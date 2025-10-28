Ultima ora
28 oct. 2025 | 13:15
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Propaganda rusă s-a infiltrat în AI / Foto: ABC News

Un nou raport realizat de Institute of Strategic Dialogue (ISD) susține că unele dintre cei mai populari chatboți de inteligență artificială, ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), DeepSeek și Grok (xAI), redau conținut provenit din surse ruse sancționate în Uniunea Europeană, atunci când sunt întrebat despre războiul din Ucraina.

Cercetătorii afirmă că aceste sisteme au oferit, în aproape 20% din cazuri, răspunsuri care citează publicații rusești precum RT (fost Russia Today), Sputnik sau EADaily, toate identificate ca parte a infrastructurii media controlate de Kremlin.

Cum se infiltrează propaganda în chatboți

Studiul ISD a fost realizat în iulie 2025 și a implicat 300 de întrebări formulate în cinci limbi, engleză, spaniolă, franceză, germană și italiană, referitoare la teme precum NATO, refugiații ucraineni, recrutarea militară, negocierile de pace și crimele de război.

Cercetătorii au descoperit că, pe măsură ce întrebările deveneau mai părtinitoare sau formulau presupuneri false, chatboții erau mai predispuși să reproducă surse ruse sau să ofere răspunsuri care reflectau narațiuni pro-Kremlin.

Potrivit analizei, ChatGPT a avut cea mai mare proporție de răspunsuri care includeau surse ruse, în timp ce Gemini a afișat cele mai multe avertismente privind conținutul nesigur.

DeepSeek a generat frecvent texte care citau mai multe publicații ruse simultan, iar Grok a redirecționat adesea către conturi de social media care amplificau narațiuni anti-occidentale.

Cercetătorii au explicat fenomenul prin existența „vidurilor informaționale”, momente în care există puține date verificate despre un subiect, lăsând spațiu pentru informații false. Astfel, rețelele de propagandă ruse folosesc volume mari de articole, imagini și site-uri noi pentru a „inunda” spațiul informațional, influențând rezultatele generate de sistemele AI.

Cum au reacționat europenii

OpenAI a declarat pentru publicația WIRED că aceste rezultate sunt parțial legate de funcția de căutare pe internet, și nu de modelul lingvistic propriu-zis, subliniind că depune eforturi constante pentru a filtra conținutul fals sau manipulator. Google și DeepSeek nu au oferit comentarii, iar compania lui Elon Musk, xAI, a răspuns scurt: „Legacy Media Lies”.

Uniunea Europeană a reamintit că furnizorii de servicii digitale sunt obligați să blocheze accesul la site-urile media ruse sancționate, inclusiv domeniile secundare.

Totodată, experții avertizează că chatboții pot deveni principalele instrumente prin care se formează opiniile publice, amplificând riscul ca dezinformarea să fie percepută drept informație legitimă.

Raportul ISD sugerează, de altfel, adoptarea unei abordări comune la nivelul companiilor de AI, care să stabilească clar ce surse trebuie excluse și cum să fie contextualizate cele controversate, astfel încât utilizatorii să înțeleagă originea și fiabilitatea informațiilor primite.

