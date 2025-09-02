China își prezintă noile arme de înaltă tehnologie la parada militară. Așa vezi că sunt o forță în lume

Pe 3 septembrie, China va organiza o impresionantă paradă militară în Piața Tiananmen pentru a marca 80 de ani de la victoria asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Evenimentul nu este doar un prilej de comemorare, ci și un mesaj clar către comunitatea internațională: Beijingul este pregătit pentru războiul viitor. La ceremonie vor participa președintele Xi Jinping, dar și lideri străini, inclusiv Vladimir Putin, al cărui prezență a stârnit reacții diplomatice în Europa.

Parada va dura aproximativ 70 de minute și va implica peste 10.000 de militari, mai mult de 100 de aeronave și sute de vehicule terestre, scrie WIRED.

Oficial, evenimentul celebrează pacea și justiția internațională, dar miza reală o constituie demonstrarea capacității Armatei Populare de Eliberare de a opera în domenii strategice noi, precum spațiul cibernetic, spațiul cosmic, războiul electronic și cel hipersonic.

Conform informațiilor apărute după repetițiile generale, peste 100 de tipuri de arme produse integral în China vor fi prezentate publicului.

Rachetele anti-navă și puterea hipersonică, vedetele absolute

Printre cele mai anticipate arme se numără rachetele anti-navă din seria YJ – YJ-15, YJ-17, YJ-19 și YJ-20. Acestea sunt concepute pentru a neutraliza nave mari ale Statelor Unite, în special portavioanele, element central al dominației americane în Pacific.

Rachetele combină viteza hipersonică, tehnologia stealth și inteligența artificială, fiind capabile să zboare cu viteze între Mach 4 și Mach 6, cu manevre terminale pentru a evita sistemele de interceptare, și să fie lansate de pe aeronave, nave, submarine sau platforme terestre mobile.

În paralel, paradele vor include lansatoare mobile de rachete balistice intercontinentale (ICBM), precum DF-31AG și DF-41, capabile să atingă orice țintă de pe teritoriul SUA și să transporte multiple focoase nucleare independente (MIRV).

De asemenea, va fi prezent drona stealth FH-97, prima aeronavă fără pilot declarată pregătită pentru luptă, capabilă să opereze împreună cu avioanele pilotate, să efectueze recunoaștere, atac și război electronic, fiind un multiplicator de forță pentru misiunile aeriene.

Tehnologiile invizibile: războiul electronic și armele cu energie direcționată

Pe lângă rachete și drone, China va afișa sisteme de război electronic și arme cu energie direcționată, capabile să blocheze radarul și comunicațiile inamice, să neutralizeze drone și rachete și să protejeze forțele proprii în conflicte informatizate.

Sistemele mobile pot perturba frecvențele folosite de rachete de croazieră, sateliți și radare, în timp ce unele brigăzi combină atacuri cibernetice cu bruiaj electronic. Armele cu energie direcționată utilizează fascicule concentrate pentru a lovi ținte fără proiectile convenționale.

De asemenea, vor fi prezentate drone de supraveghere și combatanți, inclusiv submarine fără pilot, extinzând capacitățile Chinei de monitorizare în zone disputate.

Parada din 3 septembrie transmite un mesaj simbolic puternic: Beijingul nu doar că a ajuns din urmă Vestul, dar în anumite domenii intenționează să îl depășească.