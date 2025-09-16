Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 09:30
de Iulia Kelt

Samsung lansează servicii premium de service pentru Galaxy S și Z. Cum te ajută, de fapt

TEHNOLOGIE
Samsung lansează servicii premium de service pentru Galaxy S și Z. Cum te ajută, de fapt
Van Service, reparații rapide cu ridicare și livrare la domiciliu / Foto: Phone Arena

Samsung România își extinde portofoliul de servicii post-vânzare, introducând o gamă de soluții premium de service dedicate utilizatorilor seriilor Galaxy S și Galaxy Z.

Aceste servicii sunt concepute pentru a oferi flexibilitate, confort și rapiditate, răspunzând nevoilor clienților din București și zonele limitrofe.

Van Service, reparații rapide cu ridicare și livrare la domiciliu

Unul dintre cele mai atractive servicii este Van Service, prin care poți cere preluarea smartphone-ului direct de acasă de la tine.

Dispozitivul este transportat la un centru autorizat Samsung, reparat, iar apoi returnat proprietarului în termen de 24 de ore.

Programarea se face online, simplu și rapid, ceea ce înseamnă că utilizatorii scapă de drumuri și de pierderea timpului la cozi.

Acest tip de soluție este gândită în special pentru cei care au un program încărcat, dar care nu vor să facă compromisuri în ceea ce privește calitatea reparațiilor. Practic, Samsung aduce service-ul la ușa clientului, reducând la minimum inconvenientele.

Service Locker și Loan Service, soluții pentru flexibilitate și continuitate

Pentru cei care au un program neregulat sau care nu pot ajunge la service în timpul săptămânii, Samsung a instalat un Service Locker în zona APACA. Acesta permite predarea sau ridicarea dispozitivelor Galaxy, fie smartphone, tabletă sau wearable, la orice oră, inclusiv în weekend.

Ai astfel libertatea de a-ți organiza singuri timpul, fără constrângeri legate de programul de lucru al centrelor de service.

În plus, pentru clienții care nu își permit să rămână fără telefon, compania pune la dispoziție Loan Service. Cei care aduc în service un Galaxy Z Flip, Z Fold sau un model din seria Galaxy S primesc temporar un telefon din cea mai nouă generație.

Opțiunea asigură continuitatea în activitățile zilnice, fără pauze neplăcute cauzate de lipsa dispozitivului personal.

Buy & Try, testare fără riscuri pentru Galaxy Z Flip7 și Fold7

Samsung introduce și opțiunea Buy & Try, destinată celor interesați să achiziționeze cele mai noi modele pliabile, Galaxy Z Flip7 și Galaxy Z Fold7.

Prin acest program, clienții au posibilitatea de a cumpăra dispozitivul și de a-l testa în condiții reale de utilizare timp de până la 60 de zile. Dacă produsul nu răspunde așteptărilor, acesta poate fi returnat fără dificultăți.

Samsung reușește, așadar, să consilideze experiența clienților săi din România și oferă o abordare modernă și adaptată nevoilor actuale.

Accentul este pus pe rapiditate, accesibilitate și libertatea de alegere, transformând procesul de service într-o experiență simplă și lipsită de stres.

