Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
01 sept. 2025 | 09:17
de Diana Dumitrache

Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator

Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
Cutremur devastator în Afganistan (Sursa foto: Profimedia)

Un seism puternic, cu magnitudinea 6 pe scara Richter, a lovit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, provocând cel puţin 500 de morţi şi aproximativ 1.000 de răniţi, potrivit datelor furnizate de Institutul american de geofizică (USGS).

Cutremur devastator în Afganistan

Cutremurul a avut loc la ora locală 23:47, la o adâncime de doar opt kilometri, iar epicentrul a fost localizat la 42 de kilometri de oraşul Jalalabad. Seismul a fost resimţit puternic la Kabul, unde martori au povestit că pământul a tremurat timp de câteva secunde, dar şi la Islamabad, capitala Pakistanului, aflată la circa 370 de kilometri distanţă.

Autorităţile sanitare din Kabul, aflate sub conducerea talibanilor, au anunţat că fac eforturi pentru a trimite echipe de intervenţie în zonele izolate, unde accesul este dificil şi unde se aşteaptă ca numărul victimelor să crească.

Zona afectată de seism (Sursa foto: X)

Zona afectată de seism (Sursa foto: X)

De ce au loc atât de multe cutremure în această zonă?

Afganistanul se confruntă frecvent cu cutremure, în special în regiunea lanţului muntos Hindu Kush, situat la intersecţia plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană, zonă extrem de activă seismic.

Catastrofa vine la scurt timp după alte fenomene naturale devastatoare. Săptămâna trecută, provincia Nangarhar a fost afectată de două inundaţii care au provocat moartea a cinci persoane şi au produs pagube considerabile atât în zonele agricole, cât şi în cele rezidenţiale.

