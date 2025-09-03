Ultima ora
Cel mai puternic atac cibernetic de până acum, oprit în 35 de secunde de Cloudflare. Cum a acționat compania
Cloudflare blochează cel mai mare atac DDoS înregistrat, cu un vârf de 11,5 Tbps

Compania americană Cloudflare, lider în servicii de infrastructură pentru internet și securitate online, a anunțat că a reușit să blocheze cel mai mare atac distribuit de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) înregistrat până acum. Atacul, de tip volumetric, a atins un vârf uriaș de 11,5 terabiți pe secundă (Tbps), depășind cu mult recordurile anterioare și confirmând escaladarea fără precedent a acestor amenințări cibernetice.

Ce înseamnă un atac DDoS și de ce este periculos

Un atac DDoS are ca scop supraîncărcarea unei ținte — fie că este vorba de un site, un serviciu cloud sau o infrastructură de rețea — prin trimiterea unor volume masive de trafic. Practic, serverele vizate primesc atâtea cereri și pachete de date încât devin inaccesibile pentru utilizatorii obișnuiți. În cazul atacului blocat de Cloudflare, traficul a atins un nivel colosal, care ar fi putut pune la pământ chiar și infrastructuri extrem de robuste.

Acest tip de atac nu doar că provoacă întreruperi în funcționarea serviciilor online, dar poate genera pierderi financiare uriașe pentru companiile afectate. În plus, atacurile sunt adesea folosite ca metode de șantaj cibernetic, în care hackerii cer bani pentru a opri fluxurile de date malițioase.

Cloudflare a precizat că atacul din ultimele zile a durat aproximativ 35 de secunde și a constat într-un „UDP flood”, adică un val masiv de pachete trimise prin protocolul UDP. Surprinzător, mare parte din trafic a provenit din Google Cloud, ceea ce indică faptul că atacatorii au reușit să exploateze resursele unei platforme legitime pentru a-și amplifica forța de atac.

Creșterea alarmantă a atacurilor cibernetice

Nu este prima dată când Cloudflare anunță recorduri în materie de atacuri blocate. Doar în iunie 2025, compania a oprit un alt atac uriaș, de 7,3 Tbps, îndreptat împotriva unui furnizor de găzduire anonim. Recordurile anterioare erau mult mai mici, de ordinul a 3,8 Tbps, ceea ce arată clar tendința de accelerare.

De altfel, raportul Cloudflare pentru primul trimestru al anului 2025 a arătat o creștere de 198% de la un trimestru la altul și de 358% față de anul precedent în numărul atacurilor DDoS. În total, în 2024, compania a blocat 21,3 milioane de atacuri îndreptate împotriva clienților săi, dar și 6,6 milioane de atacuri care au vizat direct propria infrastructură. Unele dintre acestea au făcut parte din campanii complexe, desfășurate pe parcursul a mai multor zile, și au combinat tehnici variate precum SYN flood, atacuri generate de botnetul Mirai sau amplificări SSDP.

Creșterea cea mai vizibilă a fost în cazul atacurilor la nivel de rețea, care au înregistrat o majorare spectaculoasă de 509% de la an la an, doar în primele luni din 2025. Aceste date confirmă că amenințarea nu doar persistă, ci se extinde rapid și devine tot mai sofisticată.

Competiția globală în securitatea online

Cloudflare nu este singura companie confruntată cu atacuri cibernetice de amploare. În trecut, Microsoft a trebuit să facă față unor valuri similare. În ianuarie 2022, gigantul american a blocat un atac de 3,47 Tbps îndreptat asupra unui client Azure din Asia. În iulie 2024, un alt atac masiv a perturbat serviciile Microsoft 365 și Azure la nivel global, afectând milioane de utilizatori.

Comparativ cu acele episoade, atacul de 11,5 Tbps reușit de data aceasta este de o magnitudine fără precedent. El ridică întrebări importante despre capacitatea companiilor și a infrastructurilor critice de a rezista unor asemenea presiuni. Faptul că sursele traficului au inclus chiar servicii legitime precum Google Cloud arată cât de ușor pot fi folosite platformele de tip cloud ca arme de către grupările de atacatori.

În același timp, aceste incidente arată și cât de mult a evoluat industria apărării cibernetice. Cloudflare a reușit să neutralizeze atacuri care, acum câțiva ani, ar fi doborât fără efort majoritatea rețelelor. Compania își bazează succesul pe infrastructura distribuită la nivel global și pe tehnologii autonome capabile să identifice și să blocheze atacuri în timp real, fără intervenție umană.

Pe termen scurt, recordurile tot mai dese confirmă că atacurile DDoS au devenit un instrument obișnuit pentru grupările infracționale. Pe termen lung, ele pun presiune pe toate organizațiile care depind de servicii online pentru a-și asigura protecția. Dincolo de cifre, lecția principală rămâne aceea că securitatea cibernetică nu mai este un lux, ci o condiție vitală pentru funcționarea economiei digitale globale.

