Funcții ascunse pe telefoanele Samsung Galaxy pe care puțini utilizatori le folosesc. Iată ce trebuie să știi despre smartphone-ul tău

Smartphone-urile Samsung Galaxy sunt printre cele mai apreciate dispozitive Android de pe piață, nu doar datorită performanței hardware, ci și a multitudinii de funcții software.

Cu fiecare actualizare majoră One UI, apar noutăți și îmbunătățiri, dar în același timp există și opțiuni mai vechi, trecute adesea cu vederea.

Multe dintre aceste instrumente pot face experiența zilnică mai plăcută și mai eficientă. Iată cinci funcții mai puțin cunoscute pe care merită să le descoperi.

Capturi de ecran derulante

Toată lumea știe cum să facă o captură de ecran pe telefon, dar puțini folosesc funcția de screenshot derulant disponibilă pe Samsung.

În loc să faci mai multe imagini pentru a surprinde un articol întreg sau o conversație, telefonul îți permite să capturezi tot conținutul într-un singur fișier.

După ce faci captura obișnuită (butonul de pornire + volum jos), pe ecran apare un buton de derulare. Apăsându-l, dispozitivul continuă să facă screenshot până acoperă întreaga pagină. Simplu și extrem de util!

Sunete separate pentru aplicații

O altă opțiune ascunsă este Separate App Sounds, care îți permite să redirecționezi sunetul unor aplicații către un dispozitiv Bluetooth, în timp ce alte aplicații rămân pe difuzorul telefonului.

Spre exemplu, poți reda muzică pe o boxă portabilă și în același timp să primești notificări direct pe telefon. Funcția se găsește în Setări > Sunete și vibrații > Sunete separate pentru aplicații.

Partajarea rapidă a parolelor Wi-Fi

Ai musafiri care îți cer parola Wi-Fi, dar nu o mai știi pe de rost? Telefoanele Galaxy îți ușurează viața prin opțiunea de partajare prin cod QR sau Quick Share.

Tot ce trebuie să faci este să accesezi rețeaua salvată în Setări > Wi-Fi, unde găsești butonul pentru generarea unui cod QR. Prietenii tăi îl scanează și se conectează imediat, fără bătăi de cap.

Modul de protecție a bateriei

Toate bateriile Li-ion își pierd treptat din capacitate, dar Samsung a integrat în One UI un Battery Protection Mode care prelungește durata de viață a acumulatorului.

Poți seta încărcarea să se oprească la 80% sau să alterneze între 95% și 100%, evitând astfel uzura cauzată de încărcările complete și menținerea îndelungată la 100%. O funcție ideală pentru cei care vor să păstreze telefonul cât mai mult timp în stare bună.

Ecranul rămâne aprins cât timp te uiți la el

Cei care citesc articole lungi sau documente pe telefon știu cât de enervant e ca ecranul să se stingă automat. Samsung are o soluție elegantă: funcția Keep Screen On While Viewing.

Atât timp cât camera detectează că te uiți la display, acesta rămâne aprins, fără să fie nevoie să atingi periodic ecranul. Activezi opțiunea din Setări > Funcții avansate > Mișcări și gesturi.

Deși multe dintre aceste funcții există de ani de zile, ele sunt adesea ignorate pentru că utilizatorii nu le descoperă în meniurile bogate ale telefoanelor Galaxy.

Totuși, odată activate, pot schimba modul în care îți folosești smartphone-ul zi de zi. Fie că vorbim de capturi de ecran mai eficiente, protecția bateriei sau partajarea rapidă a rețelei Wi-Fi, aceste opțiuni demonstrează atenția Samsung pentru detalii și pentru experiența utilizatorului.