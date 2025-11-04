Codin Maticiuc a plecat în vacanță după premiera „Cursa”, dar gândul i-a rămas la muncă: „Când faci ceva din pasiune, e greu să te detașezi”. Suma uriașă investită în film. EXCLUSIV

După succesul premierei filmului „Cursa”, Codin Maticiuc a vorbit despre reacțiile publicului, investiția impresionantă în producție și noile proiecte din televiziune. Într-un dialog sincer, actorul a povestit cum reușește să îmbine munca și familia, dar și cât de greu îi este să se desprindă complet de proiectele sale.

Filmul „Cursa” a avut un succes răsunător. Codin Maticiuc: „Eu n-am primit feedback mai bun”

La jumătatea lunii octombrie, filmul „Cursa” a avut premiera, iar Codin Maticiuc, împreună cu o parte din actorii care fac parte din distribuție, a făcut turul cinematografelor din marile orașe, primind direct din sală reacțiile publicului. Mai mult, în primul weekend după lansare, filmul a atras nu mai puțin de 119.103 spectatori.

Deși are deja experiență în domeniul filmului, Codin Maticiuc a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, că acesta este cel mai apreciat proiect al său și că speră ca succesul său să ofere un impuls cinematografiei românești. El consideră că astfel de realizări pot contribui la revenirea publicului în sălile de cinema și la dezvoltarea industriei locale, încurajând producții de amploare și filme care să concureze cu standardele internaționale.

„Feedback-ul este spectaculos. Adică, eu n-am primit un feedback mai bun la un alt produs al meu de cinematograf. Adică, e cel mai bun feedback pe care l-am până acum. S-a mers și într-un număr mare. Normal că noi ne dorim mai mult, pentru că chiar credem că asta este șansa cinematografiei și a industriei în România, ca lumea să revină în cinematografe. Nu se mai merge la cinema, nu că nu să merge la filmul nostru. Dar cei care au fost acolo sunt foarte încântați”, ne-a dezvăluit Codin Maticiuc.

Pe ce s-au cheltuit cei mai mulți bani

Actorul este cât se poate de mândru de „Cursa”, comparând filmul cu producțiile de la Hollywood. Pentru acest rezultat, s-au investit cel puțin 3,5 milioane de euro, bani care s-au dus în mare parte pe echipe profesioniste de cascadori, pe echipamente speciale și pe închirierea locațiilor, inclusiv pe închiderea segmentelor din București în timpul nopților de vară pentru a filma scenele în siguranță.

„Este un film despre care considerăm că joacă în altă ligă, pentru că s-au investit foarte mulți bani și s-a făcut un film de acțiune pe bune. Un film de acțiune așa cum sunt cele cu care am crescut și pe care ne-au obișnuit cei de la Hollywood. Și am început să ne apropiem de liga lor. E o altă ligă. N-am terminat calculele, dar suntem pe la 3,5 milioane de euro (n.r suma totală cheltuită). N-am stat niciodată să mă gândesc (n.r cum s-au împărțit banii). Cel mai mult și cel mai mult au costat echipele în sine: echipele de cascadori, echipele de filmare, camerele. Imediat după au fost locațiile, pentru că a fost foarte scumpă închiderea Bucureștiului. Am închis Bucureștiul pe segmente în fiecare noapte de vară, în diferite zone. După aia, problemele pe care le-am avut, accidentele pe care le-am avut. Cred că ar fi undeva pe 3, dacă vrei, așa, un top 3 al cheltuielilor”, a spus Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc a vorbit despre accidentele care au avut loc la filmări

Referitor la accidentele în care au fost distruse mai multe mașini de lux, Codin Maticiuc a ținut să clarifice, încă o dată, pentru cei care se îndoiesc, că nu a fost vorba de nicio strategie de marketing.

„Nu mi-am dat seama dacă toată lumea credea (n.r că a fost o glumă), pentru că, totuși, am fost la toate știrile. Știrile cred că nu și-a fi permis să facă… Eram pe toate știrile, la spital, în fața spitalului. Adică, nu știu dacă poți face un stunt de marketing atât de mare și fără urmări”, a completat Codin Maticiuc.

După lansarea filmului, a plecat în vacanță cu familia, dar nu s-a detașat complet: „Toate telefoanele la care am stat, nu m-au deranjat”

După ce a terminat turneul de promovare al filmului, Codin Maticiuc a plecat și într-o scurtă vacanță cu familia sa. Chiar dacă el nu a putut petrece mai mult decât cinci zile alături de ei, s-a bucurat de această escapadă.

„Am plecat cinci zile cu familia la cald. Ei au stat șapte. Eu n-am putut pentru că au început filmările la Tătuțu și a trebuit să mă întorc înaintea lor în țară și să filmez. Dar au fost 5 zile pe care chiar am simțit că sunt și pentru ei, adică să stau cu copii și în același timp de relaxare și de odihnă”, a dezvăluit actorul.

Deși nu reușește să plece în vacanțe atât de des pe cât și-ar dori, Codin Maticiuc spune că nu vrea să se plângă, fiind conștient că mulți oameni din România poate niciodată nu își permit un astfel de răsfăț.

„Mai rar decât aș vrea, dar nu atât de rar dacă mă raportez la alți oameni din România, așa că nu aș vrea să mă plâng. Totuși, plec în vacanțe, îmi găsesc și timp, îmi găsesc și bani și atunci mi se pare ciudat să stau să mă plâng”, adăugat Codin.

Pe de altă parte, Codin Maticiuc a mărturisit că nu reușește să se desprindă complet de muncă nici atunci când este în vacanță. Chiar și de această dată, a răspuns la telefoane și s-a ocupat de toate aspectele legate de organizare.

„Nu m-am detașat, dar la mine n-a fost o problemă, că eu încă nu refac asta din pasiune. Adică, toate telefoanele la care am stat luni și analizam săli și făceam proiecții nu m-au deranjat. N-am simțit că sunt deranjat de treaba asta”, a afirmat actorul.

Dacă el este împăcat cu ideea, cei dragi pot fi uneori dezamăgiți că nu e atât de prezent, recunoaște Codin.

„Ei sigur, îi dezamăgesc un pic, dar asta e. Când faci ceva din pasiune, e greu să te detașezi total. Să zici, ‘acum nu mai vorbesc, nu mai sunați, nu mai vreau să știu nimic, 5 zile, vorbim după aia’. E greu”, ne-a spus el.

Codin Maticiuc a început și filmările pentru serialul „Tătuțu”

Codin a început filmările pentru serialul „Tătuțu”. În prima zi pe platou, s-a simțit ca și cum s-ar fi întors acasă. „Clanul” și „Tătuțu” sunt două proiecte în care actorul a crezut de la bun început și care se bucură acum de un succes răsunător.