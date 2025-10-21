Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
21 oct. 2025 | 17:23
de Vasile Andreea

Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV

EXCLUSIV PLAYTECH
Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Joseph Adam a obținut un rol într-un nou film. Sursa foto: montaj Playtech

Venirea în România a fost de bun augur pentru Joseph, soțul Andei Adam. Născut la Paris, a locuit în Franța și Elveția și, deși are experiență în domeniul afacerilor, acum cochetează și cu actoria. Are la activ apariții în trei filme și un serial și ne-a dezvăluit că nu are de gând să se oprească aici.

Joseph Adam face parte din distribuția filmului Cursa

Mutarea în România a venit cu schimbări semnificative pentru Joseph. A cunoscut-o întâmplător pe Anda Adam și s-a îndrăgostit iremediabil, urmând apoi să o ceară de soție și să formeze o familie unită, construită pe încredere și pasiune.

Cuplul și-a testat relația și în cadrul competiției Asia Express, dar Joseph, comparat de artistă cu Jason Momoa, nu s-a limitat doar la reality-showuri. El și-a făcut debutul și în lumea cinematografiei, având apariții atât în filme, cât și în seriale. Recent, a interpretat personajul Bublik în filmul Cursa, un pilot de curse ce trăiește pentru viteză și adrenalina competițiilor.

Experiența i-a oferit oportunitatea de a intra în contact cu piloți reali de curse și de a lucra alături de o dublură profesionistă, având în vedere că scenele dificile erau mult prea periculoase pentru a fi filmate individual. Aceasta nu este însă singura sa apariție pe marele ecran, Joseph fiind implicat și în producțiile Miami Beach 2 și Mentorii.

În plus, ne-a dezvăluit că pregătește și alte proiecte cinematografice, ceea ce îi consolidează parcursul în industria filmului românesc și îi deschide noi oportunități pentru viitor.

„A fost o onoare ca să fac parte și eu din acest film. Am învățat foarte mult. Am avut parte să fiu coleg cu niște cascadori care chiar își riscă viața la fiecare cascadorie.  Am continuat și eu să fac cariera asta. Mă simt foarte bine, adică împlinit făcând asta.

Chiar astăzi am obținut alt rol într-un film, dar să zicem mai pentru mine, mai de mafiot, nu comic. E foarte greu să fiu o comic în limba română, fiind francez la bază. Și nu prea le înțeleg ca voi românii, fiecare glumă, deci mi-e mai greu cu partea asta. Am jucat și într-un serial, dacă știi. Și mai aștept iar într-un rol într-un serial”, a declarat Jospeh Adam, în exclusivitate pentru Playtech.

Cum este să lucreze cu regizorii din România

Chiar dacă nu mai făcuse asta până acum, Joseph Adam s-a adaptat surprinzător de repede la viața de actor. Lucrul cu regizorii din România nu i-a creat deloc probleme, dimpotrivă, a găsit atmosfera prietenoasă și colaborativă, care l-a ajutat să se simtă confortabil pe platou.

La filmările pentru Miami Beach 2 a avut șansa să lucreze alături de Jesús del Cerro, iar experiența aceasta l-a ajutat să intre și mai bine în pielea personajului, să înțeleagă mai ușor ritmul scenei și să se obișnuiască cu dinamica echipei.

„Din experiența pe care o am până acum, deci am jucat în  trei filme și într-un serial, m-am adaptat, ce să zic?! N-am oricum experiență din afară în domeniul acesta de actorie, doar acum am început, în România.

Dar m-am înțeles foarte bine. La primul rol pe care l-am avut în Miami Beach 2 am fost cu Jesús del Cerro, pe spaniolă, deci între străini ne-am înțeles”, a dezvăluit soțul Andei Adam.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
O plantă fosilizată de 407 milioane de ani contrazice regulile secvenței Fibonacci
O plantă fosilizată de 407 milioane de ani contrazice regulile secvenței Fibonacci
Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor
Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari
Mercedes-Benz are „angajatul perfect”: Nu îi e somn, nici foame, și nici nevoie de salariu nu are
Mercedes-Benz are „angajatul perfect”: Nu îi e somn, nici foame, și nici nevoie de salariu nu are
Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor
Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...