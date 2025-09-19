Cât costă să pui o centrală termică în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse pe care mulți nu le iau în calcul

Instalarea unei centrale termice într-un apartament este o investiție importantă, care aduce confort și independență față de sistemele centralizate de încălzire. Totuși, multe persoane subestimează costurile reale implicate: prețul echipamentului, avizele și autorizațiile necesare, manopera, dar și cheltuieli suplimentare care apar odată cu montajul. În rândurile următoare, stabilim o estimare de prețuri pentru 2025, prezentăm ce acte și autorizații sunt necesare și ce costuri ascunse trebuie să iei în cont pentru un proiect fără surprize.

Prețul centralei termice: ce modele și costuri în 2025

În funcție de putere, modul de funcționare și performanță energetică, prețul unei centrale termice pe gaz rezidențiale în România poate varia între aproximativ 3.000 și 22.000 de lei.

Pentru un apartament de dimensiuni medii (ex: 2-3 camere, ~60-80 mp), de regulă centrala necesară va fi de putere moderată, ceea ce reduce costul față de cazurile de locuințe mari sau cu pierderi termice mari.

Manopera și materialele necesare

Prețul manoperei pentru montarea centralei termice pe gaz poate începe de la ≈ 800 lei și poate urca până la 1.500 lei sau mai mult, în funcție de complexitatea lucrării, amplasament, existența racordurilor sau modificări de traseu.

Dacă centrala este montată împreună cu calorifere noi, țevi, kit de evacuare, fitinguri etc., costurile cu materialele pot fi semnificative. Ţevile și fitingurile pot adăuga câteva sute-sau mii de lei la cost, în funcție de lungime, material (cupru, polipropilenă etc.) și necesitatea izolării.

Materiale auxiliare: filtrul magnetic sau anticalcar, vana de siguranță, termostat, evacuare a gazelor arse – toate acestea adaugă la costul total.

Autorizații și avize obligatorii

În România, instalarea unei centrale termice pe gaz trebuie să se facă de o firmă autorizată ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat).

Obținerea autorizației ISCIR costă diferit în funcție de județ și de puterea centralei. În București-Ilfov, de exemplu, autorizațiile de funcționare ISCIR pornesc de la ≈ 160-250 lei pentru centrale mai mici.

Alte avize posibile: racordare la rețeaua de gaz, verificări ANRE, proiect tehnic dacă modificările sunt structurale, aviz de la asociația de proprietari sau de la primărie dacă sunt implicate modificări exterioare. Aceste costuri pot depăși câteva sute de lei, în funcție de situație.

Costuri ascunse și factori care cresc investiția

Modificări de instalație existente: dacă vila/apartamentul are instalația de gaz/țevi/evacuare veche sau inadecvată, poate fi necesară înlocuirea parțială sau totală a traseelor. Aceasta poate adăuga cost semnificativ.

Izolația și pierderile termice: dacă pereții, ferestrele sau acoperișul sunt prost izolate, centrala va lucra mai mult pentru a menține temperatura, ceea ce înseamnă un model mai puternic și costuri mai mari pentru echipamente și combustibil.

Costuri de transport și montare acces dificil: apartamentele de la etaje superioare sau blocuri fără acces bun pot impune costuri suplimentare.

Accesorii și opțiuni adiționale: termostate inteligente, automatizări, apă caldă menajeră suplimentară, sistem de evacuare special, filtre de particule etc.

Întreținere periodică și revizii: revizia anuală și verificarea ISCIR, costuri cu consumabile minore. De exemplu, o revizie completă standard poate costa între ≈ 250-350 lei.

Estimare totală pentru un apartament de 2-3 camere în 2025

Pentru un apartament de trei camere, cu o suprafață de aproximativ 70-80 de metri pătrați și cu instalația de gaz deja existentă, dar fără centrală montată, costurile din 2025 se pot împărți astfel: centrala termică pe gaz, de tip condensare și cu performanță medie, are un preț cuprins între 5.000 și 10.000 de lei.

La acestea se adaugă materialele auxiliare, cum ar fi țevile, caloriferele, kitul de evacuare și diverse fitinguri, care pot ridica suma totală cu încă 1.000 până la 3.000 de lei. Manopera pentru montaj, ce include și conectarea la gaz, variază între 800 și 1.500 de lei, în funcție de complexitatea lucrării și de firma aleasă.

În plus, autorizațiile ISCIR, avizele locale și, dacă este cazul, proiectul tehnic necesar, adaugă încă 200 până la 600 de lei. Nu trebuie neglijate nici costurile neprevăzute, precum modificările suplimentare, reparațiile la instalația veche sau lucrările de izolație, care pot ajunge între 500 și 2.000 de lei.

Astfel, o estimare realistă pentru montarea unei centrale termice într-un apartament de acest tip în 2025 se situează între aproximativ 7.500 și 17.000 de lei, în funcție de specificul locuinței, de județ și de firma aleasă pentru lucrări.

Ce să verifici înainte de semna contractul

Asigură-te că firma este autorizată ISCIR.

Solicita un deviz clar, detaliat, care să includă toate materialele, manopera și avizele.

Verifică dacă centrala este eficientă (clasă A, condensație etc.), pentru economii pe termen lung.

Cere garanție pentru echipament și manoperă.

Ia în calcul costul întreținerii: revizii, verificarea ISCIR, eventual piese consumabile.

În 2025, costul pentru instalarea unei centrale termice într-un apartament depinde de mulți factori: prețul centralei, calitatea materialelor, necesitatea autorizațiilor, manopera și costurile ascunse. Estimarea realistă pentru un apartament mediu, cu instalație de gaz existentă, variază între ≈ 7.500-17.000 lei. Cu o documentare atentă și cu o firmă autorizată, se poate evita surprizele neplăcute și investiția va aduce confort și eficiență ridicată.