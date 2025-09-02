Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 11:45
de Iulia Kelt

China își prezintă noile arme de înaltă tehnologie la parada militară. Așa vezi că sunt o forță în lume

TEHNOLOGIE
China își prezintă noile arme de înaltă tehnologie la parada militară. Așa vezi că sunt o forță în lume
Ce au mai inventat chinezii / Foto: Kevin Frayer/Getty Images

Pe 3 septembrie, China va organiza o impresionantă paradă militară în Piața Tiananmen pentru a marca 80 de ani de la victoria asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Evenimentul nu este doar un prilej de comemorare, ci și un mesaj clar către comunitatea internațională: Beijingul este pregătit pentru războiul viitor. La ceremonie vor participa președintele Xi Jinping, dar și lideri străini, inclusiv Vladimir Putin, al cărui prezență a stârnit reacții diplomatice în Europa.

Parada va dura aproximativ 70 de minute și va implica peste 10.000 de militari, mai mult de 100 de aeronave și sute de vehicule terestre, scrie WIRED.

Vezi și:
O tehnologie care a luat naștere în 1957, pusă în practică abia acum. Cum au reușit chinezii să creeze turbina eoliană suspendată în aer, la 1.500 de metri, capabilă să genereze 1 MW
Cambricon, rivalul chinez al Nvidia, urcă spre 80 mld. $ pe bursă după creșterea veniturilor cu 4.000%

Oficial, evenimentul celebrează pacea și justiția internațională, dar miza reală o constituie demonstrarea capacității Armatei Populare de Eliberare de a opera în domenii strategice noi, precum spațiul cibernetic, spațiul cosmic, războiul electronic și cel hipersonic.

Conform informațiilor apărute după repetițiile generale, peste 100 de tipuri de arme produse integral în China vor fi prezentate publicului.

Rachetele anti-navă și puterea hipersonică, vedetele absolute

Printre cele mai anticipate arme se numără rachetele anti-navă din seria YJ – YJ-15, YJ-17, YJ-19 și YJ-20. Acestea sunt concepute pentru a neutraliza nave mari ale Statelor Unite, în special portavioanele, element central al dominației americane în Pacific.

Rachetele combină viteza hipersonică, tehnologia stealth și inteligența artificială, fiind capabile să zboare cu viteze între Mach 4 și Mach 6, cu manevre terminale pentru a evita sistemele de interceptare, și să fie lansate de pe aeronave, nave, submarine sau platforme terestre mobile.

În paralel, paradele vor include lansatoare mobile de rachete balistice intercontinentale (ICBM), precum DF-31AG și DF-41, capabile să atingă orice țintă de pe teritoriul SUA și să transporte multiple focoase nucleare independente (MIRV).

De asemenea, va fi prezent drona stealth FH-97, prima aeronavă fără pilot declarată pregătită pentru luptă, capabilă să opereze împreună cu avioanele pilotate, să efectueze recunoaștere, atac și război electronic, fiind un multiplicator de forță pentru misiunile aeriene.

Tehnologiile invizibile: războiul electronic și armele cu energie direcționată

Pe lângă rachete și drone, China va afișa sisteme de război electronic și arme cu energie direcționată, capabile să blocheze radarul și comunicațiile inamice, să neutralizeze drone și rachete și să protejeze forțele proprii în conflicte informatizate.

Sistemele mobile pot perturba frecvențele folosite de rachete de croazieră, sateliți și radare, în timp ce unele brigăzi combină atacuri cibernetice cu bruiaj electronic. Armele cu energie direcționată utilizează fascicule concentrate pentru a lovi ținte fără proiectile convenționale.

De asemenea, vor fi prezentate drone de supraveghere și combatanți, inclusiv submarine fără pilot, extinzând capacitățile Chinei de monitorizare în zone disputate.

Parada din 3 septembrie transmite un mesaj simbolic puternic: Beijingul nu doar că a ajuns din urmă Vestul, dar în anumite domenii intenționează să îl depășească.

Canicula se extinde. Sunt anunţate temperaturi de 37 de grade, zonele afectate de căldura extremă
Recomandări
Google lansează un laborator virtual care poate anticipa uraganele cu două săptămâni înainte
Google lansează un laborator virtual care poate anticipa uraganele cu două săptămâni înainte
Genele sălbatice din ADN ar putea declanșa Alzheimer. Ce sunt acestea și cum influențează boala
Genele sălbatice din ADN ar putea declanșa Alzheimer. Ce sunt acestea și cum influențează boala
Warwick Davis revine la Hogwarts în noul serial Harry Potter. Ce știm până acum despre noua producție HBO Max
Warwick Davis revine la Hogwarts în noul serial Harry Potter. Ce știm până acum despre noua producție HBO Max
O nouă aplicație de povești interactive îi apropie pe copii de lectură și pe părinți, de joaca lor
O nouă aplicație de povești interactive îi apropie pe copii de lectură și pe părinți, de joaca lor
Cum depanezi dock-ul și cablurile pentru o imagine stabilă pe Switch 2
Cum depanezi dock-ul și cablurile pentru o imagine stabilă pe Switch 2
Un băieţel de 2 ani a murit înecat într-un iaz, deşi era în cadrul unei creşe private. Cum s-a întâmplat tragedia?
Un băieţel de 2 ani a murit înecat într-un iaz, deşi era în cadrul unei creşe private. Cum s-a întâmplat tragedia?
Mulţi români merg în Albania pentru plaje, însă peisajele montane şi satele din vârf de munte te cuceresc imediat. Imaginile publicate de turişti
Mulţi români merg în Albania pentru plaje, însă peisajele montane şi satele din vârf de munte te cuceresc imediat. Imaginile publicate de turişti
Cele mai bune anvelope all-season, testate independent de ADAC. Ce cauciucuri merită toți banii în 2025
Cele mai bune anvelope all-season, testate independent de ADAC. Ce cauciucuri merită toți banii în 2025
Revista presei
Adevarul
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
Playtech Știri
La 70 de ani, Serghei Mizil nu s-a temut nicio clipă să plece la Asia Express: „Nu m-a schimbat regimul, mă schimb acum?”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...