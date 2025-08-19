Cea mai veche pâine din lume este chiar în România. Alimentul din 1892 este păstrat în condiții speciale de microclimat

Un exponat neobișnuit, dar cu o valoare istorică inestimabilă, atrage anual sute de vizitatori la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. Este vorba despre un aliment aparent banal, o bucată de pâine care a călătorit prin timp timp de peste 130 de ani, ajungând recent să fie recunoscută oficial ca fiind cea mai veche pâine din lume de către World Record Academy din Statele Unite.

Un suvenir transatlantic și un destin neobișnuit

Povestea incredibilă a acestei pâini începe în anul 1892, la Genova, în Italia, unde a fost coaptă cu ocazia Expoziției Italo-Americane. Evenimentul a comemorat 400 de ani de la marea descoperire a lui Cristofor Columb, iar pâinea a fost un simbol al celebrării. La acel moment, un marinar gălățean, Vasile Pamfil, care făcea parte din echipajul crucișătorului „Elisabeta”, a vizitat expoziția. Impresionat de simbolistica alimentului, a decis să îl cumpere, alături de ambalajul original, pentru a-l aduce acasă ca suvenir.

Destinul pâinii a luat o turnură neașteptată în 1915, când Pamfil a dăruit-o profesorului și colecționarului local Paul Pașa. Ulterior, în 1939, întreaga colecție a profesorului a fost preluată de muzeul gălățean, iar pâinea a intrat, astfel, în patrimoniul public.

De la exponat de bază, la „produs burghezo-moșieresc”

Deși are o poveste fascinantă, existența pâinii în muzeu nu a fost lipsită de peripeții. Directorul Muzeului de Istorie Galați, profesorul Cristian Căldăraru, a explicat:

„Acest bun muzeistic a făcut parte din expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Galaţi până la începutul anilor ’70, când a fost retras deoarece reprezenta un produs al orânduirii burghezo-moşiereşti, nefiind în concordanţă cu valorile proletare promovate în acea vreme.”

Astfel, sub regimul comunist, exponatul a fost considerat irelevant din punct de vedere istoric, fiind scos din sălile de prezentare și uitat într-un depozit de arhivă timp de câteva decenii. A fost redescoperit abia după 1989 și reintrodus în circuitul expozițional.

Analiză științifică și un record mondial

În 2009, cercetători de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați au analizat științific vechiul aliment. Rezultatele au fost remarcabile: deși, firesc, nu mai este comestibilă, pâinea nu prezintă urme de mucegai sau degradări vizibile. Practic, a reușit să-și păstreze aspectul inițial într-o stare uimitoare.

Această conservare excepțională, împreună cu povestea sa unică, i-a adus recunoașterea internațională. În 2019, World Record Academy din Miami, SUA, cea mai mare organizație dedicată omologării recordurilor, a validat și publicat oficial pâinea ca fiind „Cea Mai Veche Pâine din Lume.” Reprezentanții organizației au transmis un mesaj de felicitare muzeului gălățean.

Pentru a-i asigura longevitatea, pâinea este păstrată în condiții speciale de microclimat, care previn degradarea. Din acest motiv, nu este expusă permanent, ci doar la anumite intervale, în cadrul unor expoziții tematice.