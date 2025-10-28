Ultima ora
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Un cap vechi de păpușă atârnă pe un țăruș pe Isla de las Muñecas, în Xochimilco, Mexic. Macabra „Insulă a păpușilor” îi sperie pe mulți, dar i-a fascinat și pe vizitatorii celebri. (Foto: Yuri Cortez/Getty Images)
Cuprins
  1. Sedlec Ossuary, Cehia
  2. Bell Witch Cave, Tennessee, SUA
  3. Insula păpușilor, Xochimilco, Mexic
  4. Hashima (Gunkanjima), Nagasaki, Japonia
  5. Catacombele din Paris, Franța
  6. Poveglia, laguna Veneției, Italia
  7. Craterul Darvaza, „poarta către iad”, Turkmenistan
  8. Bonus din România: pădurea Hoia-Baciu, Cluj
  9. Sfaturi rapide pentru vizitatori

Există destinații unde fiorul nu e decor, ci vine din felul în care istoria, credințele și peisajul s-au înnodat. Lista de mai jos reunește șapte locuri „autentic neliniștitoare” – plus un bonus din România – în care ciudățenia nu e regizată pentru Halloween, iar vizitatorul pleacă deopotrivă fascinat și puțin tulburat.

Sedlec Ossuary, Cehia

Capela-ossuar din Sedlec, aflată sub Biserica Tuturor Sfinților, adăpostește rămășițele a zeci de mii de oameni, aranjate în candelabre, coloane și un blazon Schwarzenberg realizat integral din oase. Deși scenografia pare macabră, contextul este prozaic: lipsa spațiului în cimitire a dus, în secolele XVI–XVIII, la exhumarea și rearanjarea sistematică a osemintelor.

Tradiția a prins rădăcini după ce abatele din Sedlec a adus în 1278 o mână de pământ de pe Golgota; mii de credincioși au dorit să fie îngropați aici. Astfel, ossuarul a devenit loc de memorie colectivă, iar estetica sa – un amestec de pietate, ingeniozitate și neliniște.

Biserica-din-schelete-umane-Sedl

Unul dintre cele mai înspăimântătoare locuri din Europa: Biserica din oase, Sedlec, Cehia.

Bell Witch Cave, Tennessee, SUA

La Adams, Tennessee, o peșteră îngustă păstrează legenda „Vrăjitoarei Bell”, spiritul care ar fi hărțuit în secolul al XIX-lea familia fermierului John Bell, până la moartea acestuia. Povestea, transmisă local, i-a speriat chiar și pe oaspeți celebri din epocă, iar ghizii o spun astăzi pe un ton ce combină folclorul cu istoria orală.

Vizita implică intrarea într-un spațiu rece și umed, în care întunericul și ecoul amplifică orice foșnet. Chiar dacă rămâi sceptic, stilul gotic sudist al narațiunii și atmosfera cavernelor lucrează subtil asupra imaginației.

În peștera Bell Witch din Adams, Tennessee, asociată în folclor cu o vrăjitoare malefică, un vizitator își face curaj să înainteze.. (Foto: Nicole Hester)

Insula păpușilor, Xochimilco, Mexic

În canalele Xochimilco, o insulă minusculă e împodobită cu sute de păpuși rupte, fără ochi sau membre, agățate în copaci de Don Julián Santana. Legenda spune că bărbatul a dedicat „colecția” spiritului unei fetițe înecate, încercând să-i țină companie cu jucării.

Pe cât de morbid arată peisajul, pe atât de umană e intenția care l-a produs: un ritual de îmblânzire a singurătății. Barca până la insulă și plimbarea printre siluetele deformate creează o experiență greu de uitat.

Insula Papusilor este unul dintre cele mai infricosatoare locuri de pe Pamant

Insula Papusilor este unul dintre cele mai infricosatoare locuri de pe Pamant

Hashima (Gunkanjima), Nagasaki, Japonia

Insula Cuirasat” – o fortăreață de beton de 60.000 m² – a fost cândva un oraș-mină compact, apoi a fost părăsită în 1974 odată cu închiderea exploatărilor de cărbune. Astăzi, tururile ghidate te conduc printre clădiri prăbușite, scări către nicăieri și relicve ale vieții cotidiene înghețate în timp.

