Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova

Tragedia care a zguduit cartierul Rahova din București continuă să scoată la iveală noi detalii, pe măsură ce anchetatorii avansează în investigație. Explozia puternică, ce a distrus un bloc și a curmat viețile a trei oameni, a dus acum la primele rețineri în dosarul penal deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Primele rețineri în dosarul tragediei din Rahova

Potrivit surselor judiciare, trei persoane au fost reținute de procurori cu propunere de arestare preventivă, în urma unor ample percheziții desfășurate la mai multe adrese din București și din alte județe. Printre cei reținuți se află un angajat al companiei de distribuție de gaze Distrigaz, precum și doi reprezentanți ai unei firme private, implicați direct în verificările efectuate înaintea exploziei fatale.

Ancheta privind explozia devastatoare din sectorul 5 al Capitalei a intrat într-o nouă etapă. Procurorii au dispus reținerea a trei persoane, printre care un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei Anproperty Construct SRL, compania care s-a deplasat la blocul afectat și ar fi trebuit să ia măsuri de siguranță.

Surse judiciare citate de Antena 3 CNN susțin că cei trei ar fi efectuat verificări la instalația de gaze înainte de incident, însă nu ar fi luat toate măsurile necesare pentru a preveni tragedia. Aceste rețineri sunt primele făcute de anchetatori în acest caz, la aproape două săptămâni după explozia care a distrus imobilul din Rahova.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

Miercuri dimineață, polițiștii și procurorii au efectuat opt percheziții domiciliare în mai multe localități din țară — patru în București, două în județul Ilfov, una în Prahova și una în Teleorman. Una dintre descinderi a avut loc la sediul central al companiei Distrigaz, de unde anchetatorii au ridicat documente și unități de stocare care vor fi analizate în detaliu.

Tot în cursul zilei de miercuri, s-au desfășurat percheziții și la firma Anproperty Construct SRL, cea care efectuase verificările la sistemul de gaze al blocului din Rahova în data de 17 octombrie. Procurorii au ridicat mai multe dovezi tehnice și acte legate de activitatea firmei, care în prezent are interdicție de a-și desfășura orice fel de activități.

De asemenea, din sediul Distrigaz au fost ridicate rafturi întregi de documente și echipamente informatice, care vor fi analizate de polițiști și de procurori pentru a stabili exact responsabilitățile fiecărei persoane implicate.

Firma privată, suspendată din activitate

După primele cercetări, anchetatorii au dispus suspendarea activității firmei private care a verificat instalația de gaze. Măsura a fost luată pentru a împiedica eventuala distrugere a probelor și pentru a facilita ancheta în desfășurare.

În acest moment, dosarul exploziei din Rahova este instrumentat sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se desfășoară in rem, adică asupra faptei, urmând ca procurorii să stabilească cu exactitate responsabilitățile individuale ale celor implicați.

Potrivit surselor apropiate anchetei, persoanele vizate sunt atât angajați ai Distrigaz, cât și reprezentanți ai companiei private care a intervenit ulterior pentru verificarea rețelei de gaze, după intervenția inițială a Distrigaz.

Contextul tragediei care a cutremurat Rahova

Explozia a avut loc într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, în urma unei defecțiuni la instalația de gaze. Deflagrația a fost atât de puternică încât a distrus aproape complet imobilul și a provocat moartea a trei persoane, rănind grav alte câteva.

Imediat după incident, autoritățile au deschis un dosar penal, iar în zilele următoare au fost efectuate verificări la companiile implicate în lucrările de întreținere a rețelei de gaze. În urma acestor cercetări, anchetatorii au stabilit că verificările efectuate înainte de explozie nu ar fi respectat toate procedurile de siguranță.