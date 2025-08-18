Cercetătorii au eliberat aer prins în rocă de 815 milioane de ani și au descoperit cum era atmosfera Pământului antic

O echipă internațională de cercetători a realizat o descoperire remarcabilă, eliberând aer prins în cristale de halit (sare de rocă) vechi de peste 800 de milioane de ani, oferind o privire directă asupra compoziției atmosferice din perioada Ediacaranului.

Până acum, studiul atmosferei Terrei din trecut s-a bazat în mare parte pe metode indirecte, precum analize complexe sau aerul blocat în ghețari antartici, similar modului în care insectele fosilizate în chihlimbar oferă indicii despre mediul lor.

În 2016, cercetătorii conduși de geochimistul Dr. Nigel Blamey au analizat mostre de halit prelevate dintr-un foraj din Australia. Halitul conține „inclusiuni”, bule minuscule de gaz care rămân captive în cristale timp de milioane de ani, informează IFLScience.

Echipa a dezvoltat o metodă inovatoare: mostrele de halit au fost plasate într-o cameră de vid și apoi zdrobite pentru a elibera gazul antic.

Aerul eliberat a fost analizat cu ajutorul a două spectrometre de masă, permițând cercetătorilor să determine compoziția exactă a atmosferei de atunci.

Nivelul oxigenului, surprinzător de ridicat

Rezultatele au fost surprinzătoare. Studiile anterioare estimau că oxigenul atmosferic acum 800 de milioane de ani era aproape de două procente.

Cu toate acestea, analiza directă a arătat că nivelul oxigenului era între 10,3 și 13,4%, aproximativ jumătate din concentrația actuală de 20,9%.

Această descoperire sugerează că atmosfera timpuriu-perioadei Ediacaranului putea susține viața animalelor timpurii, contrazicând estimările anterioare bazate pe modele indirecte.

Profesorul John Parnell, de la Școala de Geștiuni ale Geștiunilor Geosciențelor a Universității Aberdeen, a subliniat că această cercetare oferă prima măsurătoare directă a oxigenului din perioada în care au apărut primele forme de viață complexă.

Chiar dacă unele analize repetate sugerează un nivel mai scăzut, de aproximativ 6,6%, acesta rămâne mult peste așteptările anterioare și deschide noi perspective asupra mediului în care au evoluat primele organisme.

Tehnica revoluționară nu doar că confirmă că bulele de gaz pot fi studiate după sute de milioane de ani, dar și oferă posibilitatea de a obține informații esențiale despre modul în care atmosfera Terrei a influențat viața de atunci.

Pe viitor, cercetătorii intenționează să perfecționeze metodele de datare și analiză a gazelor antice pentru a descoperi mai multe despre schimbările atmosferice și implicațiile lor asupra evoluției vieții pe Pământ.