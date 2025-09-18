Ultima ora
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

O vulnerabilitate critică descoperită pe telefoanele Samsung poate permite atacatorilor să execute cod de la distanță prin intermediul unei biblioteci de procesare a imaginilor folosită de aplicații de mesagerie, inclusiv WhatsApp. Problema afectează un număr foarte mare de modele recente și justifică un apel urgent la actualizare, întrucât breșa este deja exploatată în practică, nu doar teoretic. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre un risc ipotetic, ci despre un vector real pe care actorii rău-intenționați îl pot folosi pentru compromiterea dispozitivelor.

Vulnerabilitatea este legată de modul în care anumite fișiere media sunt analizate la nivel de sistem. Dacă un utilizator primește conținut modificat special și acesta este procesat de biblioteca vulnerabilă, pe dispozitiv se poate rula cod arbitrar. De aici, scenariile merg de la colectarea de date până la instalarea de malware sau preluarea unor permisiuni avansate. Pentru că mecanismul se află la nivelul sistemului, simpla actualizare a aplicațiilor nu este suficientă: este nevoie de patch-ul de firmware furnizat de Samsung, notează Bleepingcomputer.

Ce s-a întâmplat și pe cine afectează

Avertizarea vizează telefoanele Samsung cu versiuni Android lansate în ultimii ani (gama variind de la Android 13 în sus), ceea ce înseamnă că miza este mare la nivel de bază instalată. Chiar dacă vulnerabilitatea a fost semnalată în contextul WhatsApp, principial pot fi expuse și alte aplicații care se bazează pe aceeași bibliotecă de imagine pentru a procesa fișierele primite.

În practică, riscul crește atunci când utilizatorii primesc fișiere de la contacte necunoscute sau din grupuri puțin controlate. Chiar și așa, este important de reținut că un dispozitiv actualizat la cel mai nou pachet de securitate reduce drastic suprafața de atac. De aceea, recomandarea nu este să „evitați WhatsApp”, ci să instalați cât mai repede actualizările de sistem.

Cum te protejezi: pașii de făcut acum

Primul pas este să instalezi patch-ul de securitate de sistem pentru telefonul tău Galaxy. Intră în Setări → Actualizare software → Descărcare și instalare și verifică manual dacă actualizarea este disponibilă. Distribuirea se face etapizat, în funcție de model, regiune și operator, așa că merită să verifici de mai multe ori pe parcursul zilei sau a următoarelor zile, până apare pachetul pentru dispozitivul tău.

Până la aplicarea patch-ului, adoptă câteva măsuri de minimă prudență: menține WhatsApp și celelalte aplicații la ultima versiune, dezactivează descărcarea automată a conținutului media din conversațiile cu persoane necunoscute, nu deschide fișiere primite din surse pe care nu le cunoști și evită instalarea de aplicații din afara magazinelor oficiale. Pentru datele importante, asigură-te că ai backup activ și parolele sunt protejate cu autentificare în doi pași acolo unde este posibil, scriu cei de la Tom’s Guide.

Ce știm despre vulnerabilitate și despre patch

Defectul tehnic are natura unei scrieri „în afara limitelor” într-o bibliotecă de cod responsabilă cu decodarea/analiza imaginilor. Astfel de erori sunt periculoase tocmai pentru că pot fi exploatate prin fișiere aparent inofensive, trimise pe canale obișnuite de comunicare. Într-un ecosistem în care mesajele, pozele și clipurile circulă masiv, vectorul de atac devine atractiv pentru grupuri de criminalitate informatică.

Patch-ul de securitate livrat de Samsung închide această breșă la nivel de firmware și reprezintă singura rezolvare completă. Actualizarea aplicațiilor ajută, dar nu substituie corecția de la nivel de sistem. După instalare, telefonul necesită repornire pentru a aplica integral modificările. E bine să verifici ulterior în „Informații despre software” că nivelul patch-ului de securitate a fost actualizat la cea mai recentă versiune disponibilă pentru modelul tău.

Mesajul de final: update acum, nu mai târziu

Vulnerabilitățile critice exploatate „în sălbăticie” sunt rareori tolerate de producători: de aceea ai deja la dispoziție o remediere. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să actualizezi imediat telefonul, apoi să păstrezi câteva obiceiuri sănătoase de securitate. Așa reduci substanțial riscul, fără să renunți la aplicațiile pe care le folosești zi de zi.

