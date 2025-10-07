Cod roșu de ploi abundente: Trenuri anulate și întârzieri majore anunțate de CFR

O nouă avertizare meteo extremă a pus pe jar autoritățile și călătorii din mai multe județe ale țării. Ploile torențiale care s-au abătut asupra sudului și estului României provoacă deja probleme majore în transportul feroviar, iar circulația trenurilor este grav afectată. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis un anunț de ultimă oră privind modificările și întârzierile din trafic, recomandând pasagerilor să se informeze înainte de a pleca la drum.

Cod roșu de ploi abundente: autoritățile, în alertă maximă

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de ploi abundente valabil pentru mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv pentru municipiul București. Avertizarea este în vigoare în perioada 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, iar meteorologii atrag atenția că urmează ore dificile, cu acumulări masive de apă.

Potrivit prognozei, în aceste zone se vor înregistra cantități de apă cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot depăși chiar 120-140 l/mp, valori ce pot genera inundații locale, viituri și perturbări ale infrastructurii.

Zonele vizate de avertizarea de cod roșu sunt: Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În paralel, alte regiuni se află sub avertizări de cod portocaliu și galben de ploi însemnate cantitativ.

CFR SA: întârzieri și trenuri anulate din cauza condițiilor meteo

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis un mesaj public prin care avertizează că traficul feroviar va fi afectat de condițiile meteo extreme. Din cauza cantităților mari de precipitații, pot apărea întârzieri semnificative și modificări ale orarului trenurilor, în special în zonele aflate sub cod roșu.

„Pentru a evita eventualele neplăceri, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA recomandă publicului călător să verifice situația trenurilor înainte de plecare sau de planificarea unei călătorii, accesând sursele oficiale de informare”, a transmis compania, potrivit publicației Club Feroviar.

CFR le recomandă pasagerilor să consulte platformele oficiale și site-urile operatorilor de transport feroviar, printre care https://mersultrenurilor.infofer.ro, unde informațiile sunt actualizate permanent.

Călătorii sunt sfătuiți să se informeze din timp și să respecte indicațiile personalului

Pe lângă verificarea online a orarului, CFR îndeamnă călătorii să se informeze și direct în stațiile de cale ferată. Personalul feroviar este pregătit să ofere detalii și să ghideze pasagerii în caz de rerutări sau întârzieri.

Reprezentanții companiei atrag atenția că siguranța deplasării este prioritară, iar deciziile de restricționare a circulației trenurilor pot fi luate punctual, în funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice. Se recomandă, de asemenea, evitarea călătoriilor neesențiale în zonele puternic afectate.

Alte avertizări meteorologice și hidrologice emise în țară

Pe lângă codul roșu de ploi abundente, meteorologii au emis și cod portocaliu de ploi importante cantitativ pentru Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și Oltenia. În aceste regiuni, ploile pot atinge între 50 și 70 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși aceste valori.

Totodată, un cod galben este valabil pentru nordul Moldovei, sudul Transilvaniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se așteaptă ploi moderate, dar continue.

Situația este și mai gravă în Dobrogea, unde Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit un cod roșu de inundații pentru râurile din județele Constanța și Tulcea.

Traficul feroviar și vremea extremă: un test pentru infrastructură

Ploile torențiale pun o presiune suplimentară pe rețeaua de cale ferată, care în unele zone se confruntă deja cu probleme de drenaj. Pe fondul condițiilor severe, riscurile de inundații pe linii, alunecări de teren și defecțiuni tehnice cresc considerabil.

De aceea, CFR SA rămâne în contact permanent cu operatorii de transport și autoritățile meteorologice, pentru a adapta programul de circulație în funcție de evoluția vremii. Călătorii sunt încurajați să manifeste răbdare și prudență, mai ales în zonele unde fenomenul este intens.