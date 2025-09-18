Ultima ora
18 sept. 2025 | 09:10
de Ozana Mazilu

Avertisment de la Poliție: escrocherii noi pe WhatsApp. Cum se folosesc identitățile furate

TEHNOLOGIE
Avertisment de la Poliție: escrocherii noi pe WhatsApp. Cum se folosesc identitățile furate
Cum acționează escrocii care imită persoane reale

Poliția română avertizează asupra unei metode recente de fraudă care se răspândește rapid pe WhatsApp. În județul Giurgiu, mai multe persoane au fost deja vizate de această schemă prin care infractorii se dau drept prieteni sau rude pentru a obține bani. Cazurile arată cum încrederea dintre membrii familiei și apropiați poate fi exploatată cu ușurință atunci când nu sunt luate măsuri minime de verificare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, autorii creează conturi false pe WhatsApp sau pe alte aplicații de mesagerie, folosind fotografiile și numele unor persoane reale, dar asociindu-le cu numere de telefon complet diferite. Cu această identitate falsă, escrocii contactează rudele sau prietenii „victimei” și, sub pretextul unei urgențe, cer transferuri de bani către conturi bancare pe care le furnizează imediat.

Pentru a părea credibili, aceștia trimit mesaje scrise convingătoare, adesea cu expresii precum „trimite repede” sau „nu spune nimănui”, susținând că nu pot vorbi la telefon din cauza unei probleme grave. Tactica se bazează pe presiunea emoțională și sentimentul de urgență, două elemente care pot face o persoană să acționeze fără a verifica informațiile.

Recomandările Polițigei pentru a evita capcana

Reprezentanții Poliției îi îndeamnă pe utilizatori să fie extrem de prudenți și să verifice identitatea celui care solicită bani. Chiar dacă mesajul pare credibil, nu trebuie făcut niciun transfer înainte de o confirmare directă. Câteva măsuri simple pot preveni pierderi financiare:

  • Apel telefonic: sunați direct persoana care pretinde că are nevoie de ajutor, dar la numărul pe care îl cunoașteți deja, nu la cel folosit în mesaj.
  • Confirmare prin apropiați: dacă nu reușiți să luați legătura, contactați o rudă sau un prieten comun pentru a verifica situația.
  • Atenție la semnale de alarmă: expresii precum „nu spune la nimeni” sau insistența de a trimite imediat bani sunt indicii clare de fraudă.

Polițiștii subliniază că aceste verificări durează doar câteva minute, dar pot împiedica pierderi considerabile. În plus, nu transferați bani către conturi comunicate prin aplicații de mesagerie fără confirmare suplimentară printr-o discuție directă.

Protejează-ți datele și imaginea online

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că publicarea excesivă a fotografiilor și datelor personale pe rețele sociale poate facilita furtul de identitate. Escrocii pot prelua imagini publice pentru a crea conturi false cât mai convingătoare. De aceea, Poliția recomandă limitarea distribuției de informații personale către necunoscuți și setarea unor filtre stricte de confidențialitate pe platformele de socializare.

Fenomenul din Giurgiu arată că metodele de înșelăciune se diversifică odată cu tehnologia. În fața unor infractori care își perfecționează permanent tacticile, vigilența rămâne cea mai eficientă formă de protecție. Verificarea identității și refuzul de a acționa sub presiunea urgenței sunt pași esențiali pentru a nu deveni victima unei escrocherii pe WhatsApp sau pe orice altă platformă de mesagerie.