Peisajul urban dezafectat a devenit simbol al industrializării apuse și a inspirat cinema-ul (inclusiv un decor din „Skyfall”). Izolarea, vântul sărat și geometria ruinelor dau senzația unui oraș-fantomă autentik, nu de platou.

Misterul insulei Hashima din Japonia

Misterul insulei Hashima din Japonia.

Catacombele din Paris, Franța

La peste o sută de trepte sub Paris, o rețea de galerii căptușite cu oasele a circa șase milioane de oameni spune povestea cimitirelor suprasaturate din secolele XVIII–XIX. Traseul oficial, bine semnalizat, oferă o lecție despre orașul invizibil – infrastructuri subterane, memorie, igienă publică.

Abaterile de la traseu sunt periculoase: labirintul vast, umezeala și frigul pot deruta chiar și vizitatori experimentați. De aceea, site-ul trece prin modernizări periodice pentru a gestiona fluxul imens de curioși.

Catacombele din Paris

Catacombele din Paris sunt o rețea de tuneluri subterane care adăpostesc oasele a circa șase milioane de oameni, transferate din cimitirele suprapopulate în secolele XVIII–XIX.

Poveglia, laguna Veneției, Italia

Insula cu vegetație luxuriantă ascunde un trecut sumbru: zonă de carantină pentru ciumă în secolul al XVIII-lea și, mai târziu, azil psihiatric. Legendele despre medici cruzi, experimente și apariții persistă, iar clădirile ruginite amplifică impresia de loc „bântuit”.

Deși accesul oficial nu este permis, insula rămâne o obsesie pentru amatorii de mister. Rar întâlnești un loc unde frumusețea lagunei și memoria traumatică stau atât de aproape una de alta.

Frumusețea acestei insule italiene greu accesibile poate păcăli privirea, dar trecutul ei e sumbru a fost cândva zonă de carantină pentru bolnavii de ciumă.

Frumusețea acestei insule italiene greu accesibile poate păcăli privirea, dar trecutul ei e sumbru a fost cândva zonă de carantină pentru bolnavii de ciumă. (Foto: Marco Secchi/Getty Images)

Craterul Darvaza, „poarta către iad”, Turkmenistan

În deșertul Karakum arde de peste o jumătate de secol un crater de gaz natural aprins, o cicatrice incandescentă care luminează noaptea ca o cupolă de foc. Originea exactă e neclară; povestea cel mai des repetată vorbește despre geologi care ar fi incendiat gazul pentru a evita scăpările de metan.

Logistica vizitei e complicată din cauza regimului de vize, însă spectacolul merită: un amfiteatru natural în care flăcările dansează în rafale de vânt, iar orizontul rămâne complet gol. Senzația e ireală, de „planetă străină”.

Bonus din România: pădurea Hoia-Baciu, Cluj

Triunghiul Bermudelor al Transilvaniei” este renumit pentru poieni circulare fără vegetație, fotografii cu artefacte luminoase și relatări despre aparate care se defectează brusc. Echipe TV și vânători de paranormal au alimentat reputația locului, transformându-l în reper de mister.

Dincolo de povești, Hoia-Baciu e un spațiu de drumeție ușoară, cu copaci contorsionați și lumini filtrate spectaculos. Dacă vii pentru mister, vei găsi și natură, iar dacă vii pentru natură, nu e exclus să pleci cu un fior în plus.

Pădurea Hoia-Baciu, Cluj – „Triughiul Bermudelor” din România.

Sfaturi rapide pentru vizitatori

Informați-vă din timp despre program, reguli și nivelul de acces (multe dintre situri au zone restricționate sau numai tururi ghidate). Respectați traseele și infrastructura locală: unele locuri sunt fragile, altele pot deveni periculoase în condiții meteo nefavorabile.

Luați echipament de bază (încălțăminte adecvată, lanternă, apă) și păstrați o minte deschisă. De multe ori, realitatea istorică e la fel de fascinantă ca legenda – iar misterul funcționează cel mai bine când e dublat de respect față de loc și de oameni.

