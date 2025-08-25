„Cursa” devine primul film românesc disponibil în format 4DX. Când îl vezi la cinema

Cinematografia românească marchează o premieră absolută: „Cursa”, filmul de acțiune cu mașini, drifturi și adrenalină pură, va fi primul titlu autohton disponibil în formatul revoluționar 4DX™. Lansarea oficială este programată pentru 24 octombrie 2025, iar biletele au fost deja puse în vânzare. Publicul va putea alege între varianta clasică 2D și experiența intensă 4DX™, în care fiecare scenă va fi resimțită la nivel fizic, prin vibrații, mișcări ale scaunelor și efecte senzoriale.

Această inovație plasează filmul românesc într-o zonă rar explorată, apropiindu-l de marile producții internaționale care folosesc tehnologia 4DX™ pentru a-și transporta spectatorii direct în mijlocul acțiunii.

Experiența 4DX: fiecare drift și fiecare accident devin reale

În sălile 4DX™, fiecare detaliu din film este amplificat. Motoarele turate, drifturile spectaculoase și accidentele dramatice nu vor rămâne simple imagini pe ecran. Scaunele speciale se vor mișca sincronizat cu acțiunea, vibrațiile vor reproduce impactul, iar efectele de vânt, ceață și mirosuri vor transforma vizionarea într-o experiență multisenzorială.

Astfel, Bucureștiul filmat în „Cursa” va fi perceput altfel: străzile vor avea personalitate proprie, iar tensiunea fiecărei secvențe va fi resimțită de public la nivel visceral. Este o premieră pentru piața românească de cinema, care rareori a avut acces la astfel de formate imersive, rezervate în general superproducțiilor hollywoodiene.

Rețeaua Cinema City va fi principalul punct de acces pentru vizionarea filmului în 4DX™, în locații precum Mega Mall București, Constanța, Brăila, Timișoara, Cluj, Brașov și Iași. Publicul din întreaga țară are, așadar, șansa să experimenteze „Cursa” nu doar ca pe un film, ci ca pe un eveniment senzorial complet.

Povestea filmului și distribuția de top

„Cursa” nu mizează doar pe spectacolul vizual și pe inovația tehnologică, ci și pe o poveste care îmbină viteza, riscul și deciziile de viață. Filmul explorează granițele subțiri dintre control și haos, dintre dorința de a merge mai departe și pericolele care pândesc la fiecare colț de stradă. Este un omagiu adus orașului care provoacă și modelează destine, dar și un mesaj despre curajul de a duce o poveste până la capăt.

Din distribuție fac parte nume sonore ale cinematografiei și scenei artistice românești: Denis Hanganu, Codin Maticiuc, Ștefania, Andi Vasluianu, Ștefan Iancu, Aris Negoiță, George Ivașcu și Levent Sali. Alături de aceștia apar și Andy Popescu, Majda Aboulumosha, BlvckMatias, dar și alți creatori de conținut și persoane publice. Mixul de actori consacrați și apariții-surpriză promite o combinație atractivă pentru un public divers.

Produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, filmul își propune să arate că și cinematografia românească poate concura, prin ambiție și tehnologie, cu producțiile internaționale de mare calibru.

Unde și cum poți cumpăra bilete

Începând din 22 august 2025, biletele pentru „Cursa” sunt disponibile online și în cinematografe. Poți să le achiziționezi direct de pe site-ul oficial www.filmulcursa.ro, din aplicațiile și platformele marilor lanțuri de cinematografe sau prin intermediul www.cinemagia.ro.

Premiera din 24 octombrie va fi disponibilă în toată țara, atât în format clasic 2D, cât și în varianta 4DX™. Alegerea îți aparține: fie experimentezi povestea în mod tradițional, fie intri cu totul în atmosfera filmului, cu senzația că motorul vibrează sub tine și vântul îți bate în față.

„Cursa” marchează o etapă importantă pentru cinema-ul românesc, arătând că industria locală are curajul să gândească mare și să inoveze. Dincolo de poveste, filmul devine un simbol al evoluției tehnice și al deschiderii către experiențe cinematografice care până acum păreau rezervate doar altor piețe.