Cine sunt cei patru români, morți după un accident grav în Germania. Tânărul care a provocat tragedia își cumpărase mașina recent

Un accident grav produs pe o șosea din Germania a dus la moartea a patru români, două cupluri tinere care se aflau într-un autoturism înmatriculat în Marea Britanie. Tragedia s-a produs în nordul landului Hessa, în districtul Kassel, acolo unde mașina condusă de unul dintre români a pierdut controlul într-o curbă periculoasă și a ajuns în afara carosabilului, lovindu-se violent de mai mulți copaci înainte să se răstoarne de câteva ori. Impactul a fost devastator, iar echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei patru pasageri. Conform presei germane și relatărilor din România, șoferul își cumpărase recent autoturismul, un Audi cu volan pe dreapta, și era managerul unei companii din Marea Britanie.

Cum s-a petrecut accidentul

Tragedia a avut loc pe drumul L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. Mașina, un Audi negru cu numere britanice, s-a izbit de mai mulți copaci și s-a răsturnat, rămânând într-o parte, blocată între trunchiuri. Potrivit autorităților, șoferul a pierdut controlul volanului într-o pantă cu o curbă periculoasă, zonă cunoscută pentru riscurile deosebite din trafic.

Polițiștii, pompierii și medicii au ajuns în scurt timp la locul accidentului, însă niciunul dintre pasageri nu a mai putut fi salvat. Pompierii au fost nevoiți să taie plafonul mașinii pentru a putea recupera trupurile celor patru români, operațiune extrem de dificilă și marcată de emoții puternice pentru cei implicați.

Cine erau victimele

La volan se afla Constantin Nedelea, un tânăr de 30 de ani originar din comuna Cilibia, județul Buzău. El era însoțit de soția sa, Emilia, de verișorul acesteia și de partenera lui. Toți patru aveau vârste cuprinse între 30 și 32 de ani.

Prietenii îl cunoșteau pe șofer drept „Costi”. El plecase la muncă în Anglia încă de la 18 ani și, prin eforturi constante, reușise să avanseze profesional până la poziția de manager într-o companie de utilaje agricole din Marea Britanie. Potrivit apropiaților, cu doar două săptămâni înainte de tragedie, Constantin se întorsese în România cu noul său Audi, mașină care avea să devină, din păcate, „sicriul pe roți” al celor patru tineri.

Reacția autorităților germane

Echipele de intervenție au descris accidentul ca fiind unul dintre cele mai dificile la care au participat. Antena 3 CNN a relatat că pompierii implicați în operațiunea de descarcerare vor beneficia de consiliere psihologică, experiența fiind extrem de traumatizantă pentru ei.

Poliția germană a explicat că drumul unde s-a produs tragedia are un nivel ridicat de risc din cauza curbelor periculoase și a posibilității de apariție a animalelor sălbatice. Totuși, până la acest moment nu mai fusese înregistrat niciun accident mortal în acel sector, a informat publicația hessenschau.de.

Destin frânt pentru două cupluri tinere

Moartea celor patru români a lăsat în urmă familii și prieteni îndurerați. Oamenii care l-au cunoscut pe Constantin Nedelea vorbesc despre ambiția și munca lui, dar și despre planurile pe care le avea alături de soția sa. Din păcate, călătoria spre Germania s-a transformat într-o tragedie care a șters în câteva clipe viețile a patru tineri aflați la început de drum.

Accidentul readuce în atenție riscurile majore pe care le presupun drumurile montane și curbele periculoase, dar și importanța unei atenții sporite în trafic. În ciuda intervenției rapide a autorităților, viețile celor patru români nu au mai putut fi salvate, iar povestea lor rămâne una cutremurătoare, despre un destin frânt mult prea devreme.