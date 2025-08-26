Patru tineri români au murit pe o șosea din Germania, în condiții necunoscute. Nimeni nu știe de ce mașina în care erau a zburat de pe drum. Familiile nu pot repatria trupurile

O comunitate întreagă din satul buzoian Cilibia-Gară este îndoliată după moartea a patru tineri români într-un accident rutier devastator produs în Germania. Printre victime se află și Constantin Nedelea, un bărbat de 32 de ani, stabilit de ani buni în Anglia, unde reușise să își construiască o viață stabilă și o carieră de succes. El, soția lui și un alt cuplu, rude apropiate, și-au pierdut viața în noaptea de joi spre vineri, atunci când mașina în care se aflau a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de mai mulți copaci, pe o șosea din apropierea orașului Kassel. Deocamdată, nu se știe exact ce a provocat tragedia, iar familiile rămase acasă se confruntă acum cu durerea pierderii și cu greutatea repatrierii trupurilor.

Viața tânărului buzoian înainte de tragedie

Constantin Nedelea, cunoscut de prieteni drept Costi, era originar din comuna Cilibia. La doar 18 ani, a decis să plece în Anglia pentru un viitor mai bun. Cu multă muncă și perseverență, și-a construit o carieră, reușind să avanseze până la funcția de manager într-o companie de utilaje agricole.

Deși stabilit în Marea Britanie, era foarte legat de familie și revenea periodic în România. Prietenii îl descriu ca pe o persoană veselă, muncitoare și extrem de sociabilă. În urmă cu două săptămâni, Costi venise în țară cu o mașină nouă, iar după ce și-a vizitat părinții, a pornit alături de soția sa către Germania.

Ultima călătorie a celor patru

Potrivit presei germane, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 00:30, autoturismul condus de Costi se deplasa pe drumul L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. În mașină se aflau patru persoane: Costi, Emilia – soția lui, verișorul acesteia și soția lui.

La un moment dat, autoturismul a părăsit carosabilul, a intrat în pădure și a lovit mai mulți copaci înainte de a se răsturna. Impactul a fost devastator, iar toți cei patru au murit pe loc, striviți sub plafonul mașinii.

Ipoteze privind accidentul

Tatăl lui Costi, cu lacrimi în ochi, a declarat că fiul său era un șofer experimentat, însă oboseala ar fi putut juca un rol decisiv.

Un alt scenariu luat în calcul este prezența unui animal sălbatic pe carosabil.

Autoritățile din Kassel au confirmat că în accident și-au pierdut viața un bărbat de 32 de ani, unul de 31 și două femei de 30 și 32 de ani. Ancheta este în desfășurare, însă până acum poliția tratează cazul ca pe un accident tragic, fără suspiciuni suplimentare.

Familiile nu pot repatria trupurile

Drama este amplificată de faptul că familiile din România nu dispun de resursele financiare pentru a repatria trupurile neînsuflețite. Rudele lui Costi au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile uriașe.

„Cu sufletele sfâșiate, vă scriem aceste rânduri. Fratele soțului meu, Nedelea Constantin, și-a pierdut viața pe 22 august 2025 într-un cumplit accident rutier în Germania, în apropiere de Reinhardshagen, districtul Kassel. În mașină se aflau Constantin cu soția lui, plus alt cuplu. Din păcate, toți patru au murit pe loc, iar viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna”, au transmis rudele.

Ancheta continuă

Poliția germană a precizat că autoturismul implicat era înmatriculat în Marea Britanie și proiectat pentru circulație pe partea stângă, ceea ce ar fi putut contribui la pierderea controlului în anumite situații de trafic. Deocamdată, toate pistele sunt analizate, însă concluziile finale urmează să fie prezentate după finalizarea expertizelor tehnice.