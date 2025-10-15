Cine plătește revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?

În momentul în care o locuință este închiriată, apare adesea o întrebare care stârnește neclarități și chiar conflicte între proprietari și chiriași: cine trebuie să plătească revizia centralei termice? Deși poate părea o chestiune minoră, legea are prevederi clare în acest sens, iar răspunderea diferă în funcție de clauzele trecute în contractul de închiriere.

Ce spune legea despre întreținerea locuințelor închiriate

Potrivit Codului Civil, întreținerea unei locuințe este împărțită între proprietar și chiriaș, în funcție de natura cheltuielilor. Proprietarul este responsabil pentru reparațiile majore și pentru menținerea imobilului într-o stare corespunzătoare de folosință. Această obligație include, potrivit legii, și centrala termică, considerată un element esențial al locuinței.

Avocatul Gabriela Ursărescu explică:

„Potrivit Codului Civil, proprietarul este responsabil de întreținerea majoră a locuinței, ceea ce înseamnă că în această categorie intră și centrala termică.”

Cu alte cuvinte, dacă în contractul de închiriere nu este precizat altfel, proprietarul este cel care trebuie să suporte costurile reviziei tehnice periodice a centralei termice, precum și eventualele reparații de amploare.

Când revizia centralei poate fi plătită de chiriaș

Situația se schimbă însă atunci când în contractul de închiriere este prevăzută o clauză clară care transferă responsabilitatea întreținerii centralei termice către chiriaș. Astfel, dacă părțile au convenit ca revizia și eventualele costuri minore de întreținere să fie în sarcina locatarului, acesta va trebui să achite factura și să se ocupe de programarea verificării tehnice periodice.

În lipsa unei prevederi explicite în contract, însă, chiriașul nu poate fi obligat legal să plătească revizia. Avocatul Gabriela Ursărescu subliniază:

„Dacă aveți un contract de închiriere și s-a trecut în sarcina dumneavoastră întreținerea și revizia centralei, atunci sunteți bun de plată. Dacă nu este specificat nimic despre acest aspect în contract, se aplică dispozițiile Codului Civil și cade revizia în sarcina proprietarului.”

De ce este importantă revizia centralei termice

Revizia tehnică periodică a centralei termice este obligatorie prin lege și trebuie efectuată o dată la doi ani, conform normelor ISCIR. Verificarea nu este doar o formalitate, ci o măsură de siguranță pentru toți locatarii, menită să prevină accidentele cauzate de scurgeri de gaz, defecțiuni sau explozii.

În plus, o centrală verificată periodic consumă mai puțin gaz, funcționează mai eficient și are o durată de viață mai lungă. În caz de neglijență, proprietarul sau chiriașul care are în sarcină întreținerea echipamentului riscă amenzi considerabile și chiar debranșarea de la rețeaua de gaze.

Cum eviți neînțelegerile între proprietar și chiriaș

Pentru a preveni conflictele, specialiștii recomandă ca responsabilitățile legate de întreținere — inclusiv cele privind centrala termică — să fie trecute clar în contractul de închiriere. Astfel, fiecare parte știe din start care îi sunt obligațiile.

Este util ca documentul să menționeze explicit:

cine plătește revizia și eventualele reparații;

cine contactează firma autorizată pentru verificare;

cine păstrează documentele care atestă efectuarea reviziei.

Această claritate contractuală poate evita discuțiile ulterioare și eventualele probleme legale, mai ales că neefectuarea reviziei poate fi considerată o încălcare a normelor de siguranță.

În esență, proprietarul este responsabil de revizia centralei termice, conform Codului Civil, însă chiriașul poate prelua această obligație doar dacă este stipulat în contract. Cea mai sigură soluție pentru ambele părți este ca obligațiile să fie stabilite în scris, pentru a evita orice interpretări ulterioare.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.