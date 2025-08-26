Se schimbă internetul – Se impune un nou model de acces pentru AI, ce înseamnă asta pentru site-uri

Ultima ora
Cloudflare, lider global în infrastructura cloud și securitatea traficului online, a anunțat recent o schimbare majoră în modul în care roboții AI accesează conținutul de pe internet.

Compania devine primul furnizor de infrastructură care blochează implicit accesul AI la site-uri fără permisiunea proprietarilor sau fără compensarea acestora.

Ce urmează să se întâmple

Concret, deținătorii de site-uri web pot decide cine și cum utilizează conținutul lor, iar companiile de AI trebuie să precizeze clar scopul roboților lor, antrenament, generare de răspunsuri sau căutare, pentru ca proprietarii să decidă dacă îi permit, informează Cloudfare.

Această inițiativă reprezintă un pas important spre un model economic mai echitabil, în care creatorii de conținut primesc control și recompense pentru munca lor, iar companiile de AI pot continua să inoveze într-un cadru transparent.

Pentru decenii, modelul clasic al internetului a fost simplu: motoarele de căutare indexează conținutul și direcționează traficul către site-urile originale, generând venituri din reclame și vizibilitate.

Modelul este acum afectat de roboții AI care colectează articole, texte și imagini fără a redirecționa utilizatorii către sursa originală, ceea ce reduce veniturile creatorilor și le diminuează satisfacția muncii depuse.

Control și transparență pentru creatorii de conținut

Matthew Prince, CEO și cofondator Cloudflare, a subliniat că protejarea conținutului original este esențială pentru viitorul internetului: „Trebuie să oferim editorilor controlul pe care îl merită și să construim un model economic care să funcționeze pentru toată lumea – creatori, consumatori și inovatori AI. Conținutul original face internetul unul dintre cele mai mari inventii ale secolului trecut și trebuie protejat”.

Această abordare este sprijinită de numeroase publicații și companii tehnologice de top, precum Condé Nast, Dotdash Meredith, USA TODAY Network, Pinterest, Reddit sau Ziff Davis.

Un ecosistem digital durabil?

Toți acești actori susțin că modelul bazat pe permisiune va crea un ecosistem digital durabil, în care drepturile creatorilor sunt respectate, iar companiile de AI au un cadru clar pentru utilizarea datelor.

Cloudflare gestionează rețeaua care susține 20% din traficul web mondial și utilizează soluții avansate de management al roboților pentru a distinge între utilizatori umani și AI.

Începând cu această schimbare, fiecare domeniu nou înregistrat va avea opțiunea implicită de a controla accesul roboților AI, eliminând necesitatea configurării manuale pentru a bloca scraping-ul.

În plus, compania propune noi protocoale pentru autentificarea roboților și identificarea lor de către site-uri, oferind un nivel superior de transparență și control pentru toți participanții la ecosistemul digital.

