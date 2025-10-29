ChatGPT va răspunde la ce te gândești, fără implanturi pe creier, printr-o metodă revoluționară. Rivalul promis de OpenAI pentru Neuralink al lui Musk prinde contur

Un proiect nou asociat cu Sam Altman, cofondatorul OpenAI, promite o cale diferită către interfețe creier–computer: fără operații pe craniu și fără electrozi implantați. Start-up-ul, denumit Merge Labs, ar miza pe ultrasunete pentru a „citi” și a „scrie” informație neuronală, cu obiectivul declarat — deocamdată la viitor — ca utilizatorul să se gândească la ceva, iar ChatGPT să poată răspunde. Rivalitatea cu Neuralink, compania lui Elon Musk, capătă astfel o nouă etapă, axată pe cine poate oferi prima o soluție funcțională, sigură și scalabilă pentru public.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Altman l-a cooptat pe Mikhail Shapiro, cercetător premiat în bioinginerie, pentru nucleul fondator. Diferența-cheie față de Neuralink ar fi abordarea minim invazivă: în timp ce compania lui Musk folosește electrozi implantați chirurgical în cortex, Merge Labs urmărește să utilizeze efecte acustice și magnetice pentru a interacționa cu neuroni sensibili la ultrasunete, fără chirurgie deschisă.

Ce este Merge Labs și cum diferă de Neuralink

Merge Labs este o companie nouă pe segmentul interfețelor creier–computer (BCI) care vrea să evite craniotomia și introducerea fizică a electrozilor în țesutul cerebral. În locul unui implant clasic, viziunea ar include un dispozitiv discret, posibil subcutanat, capabil să comunice prin unde sonore cu un mic subset de neuroni „marcați” pentru sensibilitate la ultrasunete. Scopul: să obțină semnale utile pentru decodarea intențiilor și, în sens invers, să stimuleze țintit anumite circuite.

Neuralink pornește din direcția opusă: un cip de mărimea unei monede, introdus printr-o procedură neurochirurgicală precisă, conectat la sute sau mii de electrozi flexibili ce înregistrează activitatea neuronală. Primul pacient uman a demonstrat deja controlul unui cursor și chiar joaca unor jocuri prin gând, dar au apărut și dificultăți tehnice (retragerea parțială a unor electrozi), subliniind provocările intervenției invazive. Pentru Merge Labs, miza este dacă o abordare neinvazivă poate atinge un raport suficient de bun între rezoluție, latență și siguranță.

Cum ar funcționa tehnologia cu ultrasunete

În literatura de specialitate, ultrasunetele pot modula sau detecta activitate neuronală prin mecanisme precum cavitația controlată sau efecte piezoelecetrice la nivelul canalelor ionice, atunci când neuronii sunt „chemați” să devină sensibili (de pildă, prin instrumente genetice). Shapiro a prezentat anterior ideea de a combina unde acustice cu câmpuri magnetice pentru a obține o punte bidirecțională între circuite cerebrale și un dispozitiv extern.

În practică, o asemenea platformă ar trebui să decodeze tipare cerebrale suficient de fiabile încât să traducă „intenții” în comenzi – de la „selectează litera X” până la „răspunde-mi la întrebare” – și, invers, să poată oferi un tip de feedback (vizual, auditiv sau chiar neuromodulator) care să îmbunătățească interacțiunea. Avantajul teoretic: risc chirurgical mult mai mic. Provocarea majoră: câtă „bandă” informațională poate obține sistemul fără electrozi invazivi, scriu cei de la The Verge.

Promisiuni, finanțare și orizontul realist

Potrivit presei economice, Merge Labs ar încerca să strângă circa 250 de milioane de dolari, la o evaluare țintă de aproximativ 850 de milioane. Sam Altman este creditat drept cofondator și catalizator financiar, dar fără rol operațional zilnic. Din declarațiile publice reiese un viitor dorit în care „te gândești la ceva, iar ChatGPT îți răspunde”, însă drumul până acolo trece obligatoriu prin validări științifice, studii clinice și reglementări stricte.

Realist, un BCI non-invaziv cu latență redusă, fidelitate ridicată și stabilitate pe termen lung rămâne un obiectiv dificil. Chiar și în varianta invazivă, unde semnalul e mai „curat”, trecerea de la demonstrații spectaculoase la produse robuste, sigure și accesibile comercial e o provocare. Merge Labs mizează că ultrasunetele pot oferi suficient semnal util pentru sarcini concrete (comunicare, control de dispozitive, asistență medicală), reducând costurile și riscurile.

Rivalitate, dar și două filozofii diferite

Competiția Altman–Musk pe terenul BCI nu înseamnă doar două companii, ci două filozofii: „intră adânc pentru semnal de calitate” (Neuralink) versus „rămâi la suprafață pentru acces și scalare” (Merge Labs). Dacă abordarea cu ultrasunete va dovedi că poate livra comenzi fiabile și o experiență naturală cu ChatGPT, piața ar putea primi prima interfață larg accesibilă fără operație. Dacă nu, avantajul ar putea rămâne de partea implanturilor cu rezoluție înaltă, noteaza Financial Times.

Pentru utilizatori, promisiunea e seducătoare: o interacțiune aproape instantanee cu AI, doar prin gând, fără cicatrici sau spitalizare. Pentru știință și reglementatori, întrebările despre siguranță, etică, confidențialitate neuronală și utilizări neprevăzute abia încep. De aceea, „va răspunde” e, inevitabil, legat de „când” și „în ce condiții” — iar răspunsul real îl va da testarea riguroasă, nu doar entuziasmul din prezent.