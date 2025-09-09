CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România

Transportul feroviar de călători din România traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. CFR Călători a avertizat oficial că siguranța pasagerilor nu mai poate fi garantată, compania fiind la un pas de incapacitate de plată. Situația este cu atât mai gravă cu cât problemele financiare coincid cu sezonul estival, când cererea de transport atinge cote maxime.

Un document semnat de directorul general Traian Preoteasa și transmis Ministerului Transporturilor arată că lipsa compensațiilor bugetare suficiente și acumularea datoriilor pun în pericol continuitatea serviciilor. Este a treia scrisoare de avertizare trimisă în 2025, semn că dificultățile nu sunt conjuncturale, ci structurale.

Subfinanțarea cronică și lipsa compensațiilor

Compensația alocată CFR Călători pentru anul 2025 este de aproximativ 1,74 miliarde de lei, adică doar 80% din suma acordată în 2024. În condițiile în care veniturile din bilete sunt mai mici cu circa 10% față de anul trecut, iar cheltuielile cresc din cauza inflației și a indexărilor tarifare pentru furnizorii de stat, compania s-a trezit într-un dezechilibru major.

În lipsa actului adițional la contractul de servicii publice, CFR Călători primește lunar doar 132 de milioane de lei, cu mult sub nivelul necesar pentru a acoperi costurile de exploatare. În 2024, aceeași companie beneficia de 180 de milioane de lei pe lună, ceea ce îi asigura un echilibru minim. Diferența actuală explică de ce societatea a raportat deja pierderi de peste 205 milioane de lei în primele șapte luni ale anului.

Datorii uriașe și amenințări din partea furnizorilor

La finalul verii 2025, datoriile totale ale CFR Călători depășesc 625 de milioane de lei. Printre creditorii principali se află CN CFR SA (114 milioane lei), Electrificare CFR (71 milioane lei), furnizorii de motorină (106 milioane lei) și firmele de reparații (118 milioane lei). Acestor sume li se adaugă costuri pentru salubrizare, pază, utilități și servicii IT, toate însoțite de penalități de întârziere.

Furnizorii au început deja să transmită notificări privind întreruperea serviciilor. Compania de motorină amenință că nu va mai livra combustibil pentru locomotive, iar CFR SA și Electrificare SA au anunțat că ar putea suspenda trasele trenurilor. În aceste condiții, directorul Preoteasa avertizează că s-ar putea ajunge la anularea circulației pe secțiile neelectrificate și la oprirea activității de manevră a locomotivelor Diesel.

Impactul asupra pasagerilor și viitorul companiei

Problemele financiare vin într-un moment în care compania are nevoie de fonduri suplimentare pentru a asigura parcul de material rulant necesar verii. În sezonul estival, sunt necesare peste 150 de vagoane și 40 de locomotive suplimentare, însă vechimea echipamentelor și lipsa pieselor de schimb fac imposibilă menținerea unui nivel decent al serviciilor.

Dacă situația nu se rezolvă rapid, pasagerii riscă să se confrunte cu anulări masive de trenuri și cu o scădere drastică a calității transportului. În plus, întreaga rețea feroviară ar putea fi afectată, inclusiv alte companii care depind de infrastructura gestionată de Ministerul Transporturilor.

Concluzia raportului trimis oficialilor guvernamentali este clară: fără o suplimentare urgentă a compensațiilor și o strategie de restructurare, CFR Călători se află în pragul colapsului. Într-un context în care transportul feroviar ar trebui să fie o alternativă sustenabilă la transportul rutier, România riscă să își lase călătorii fără trenuri chiar în mijlocul verii.