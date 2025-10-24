Cine este Patriarhul Bartolomeu? Motivul pentru care vizita acestuia la Bucureşti este atât de importantă

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, una dintre cele mai influente figuri ale lumii creștine ortodoxe, a sosit la București pentru a participa la aniversările majore ale Bisericii Ortodoxe Române: 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie și 100 de ani de la ridicarea Bisericii Române la rangul de Patriarhie. Vizita sa are o puternică semnificație spirituală, istorică și simbolică, reafirmând legăturile frățești dintre Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol și Patriarhia Română. De asemenea, Bartolomeu I al Constantinopolului va oficia slujba de sfințire a Catedralei Naționale

Cine este Patriarhul Bartolomeu?

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I s-a născut în anul 1940, în insula Imvros (astăzi Gökçeada, Turcia). După o formare teologică solidă, a studiat la Seminarul de la Halki (Istanbul), apoi la Universitatea Gregoriană din Roma, Institutul Ecumenic de la Bossey din Elveția și Universitatea din München, Germania.

A fost hirotonit diacon în 1961 și preot în 1969 de către Patriarhul Atenagora, devenind unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai succesorului acestuia, Patriarhul Dimitrie I. În 1973, a fost ridicat la rangul de arhiereu, cu titlul de Mitropolit al Filadelfiei, iar în 1990 a devenit Mitropolit de Calcedon. După trecerea la cele veșnice a Patriarhului Dimitrie I, Bartolomeu a fost ales, în 1991, la doar 51 de ani, Patriarh Ecumenic al Constantinopolului, fiind întronizat la 2 noiembrie același an.

Supranumit adesea „Patriarhul Verde”, datorită implicării sale în protejarea mediului, Bartolomeu I este cunoscut pentru viziunea sa ecumenică și pentru eforturile de apropiere între Bisericile creștine.

Sosirea la București și programul vizitei

Aeronava care l-a adus pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la ora 13:00. La sosire, a fost întâmpinat de Patriarhul Daniel al României, alături de înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și de oficialități, printre care Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, și Evangelia Grammatika, ambasadorul Greciei în România.

După scurtele declarații de presă, Patriarhul Bartolomeu și Patriarhul Daniel s-au îndreptat către Catedrala Patriarhală, unde a fost oficiat un Te Deum de mulțumire. Duminică, cei doi patriarhi vor oficia împreună slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, un eveniment de o importanță deosebită pentru viața spirituală românească.

Programul complet al evenimentelor dedicate sfinţirii picturii Catedralei Naţionale este următorul:

07:30 – 10:00 – Săvârşirea Sfintei Liturghii, în interiorul Catedralei Naţionale, de către un sobor format din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoţi delegaţi de eparhiile Patriarhiei Române şi 12 diaconi. Alegerea acestui format vine în completarea momentului din 25 noiembrie 2018, când la sfinţirea Altarului Catedralei au slujit doar ierarhi, fără preoţi.

10:15 – Sosirea la Catedrala Naţională a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I şi a Patriarhului Daniel, întâmpinaţi de ierarhi, clerici şi reprezentanţi ai autorităţilor.

10:30 – 12:30 – Desfăşurarea Slujbei de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, oficiată de cei doi Patriarhi, alături de un sobor impresionant de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La finalul ceremoniei va fi citit Actul de sfinţire, moment cu profundă semnificaţie spirituală pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

După finalizarea Sfintei Liturghii (ora 10:00) şi a slujbei de sfinţire (ora 12:30), credincioşii vor avea posibilitatea să se închine în Sfântul Altar, conform unui program organizat. Accesul se va face treptat: mai întâi pentru invitaţii oficiali aflaţi în interiorul Catedralei, apoi pentru grupurile eparhiale care vor asista la slujbă din piaţeta (esplanada) aflată în faţa Catedralei, aproape de trepte.

De ce este importantă vizita Patriarhului Ecumenic

Patriarhul Bartolomeu a declarat că vine „cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol”, subliniind caracterul istoric al acestor aniversări. El a remarcat că autocefalia și statutul de patriarhie ale Bisericii Ortodoxe Române „reflectă năzuințele înalte ale poporului român și dăruirea sa față de credința ortodoxă”.

„România este plină de sfinţi şi de tradiţii ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea, şi este un izvor de Mucenici, Asceţi şi diferite tipuri de sfinţi (bărbaţi şi femei) ai lui Dumnezeu, aşa cum mărturiseşte şi recenta canonizare, de către Biserica-Mamă din Constantinopol, a patru sfinţi români athoniţi. Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume, iar lupta ei pentru păstrarea credinţei în timpul regimului comunist a devenit binecunoscută. Aşadar, cu mare nerăbdare pentru zilele de bucurie ce ne stau înainte, şi ca recunoaştere a legăturilor solide dintre Constantinopol şi Bucureşti, îmbrăţişăm cu bucurie şi respect Biserica, pe distinsul său Patriarh, şi pe Nobilul Popor Român, recunoscând lucrările lor minunate care Îl preamăresc pe Dumnezeul nostru Treimic. Şi, lăudând fidelitatea, stăruinţa şi onestitatea acestora, aducem mulţumire lui Dumnezeu Cel Atotputernic pentru zilele extraordinare ale Vizitei noastre în mijlocul vostru”, a mai spus Patriarhul Bartolomeu.

La rândul său, Patriarhul Daniel a numit prezența Patriarhului Bartolomeu „o mare binecuvântare și un semn al comuniunii frățești”, amintind că aceasta este cea de-a unsprezecea vizită a sa în România, după cea din 2018, când a participat la sfințirea Altarului Catedralei Naționale, în Anul Centenar al Marii Uniri.

Vizita Patriarhului Ecumenic, un simbol al unității ortodoxe

Vizita Patriarhului Ecumenic la București depășește dimensiunea protocolară. Ea reprezintă o reafirmare a unității ortodoxiei, o recunoaștere a maturității Bisericii Române și o celebrare a contribuției sale la viața spirituală și culturală a poporului român.

Prin slujbele oficiate împreună și prin mesajele transmise, cei doi patriarhi reînnoiesc legătura istorică și duhovnicească dintre Constantinopol și București – o punte de credință și respect reciproc care dă mărturie despre continuitatea și vitalitatea Ortodoxiei în lumea contemporană.