Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 16:51
de Vieriu Ionut

Cod roșu de ploi abundente: Trenuri anulate și întârzieri majore anunțate de CFR

ACTUALITATE
Cod roșu de ploi abundente: Trenuri anulate și întârzieri majore anunțate de CFR
Cod roșu de ploi! CFR anunță întârzieri și trenuri anulate în mai multe județe

O nouă avertizare meteo extremă a pus pe jar autoritățile și călătorii din mai multe județe ale țării. Ploile torențiale care s-au abătut asupra sudului și estului României provoacă deja probleme majore în transportul feroviar, iar circulația trenurilor este grav afectată. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis un anunț de ultimă oră privind modificările și întârzierile din trafic, recomandând pasagerilor să se informeze înainte de a pleca la drum.

Cod roșu de ploi abundente: autoritățile, în alertă maximă

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de ploi abundente valabil pentru mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv pentru municipiul București. Avertizarea este în vigoare în perioada 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, iar meteorologii atrag atenția că urmează ore dificile, cu acumulări masive de apă.

Potrivit prognozei, în aceste zone se vor înregistra cantități de apă cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot depăși chiar 120-140 l/mp, valori ce pot genera inundații locale, viituri și perturbări ale infrastructurii.

Vezi și:
Gara de Nord se transformă complet: cum va arăta zona din jurul hubului feroviar al Bucureștiului FOTO
Circulație feroviară blocată între Fetești și Cernavodă. Sunt întârzieri de peste trei ore, dar și program modificat pentru trenuri. Călătorii îşi pot recupera banii pe bilete

Zonele vizate de avertizarea de cod roșu sunt: Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În paralel, alte regiuni se află sub avertizări de cod portocaliu și galben de ploi însemnate cantitativ.

CFR SA: întârzieri și trenuri anulate din cauza condițiilor meteo

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis un mesaj public prin care avertizează că traficul feroviar va fi afectat de condițiile meteo extreme. Din cauza cantităților mari de precipitații, pot apărea întârzieri semnificative și modificări ale orarului trenurilor, în special în zonele aflate sub cod roșu.

„Pentru a evita eventualele neplăceri, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA recomandă publicului călător să verifice situația trenurilor înainte de plecare sau de planificarea unei călătorii, accesând sursele oficiale de informare”, a transmis compania, potrivit publicației Club Feroviar.

CFR le recomandă pasagerilor să consulte platformele oficiale și site-urile operatorilor de transport feroviar, printre care https://mersultrenurilor.infofer.ro, unde informațiile sunt actualizate permanent.

Călătorii sunt sfătuiți să se informeze din timp și să respecte indicațiile personalului

Pe lângă verificarea online a orarului, CFR îndeamnă călătorii să se informeze și direct în stațiile de cale ferată. Personalul feroviar este pregătit să ofere detalii și să ghideze pasagerii în caz de rerutări sau întârzieri.

Reprezentanții companiei atrag atenția că siguranța deplasării este prioritară, iar deciziile de restricționare a circulației trenurilor pot fi luate punctual, în funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice. Se recomandă, de asemenea, evitarea călătoriilor neesențiale în zonele puternic afectate.

Alte avertizări meteorologice și hidrologice emise în țară

Pe lângă codul roșu de ploi abundente, meteorologii au emis și cod portocaliu de ploi importante cantitativ pentru Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și Oltenia. În aceste regiuni, ploile pot atinge între 50 și 70 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși aceste valori.

Totodată, un cod galben este valabil pentru nordul Moldovei, sudul Transilvaniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se așteaptă ploi moderate, dar continue.

Situația este și mai gravă în Dobrogea, unde Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit un cod roșu de inundații pentru râurile din județele Constanța și Tulcea.

Traficul feroviar și vremea extremă: un test pentru infrastructură

Ploile torențiale pun o presiune suplimentară pe rețeaua de cale ferată, care în unele zone se confruntă deja cu probleme de drenaj. Pe fondul condițiilor severe, riscurile de inundații pe linii, alunecări de teren și defecțiuni tehnice cresc considerabil.

De aceea, CFR SA rămâne în contact permanent cu operatorii de transport și autoritățile meteorologice, pentru a adapta programul de circulație în funcție de evoluția vremii. Călătorii sunt încurajați să manifeste răbdare și prudență, mai ales în zonele unde fenomenul este intens.

Cum se formează un ciclon și care este diferența dintre el și o furtună obișnuită. De ce devin tot mai frecvente în România
Recomandări
Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV
O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume
O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 5°C în plus fără să pornești centrala
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 5°C în plus fără să pornești centrala
Momente dramatice în Madrid: O clădire s-a prăbușit, sunt răniți și persoane prinse sub dărâmături
Momente dramatice în Madrid: O clădire s-a prăbușit, sunt răniți și persoane prinse sub dărâmături
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte
TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte
Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea proveni din zorii Căii Lactee, spun cercetătorii. Ce înseamnă asta, de fapt
Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea proveni din zorii Căii Lactee, spun cercetătorii. Ce înseamnă asta, de fapt
Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni
Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni
Revista presei
Adevarul
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Zodia care atrage norocul în dragoste și bani mai mult ca oricând
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...