Cine sunt românii care vor primi integral banii din Pilonul 2 de pensii. Ce au hotărât senatorii

Senatorii au adoptat un amendament prin care pacienții cu afecțiuni grave pot retrage integral sumele acumulate în Pilonul 2 de pensii, modificând astfel proiectul inițial al Guvernului. Decizia vine după dezbateri intense privind posibilitatea ca această facilitate să fie extinsă și altor categorii de bolnavi cu speranță de viață redusă.

Retragerea integrală a fondurilor din Pilonul 2: noutățile legislative

În forma inițială, proiectul de lege propus de Guvern prevedea că persoanele care optează pentru retragerea banilor din Pilonul 2 ar urma să primească inițial doar 30% din sumă, restul fiind eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Comisia de buget-finanțe a Senatului a decis însă ca pacienții cu cancer să poată beneficia de plata integrală a fondurilor, iar ulterior amendamentele au extins această posibilitate și la persoanele cu boli cronice grave.

Astfel, proiectul modificat include afecțiuni cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, hepatite virale, HIV, TBC sau comorbidități severe.

Această decizie permite ca sumele acumulate în Pilonul 2 să fie retrase într-o singură tranșă, asigurând pacienților acces rapid la fondurile proprii.

Opinie contra și argumente parlamentare

Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară au atras atenția asupra riscurilor generate de măsură.

”Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a declarat vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, potrivit TVRinfo.

Parlamentarii au subliniat necesitatea unui tratament egal pentru toți pacienții cu speranță de viață redusă. Președintele Comisiei de muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat că inițial, pentru pacienții oncologici, s-a avut în vedere tocmai această realitate medicală.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că ”fiecare persoană care a contribuit trebuie să decidă singură ce face cu banii săi”, criticând discriminarea între pacienți, în timp ce senatorul Dorin Petrea (Pace-Întâi România) a punctat că statisticile arată bolile cardiovasculare drept principala cauză de mortalitate în România.

Următorii pași legislativi

Proiectul de lege, în forma amendată de comisiile de specialitate, urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, primul for legislativ sesizat. Adoptarea finală va stabili cadrul legal pentru retragerea integrală a banilor din Pilonul 2, oferind astfel pacienților cu boli grave acces rapid la fondurile lor.

Această modificare ar putea influența semnificativ modul în care sunt gestionate pensiile private în România și drepturile pacienților în situații medicale critice.