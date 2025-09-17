Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
17 sept. 2025 | 09:44
de Iulia Kelt

Avertismentul DNSC – Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice

TEHNOLOGIE
Avertismentul DNSC - Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice
Ce recomandă DNSC pentru siguranța ta / Foto: Tech Advisor

Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, în luna septembrie 2025, o atenționare privind pericolele asociate dezvăluirii adresei IP în spațiul public.

Deși mulți utilizatori consideră că aceasta este doar o informație tehnică fără relevanță, specialiștii atrag atenția că IP-ul poate deveni o poartă de intrare pentru atacuri informatice.

Care sunt pericolele care te pândesc

DNSC explică faptul că adresa IP nu este un simplu șir de cifre, ci poate dezvălui detalii esențiale despre un utilizator: locația aproximativă, furnizorul de internet sau tipul de dispozitiv folosit.

Vezi și:
Țara în care datele a 1,5 milioane de persoane au fost publicate în online. Atac cibernetic de amploare, instituții publice și companii, printre victime
Avertismentul Kaspersky – Val de atacuri phishing care vizează universitățile la început de an academic

În plus, atacatorii pot exploata această informație pentru a derula scanări de vulnerabilități sau atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service), menite să blocheze accesul la internet sau la anumite servicii online.

Într-o postare publică, experții DNSC au demontat mitul conform căruia comunicarea adresei IP nu implică riscuri.

Dimpotrivă, această expunere poate permite infractorilor să cartografieze rețeaua unui utilizator, identificând punctele vulnerabile.

Odată descoperite, acestea pot fi folosite pentru tentative de acces neautorizat sau exploatarea serviciilor disponibile în rețea.

Situația este cu atât mai riscantă în mediile unde interacțiunile online sunt frecvente și intense, precum jocurile video multiplayer sau platformele de streaming.

În astfel de contexte, atacatorii pot recurge inclusiv la forme de hărțuire digitală sau la blocarea deliberată a conexiunii pentru a afecta activitatea victimei.

Recomandările DNSC pentru protecția ta

Pentru a evita aceste scenarii, DNSC recomandă utilizatorilor mai multe măsuri de securitate accesibile și eficiente:

  • Nu publicați adresa IP pe forumuri, rețele sociale sau chat-uri.
  • Folosiți un VPN pentru a ascunde IP-ul real și a reduce posibilitatea urmăririi online.
  • Configurați routerul cu un firewall activ și dezactivați serviciile care nu sunt utilizate.
  • Activați filtre de trafic și restricționați porturile expuse, pentru a limita accesul nedorit din exterior.

Instituția subliniază că aplicarea acestor recomandări nu necesită cunoștințe avansate de securitate cibernetică, însă impactul lor asupra protecției datelor este semnificativ.

Într-o lume digitală unde metodele de atac devin tot mai sofisticate, prevenția rămâne cea mai eficientă armă pentru utilizatorii obișnuiți.

DNSC reamintește că siguranța în mediul online depinde de responsabilitatea fiecăruia. Evitarea expunerii inutile a informațiilor sensibile, cum este adresa IP, reprezintă un pas esențial pentru a menține controlul asupra propriei securități digitale și pentru a reduce riscul de a deveni ținta infractorilor cibernetici.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie
Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie
Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie
VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie
Ce faci dacă șeful ”te hărțuiește” în afara programului sau în concediu. Când contactele de muncă devin abuz
Ce faci dacă șeful ”te hărțuiește” în afara programului sau în concediu. Când contactele de muncă devin abuz
Toyota recheamă aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor digitale defecte
Toyota recheamă aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor digitale defecte
Lampă romană veche de 1.900 de ani descoperită într-un cimitir. Ce înseamnă acest lucru pentru arheologie
Lampă romană veche de 1.900 de ani descoperită într-un cimitir. Ce înseamnă acest lucru pentru arheologie
Cum a fost adus Tyler Robinson în fața instanței. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea pentru asasinarea lui Charlie Kirk
Cum a fost adus Tyler Robinson în fața instanței. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea pentru asasinarea lui Charlie Kirk
Serialul despre atacul din Israel de pe 7 octombrie, pe HBO Max
Serialul despre atacul din Israel de pe 7 octombrie, pe HBO Max
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”
Playtech Știri
Lidia Buble, probleme de sănătate. Oboseala şi-a spus cuvântul, ce simptome are artista: „Am tras ca nebuna”
Playtech Știri
Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...