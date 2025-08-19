Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 12:54
de Vieriu Ionut

Cea mai veche pâine din lume este chiar în România. Alimentul din 1892 este păstrat în condiții speciale de microclimat

CHESTII
Cea mai veche pâine din lume este chiar în România. Alimentul din 1892 este păstrat în condiții speciale de microclimat
Cea mai veche pâine din lume se află în Galați

Un exponat neobișnuit, dar cu o valoare istorică inestimabilă, atrage anual sute de vizitatori la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. Este vorba despre un aliment aparent banal, o bucată de pâine care a călătorit prin timp timp de peste 130 de ani, ajungând recent să fie recunoscută oficial ca fiind cea mai veche pâine din lume de către World Record Academy din Statele Unite.

Un suvenir transatlantic și un destin neobișnuit

Povestea incredibilă a acestei pâini începe în anul 1892, la Genova, în Italia, unde a fost coaptă cu ocazia Expoziției Italo-Americane. Evenimentul a comemorat 400 de ani de la marea descoperire a lui Cristofor Columb, iar pâinea a fost un simbol al celebrării. La acel moment, un marinar gălățean, Vasile Pamfil, care făcea parte din echipajul crucișătorului „Elisabeta”, a vizitat expoziția. Impresionat de simbolistica alimentului, a decis să îl cumpere, alături de ambalajul original, pentru a-l aduce acasă ca suvenir.

Destinul pâinii a luat o turnură neașteptată în 1915, când Pamfil a dăruit-o profesorului și colecționarului local Paul Pașa. Ulterior, în 1939, întreaga colecție a profesorului a fost preluată de muzeul gălățean, iar pâinea a intrat, astfel, în patrimoniul public.

Vezi și:
19 august în istorie: ziua marilor schimbări, descoperiri și progres cultural și științific
15 august în istorie: de la evenimente religioase și politice majore la momente cheie în știință și cultură

De la exponat de bază, la „produs burghezo-moșieresc”

Deși are o poveste fascinantă, existența pâinii în muzeu nu a fost lipsită de peripeții. Directorul Muzeului de Istorie Galați, profesorul Cristian Căldăraru, a explicat:

„Acest bun muzeistic a făcut parte din expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Galaţi până la începutul anilor ’70, când a fost retras deoarece reprezenta un produs al orânduirii burghezo-moşiereşti, nefiind în concordanţă cu valorile proletare promovate în acea vreme.”

Astfel, sub regimul comunist, exponatul a fost considerat irelevant din punct de vedere istoric, fiind scos din sălile de prezentare și uitat într-un depozit de arhivă timp de câteva decenii. A fost redescoperit abia după 1989 și reintrodus în circuitul expozițional.

Analiză științifică și un record mondial

În 2009, cercetători de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați au analizat științific vechiul aliment. Rezultatele au fost remarcabile: deși, firesc, nu mai este comestibilă, pâinea nu prezintă urme de mucegai sau degradări vizibile. Practic, a reușit să-și păstreze aspectul inițial într-o stare uimitoare.

Această conservare excepțională, împreună cu povestea sa unică, i-a adus recunoașterea internațională. În 2019, World Record Academy din Miami, SUA, cea mai mare organizație dedicată omologării recordurilor, a validat și publicat oficial pâinea ca fiind „Cea Mai Veche Pâine din Lume.” Reprezentanții organizației au transmis un mesaj de felicitare muzeului gălățean.

Pentru a-i asigura longevitatea, pâinea este păstrată în condiții speciale de microclimat, care previn degradarea. Din acest motiv, nu este expusă permanent, ci doar la anumite intervale, în cadrul unor expoziții tematice.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală
Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală
Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?
Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?
Zeci de mii de români din Germania stau pe banii statului european. Statistica nu ne pune într-o lumină bună
Zeci de mii de români din Germania stau pe banii statului european. Statistica nu ne pune într-o lumină bună
Meta pregătește lansarea noii generații de ochelari inteligenți Hypernova, la un preț mai mic decât era așteptat
Meta pregătește lansarea noii generații de ochelari inteligenți Hypernova, la un preț mai mic decât era așteptat
O nouă breșă Windows a fost folosită pentru a răspândi un virus periculos
O nouă breșă Windows a fost folosită pentru a răspândi un virus periculos
REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet
Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou