Șoferii din România, monitorizați ca în Bulgaria: CNAIR introduce camere pentru controlul vitezei medii
CNAIR introduce 400 de camere pentru monitorizarea vitezei medii pe drumurile naționale și autostrăzi, prin sistemul e-Sigur

Respectarea regulilor de circulație va deveni mai strict monitorizată pe drumurile din România. După ani în care mulți șoferi au încercat să evite amenzile reducând viteza doar în dreptul radarelor, autoritățile pregătesc o schimbare majoră prin instalarea unui sistem modern de control al traficului.

Camere pentru controlul vitezei medii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va implementa sistemul e-Sigur, ce presupune montarea a 400 de camere video pe principalele drumuri naționale și pe autostrăzi. Aceste echipamente vor înregistra nu doar viteza instantanee, ci și viteza medie pe anumite porțiuni, reducând astfel posibilitatea ca șoferii să „fenteze” radarul.

Pe DN1, de exemplu, vor exista 28 de puncte de monitorizare. Dacă distanța dintre Ploiești și Săftica este parcursă mai repede decât timpul minim legal, șoferul va fi sancționat chiar dacă a încetinit doar în dreptul camerelor.

„Practic, nu mai poți «fenta» radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru ProMotor.

Cum funcționează sistemul e-sigur

Fiecare cameră va fi dotată cu radar omologat și conectată la un centru național de monitorizare. Procesul va fi asemănător celui prin care se verifică rovinieta: imaginile sunt analizate, iar încălcările validate de un ofițer de poliție. Ulterior, amenzile vor fi trimise șoferilor prin poștă.

Scopul declarat al CNAIR este reducerea accidentelor și creșterea disciplinei în trafic. Sancțiunile vor fi aplicate automat, pe baza calculelor de timp și distanță, ceea ce face imposibilă evitarea amenzilor prin încetinirea temporară.

Unde vor fi montate camerele

Cele mai multe camere vor fi instalate pe drumurile naționale din afara localităților, dar și pe toate autostrăzile din România. În cazul autostrăzilor construite recent, echipamentele există deja, fiind nevoie doar de conectarea lor la sistemul e-Sigur. Nici sectoarele vechi, precum A1 și A2, nu vor fi ocolite, ele urmând să fie acoperite integral de noul program.

Modelul Bulgariei

România adoptă această strategie după ce Bulgaria a implementat un sistem similar pe 7 septembrie. În primele ore de funcționare, radarele bulgărești au surprins sute de încălcări.

„Un șofer a fost prins conducând cu o viteză medie de 222 km/h. Cel mai mare număr de contravenții din noaptea respectivă a fost pe porțiunea Dolni Dubnik – Telish”, a explicat directorul Administrației Naționale a Taxelor, Oleg Asenov.

Tot în Bulgaria, camerele au surprins inclusiv un camion circulând cu 162 km/h. Autoritățile române mizează pe un efect similar, convingând șoferii să respecte limita de viteză pe toată durata călătoriei, nu doar în dreptul radarelor.

Odată cu implementarea sistemului e-Sigur, România face un pas important către un trafic mai sigur și mai responsabil. Șoferii nu vor mai putea evita sancțiunile, iar respectarea regulilor va fi supravegheată permanent. Modelul bulgariei arată deja eficiența unei astfel de măsuri, iar autoritățile române speră să obțină rezultate similare pentru a reduce numărul accidentelor.

