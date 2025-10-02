Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 21:18
de Badea Violeta

Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil

Ce solutii ai pentru a-ti recupera averea atunci cand rudele nu accepta impartirea mostenirii

Gestionarea moștenirilor poate deveni un proces complicat, mai ales atunci când unii moștenitori refuză să respecte împărțirea legală. În aceste situații, cunoașterea drepturilor prevăzute de Codul Civil este esențială pentru a-ți recupera partea de avere care ți se cuvine. Există proceduri legale clare care permit acționarea în instanță și protejarea intereselor tale.

Cum se poate recupera legal cota de moștenire

În primul rând, orice moștenitor are dreptul de a solicita partajul averii, chiar dacă ceilalți moștenitori nu sunt de acord. Codul Civil prevede că partajul poate fi realizat pe cale amiabilă sau judiciară. Partajul amiabil implică obținerea unui acord între toți moștenitorii, de regulă prin semnarea unui act autentic la notar. Acesta stabilește clar ce bunuri sau sume de bani revin fiecăruia.

Dacă acordul amiabil nu este posibil, legea permite sesizarea instanței. Judecătorul va analiza documentele, va stabili bunurile și drepturile fiecărui moștenitor și va putea dispune vânzarea bunurilor comune pentru a împărți sumele obținute. Este important să se depună cerere de partaj judiciar, însoțită de actele de moștenire, certificate de deces și eventualele testamente.

Ce drepturi au moștenitorii și ce restricții există în cazul refuzului

Conform Codului Civil, niciun moștenitor nu poate refuza în mod unilateral să permită partajul fără a justifica un motiv legal. Refuzul fără temei poate fi contestat în instanță, iar judecătorul poate impune măsuri coercitive pentru a realiza împărțirea. Bunurile moștenite pot fi împărțite fie fizic, în natură, fie prin vânzare și împărțirea banilor între moștenitori.

De asemenea, legea protejează drepturile minorilor sau ale persoanelor care nu se pot reprezenta singure. În astfel de cazuri, un reprezentant legal poate acționa în numele lor pentru a asigura partajul corect. Totodată, moștenitorii pot solicita evaluarea profesională a bunurilor, astfel încât împărțirea să fie echitabilă și conform valorii reale a patrimoniului.

Pași practici pentru a-ți recupera partea de moștenire

Pentru a-ți asigura recuperarea averii, primul pas este documentarea completă a drepturilor tale: acte de proprietate, certificate de moștenitor și eventuale testamente. Următorul pas este încercarea unui partaj amiabil, dacă ceilalți moștenitori sunt dispuși la dialog. În lipsa unui acord, este necesară depunerea unei cereri la instanță, însoțită de toate documentele justificative.

Instanța poate dispune vânzarea bunurilor comune sau împărțirea acestora, asigurând respectarea cotei fiecărui moștenitor. Pe parcursul procesului, moștenitorii pot solicita asistență juridică pentru clarificarea drepturilor și a obligațiilor fiecărei părți. În final, aplicarea procedurilor legale garantează că fiecare moștenitor își primește partea care îi revine conform Codului Civil.

Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
