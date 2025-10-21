Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV

Venirea în România a fost de bun augur pentru Joseph, soțul Andei Adam. Născut la Paris, a locuit în Franța și Elveția și, deși are experiență în domeniul afacerilor, acum cochetează și cu actoria. Are la activ apariții în trei filme și un serial și ne-a dezvăluit că nu are de gând să se oprească aici.

Joseph Adam face parte din distribuția filmului Cursa

Mutarea în România a venit cu schimbări semnificative pentru Joseph. A cunoscut-o întâmplător pe Anda Adam și s-a îndrăgostit iremediabil, urmând apoi să o ceară de soție și să formeze o familie unită, construită pe încredere și pasiune.

Cuplul și-a testat relația și în cadrul competiției Asia Express, dar Joseph, comparat de artistă cu Jason Momoa, nu s-a limitat doar la reality-showuri. El și-a făcut debutul și în lumea cinematografiei, având apariții atât în filme, cât și în seriale. Recent, a interpretat personajul Bublik în filmul Cursa, un pilot de curse ce trăiește pentru viteză și adrenalina competițiilor.

Experiența i-a oferit oportunitatea de a intra în contact cu piloți reali de curse și de a lucra alături de o dublură profesionistă, având în vedere că scenele dificile erau mult prea periculoase pentru a fi filmate individual. Aceasta nu este însă singura sa apariție pe marele ecran, Joseph fiind implicat și în producțiile Miami Beach 2 și Mentorii.

În plus, ne-a dezvăluit că pregătește și alte proiecte cinematografice, ceea ce îi consolidează parcursul în industria filmului românesc și îi deschide noi oportunități pentru viitor.

„A fost o onoare ca să fac parte și eu din acest film. Am învățat foarte mult. Am avut parte să fiu coleg cu niște cascadori care chiar își riscă viața la fiecare cascadorie. Am continuat și eu să fac cariera asta. Mă simt foarte bine, adică împlinit făcând asta. Chiar astăzi am obținut alt rol într-un film, dar să zicem mai pentru mine, mai de mafiot, nu comic. E foarte greu să fiu o comic în limba română, fiind francez la bază. Și nu prea le înțeleg ca voi românii, fiecare glumă, deci mi-e mai greu cu partea asta. Am jucat și într-un serial, dacă știi. Și mai aștept iar într-un rol într-un serial”, a declarat Jospeh Adam, în exclusivitate pentru Playtech.

Cum este să lucreze cu regizorii din România

Chiar dacă nu mai făcuse asta până acum, Joseph Adam s-a adaptat surprinzător de repede la viața de actor. Lucrul cu regizorii din România nu i-a creat deloc probleme, dimpotrivă, a găsit atmosfera prietenoasă și colaborativă, care l-a ajutat să se simtă confortabil pe platou.

La filmările pentru Miami Beach 2 a avut șansa să lucreze alături de Jesús del Cerro, iar experiența aceasta l-a ajutat să intre și mai bine în pielea personajului, să înțeleagă mai ușor ritmul scenei și să se obișnuiască cu dinamica echipei.