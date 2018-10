Elefantul care „știe” să folosească o tabletă e un fel de dresaj pe steroizi

Conform cercetătorilor, elefanții asiatici sunt ași la matematică în lumea animalelor. Astfel, un elefant a învățat să rezolve probleme de matematică pe o tabletă pe măsura lui.

Cercetătorii din Tokyo, Japonia, au reușit să o învețe pe Authai, o femelă elefant de 14 ani, să rezolve exerciții matematice pe tabletă. Cu ajutorul trompei, ea a ales de pe ecran imaginile în care se regăseau cele mai multe obiecte.

„Am antrenat acești trei elefanți asiatici să folosească un aparat cu touch, iar o femelă a învățat cu succes să îl folosească”, au explicat cercetătorii „Mai apoi, o sarcină de socotire relativă a multiplicității a [apărut pe ecran], iar elefantului i s-a cerut să atingă cu vârful trompei imaginile cu cele mai multe obiecte”.

În fiecare imagine se regăseau între zero și zece obiecte. Randamentul elefantului nu a fost afectat de distanța, magnitudinea sau raportul de obiecte din imagini, potrivit cercetătorilor. Aceștia au mai subliniat că, la fel ca oamenii, elefantul a avut nevoie de mai mult timp pentru a răspunde comparațiilor care prezentau distanțe mai mici.

„Acest studiu oferă primele dovezi experimentale că animalele non-umane au caracteristici cognitive parțial identice cu cele ale număratului uman”, a explicat Naoko Irie, conducătoarea studiului și membru la The Graduate University for Advanced Studies and the Japan Society for the Promotion of Science.

De fiecare dată când alegea corect, elefantul Authai primea o recompensă. În total a rezolvat 271 de exerciții, din care a ales corect de 181 de ori. Așadar, dacă ar fi să primească o notă, această ar fi undeva la 6,70 – deloc rău pentru un elefant.

Abilitatea de a număra obiecte a elefanților asiatici le este specifică, ea fiind inexistentă în elefanții africani. Motivul este că cele două specii au început să se diferențieze în urmă cu 7,6 milioane de ani în urmă, iar acest lucru le-a făcut să dezvolte abilități cognitive diferite.