spus la adresa lui Selly, explicând că acesta nu s-a bazat doar pe imagine, ci a învățat tot ce trebuie să facă pentru a rămâne relevant pe social media și a veni cu diferite producții: