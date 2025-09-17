Avertismentul DNSC – Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice

Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, în luna septembrie 2025, o atenționare privind pericolele asociate dezvăluirii adresei IP în spațiul public.

Deși mulți utilizatori consideră că aceasta este doar o informație tehnică fără relevanță, specialiștii atrag atenția că IP-ul poate deveni o poartă de intrare pentru atacuri informatice.

Care sunt pericolele care te pândesc

DNSC explică faptul că adresa IP nu este un simplu șir de cifre, ci poate dezvălui detalii esențiale despre un utilizator: locația aproximativă, furnizorul de internet sau tipul de dispozitiv folosit.

În plus, atacatorii pot exploata această informație pentru a derula scanări de vulnerabilități sau atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service), menite să blocheze accesul la internet sau la anumite servicii online.

Într-o postare publică, experții DNSC au demontat mitul conform căruia comunicarea adresei IP nu implică riscuri.

Dimpotrivă, această expunere poate permite infractorilor să cartografieze rețeaua unui utilizator, identificând punctele vulnerabile.

Odată descoperite, acestea pot fi folosite pentru tentative de acces neautorizat sau exploatarea serviciilor disponibile în rețea.

Situația este cu atât mai riscantă în mediile unde interacțiunile online sunt frecvente și intense, precum jocurile video multiplayer sau platformele de streaming.

În astfel de contexte, atacatorii pot recurge inclusiv la forme de hărțuire digitală sau la blocarea deliberată a conexiunii pentru a afecta activitatea victimei.

Recomandările DNSC pentru protecția ta

Pentru a evita aceste scenarii, DNSC recomandă utilizatorilor mai multe măsuri de securitate accesibile și eficiente:

Nu publicați adresa IP pe forumuri, rețele sociale sau chat-uri.

Folosiți un VPN pentru a ascunde IP-ul real și a reduce posibilitatea urmăririi online.

Configurați routerul cu un firewall activ și dezactivați serviciile care nu sunt utilizate.

Activați filtre de trafic și restricționați porturile expuse, pentru a limita accesul nedorit din exterior.

Instituția subliniază că aplicarea acestor recomandări nu necesită cunoștințe avansate de securitate cibernetică, însă impactul lor asupra protecției datelor este semnificativ.

Într-o lume digitală unde metodele de atac devin tot mai sofisticate, prevenția rămâne cea mai eficientă armă pentru utilizatorii obișnuiți.

DNSC reamintește că siguranța în mediul online depinde de responsabilitatea fiecăruia. Evitarea expunerii inutile a informațiilor sensibile, cum este adresa IP, reprezintă un pas esențial pentru a menține controlul asupra propriei securități digitale și pentru a reduce riscul de a deveni ținta infractorilor cibernetici.