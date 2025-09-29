Ultima ora
Europa trebuie să deschidă larg ușa Moldovei, după victoria istorică pro-UE și în pofida veto-ului Budapestei, cer voci de la Chișinău
29 sept. 2025 | 18:48
de Badea Violeta

Cine sunt românii care vor primi integral banii din Pilonul 2 de pensii. Ce au hotărât senatorii

Social
Cine sunt românii care vor primi integral banii din Pilonul 2 de pensii. Ce au hotărât senatorii
Cine va primi toti banii din Pilonul 2 de pensii

Senatorii au adoptat un amendament prin care pacienții cu afecțiuni grave pot retrage integral sumele acumulate în Pilonul 2 de pensii, modificând astfel proiectul inițial al Guvernului. Decizia vine după dezbateri intense privind posibilitatea ca această facilitate să fie extinsă și altor categorii de bolnavi cu speranță de viață redusă.

Retragerea integrală a fondurilor din Pilonul 2: noutățile legislative

În forma inițială, proiectul de lege propus de Guvern prevedea că persoanele care optează pentru retragerea banilor din Pilonul 2 ar urma să primească inițial doar 30% din sumă, restul fiind eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Comisia de buget-finanțe a Senatului a decis însă ca pacienții cu cancer să poată beneficia de plata integrală a fondurilor, iar ulterior amendamentele au extins această posibilitate și la persoanele cu boli cronice grave.

Vezi și:
Anunţul ministrului Muncii despre banii de pensii. Cât mai are țara fonduri pentru veniturile pensionarilor: „Întotdeauna au fost”
Pensia românilor, lovită de inflație. Cum le scad banii pensionarilor până la următoarea majorare din 2027

Astfel, proiectul modificat include afecțiuni cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, hepatite virale, HIV, TBC sau comorbidități severe.

Această decizie permite ca sumele acumulate în Pilonul 2 să fie retrase într-o singură tranșă, asigurând pacienților acces rapid la fondurile proprii.

Opinie contra și argumente parlamentare

Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară au atras atenția asupra riscurilor generate de măsură.

”Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme.

Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a declarat vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, potrivit TVRinfo.

Parlamentarii au subliniat necesitatea unui tratament egal pentru toți pacienții cu speranță de viață redusă. Președintele Comisiei de muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat că inițial, pentru pacienții oncologici, s-a avut în vedere tocmai această realitate medicală.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că ”fiecare persoană care a contribuit trebuie să decidă singură ce face cu banii săi”, criticând discriminarea între pacienți, în timp ce senatorul Dorin Petrea (Pace-Întâi România) a punctat că statisticile arată bolile cardiovasculare drept principala cauză de mortalitate în România.

Următorii pași legislativi

Proiectul de lege, în forma amendată de comisiile de specialitate, urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, primul for legislativ sesizat. Adoptarea finală va stabili cadrul legal pentru retragerea integrală a banilor din Pilonul 2, oferind astfel pacienților cu boli grave acces rapid la fondurile lor.

Această modificare ar putea influența semnificativ modul în care sunt gestionate pensiile private în România și drepturile pacienților în situații medicale critice.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România
Recomandări
Disponibilizări masive la Lufthansa: compania aeriană renunță la 4.000 de salariați
Disponibilizări masive la Lufthansa: compania aeriană renunță la 4.000 de salariați
Moldova ne mai dă o lecție, una de digitalizare: Parcul IT virtual, unic în Europa, care țintește 1 miliard de euro
Moldova ne mai dă o lecție, una de digitalizare: Parcul IT virtual, unic în Europa, care țintește 1 miliard de euro
Lege nouă în România: Cămătăria se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 5 ani. Ce se întâmplă cu banii și dobânzile
Lege nouă în România: Cămătăria se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 5 ani. Ce se întâmplă cu banii și dobânzile
Sfârșitul lumii, mereu amânat: de ce apocalipsa rămâne o obsesie colectivă. Ce spun specialiștii
Sfârșitul lumii, mereu amânat: de ce apocalipsa rămâne o obsesie colectivă. Ce spun specialiștii
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției, precizări despre extrădare
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției, precizări despre extrădare
Arheologii au făcut o descoperire unică: De ce sunt speciale mărgelele de wampum din secolul XVII
Arheologii au făcut o descoperire unică: De ce sunt speciale mărgelele de wampum din secolul XVII
Surpriză uriașă pentru o americancă după ce a cumpărat o casă ieftină, cu 5.000 de euro, în Zagorje. Ce a găsit în perete
Surpriză uriașă pentru o americancă după ce a cumpărat o casă ieftină, cu 5.000 de euro, în Zagorje. Ce a găsit în perete
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...