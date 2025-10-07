CNAIR vine cu vești bune pentru șoferi! Un nou tronson al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău se pregătește de deschidere

Autostrada A7 se apropie de o nouă etapă importantă. După luni întregi de lucrări și teste, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că tronsonul Mizil–Pietroasele, parte a Autostrăzii Ploiești–Buzău, ar putea fi deschis circulației în a doua jumătate a lunii octombrie. Dacă testele structurale vor confirma conformitatea lucrărilor, șoferii vor putea circula curând de la București până la Spătaru, fără întreruperi.

Când se deschide circulația pe lotul Mizil–Pietroasele

CNAIR a anunțat că în perioada 13 – 17 octombrie ar putea fi convocată comisia de recepție pentru lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău, pe sectorul Mizil–Pietroasele, în lungime de 28,35 kilometri. Anunțul vine după efectuarea testelor structurale pe podul de la kilometrul 38, o lucrare esențială pentru finalizarea acestui segment.

”În această seară, de la ora 19:00, s-a desfășurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la km 38, parte din lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil-Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție. Pe calea 2, urmează montarea ultimelor 8 eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare și pe această cale. Ulterior, se vor realiza testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrității structurale. Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13-17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, în vederea deschiderii circulației”, au precizat reprezentanții CNAIR, potrivit Agerpres.

Pe ce distanță se va putea circula după deschidere

Odată finalizat acest tronson, șoferii vor putea parcurge Autostrada A7 de la București până la Spătaru, prin conexiunea cu DN2. Practic, traficul rutier va deveni mult mai fluent între sudul țării și zona Buzăului, reducând timpii de deplasare și aglomerația de pe drumurile naționale.

Autostrada Ploiești–Buzău este împărțită în trei loturi:

1. Dumbrava–Mizil (21 km) – investiție de 1,468 miliarde lei, cu 15 pasaje, două noduri rutiere și un centru de întreținere.

2. Mizil–Pietroasele (28,35 km) – valoare de 1,25 miliarde lei, include 20 de pasaje, două noduri și un spațiu de servicii.

3. Pietroasele–Buzău (13,9 km) – investiție de 1,09 miliarde lei, cu șase poduri și două noduri rutiere.

De ce este importantă această autostradă pentru Moldova

Ordinul de începere a lucrărilor pe lotul 2 a fost emis în august 2022, cu o durată de execuție de 20 de luni, antreprenor fiind Asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și face parte din Coridorul 3 București–Regiunea Nord-Est (Moldova), o prioritate strategică la nivel național.

Prin deschiderea acestui tronson, se face un pas esențial spre conectarea Moldovei cu rețeaua națională de autostrăzi, oferind o rută rapidă și sigură către Capitală.

CNAIR promite că, odată cu finalizarea integrală a Autostrăzii A7, deplasările între București și nord-estul țării vor fi semnificativ mai scurte, iar siguranța rutieră, mult îmbunătățită.