Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”

Singapore, cunoscut până acum pentru disciplina financiară a locuitorilor săi, trece printr-o schimbare vizibilă: oamenii cheltuiesc tot mai mult, uneori chiar peste posibilitățile lor. Creșterea costului vieții, dorința de a călători, experiențe și răsfăț personal fac ca economisirea să fie tot mai puțin prioritară, iar tinerii se îndatorează doar pentru a menține un stil de viață aparent luxos. Studiile arată că majoritatea locuitorilor trăiesc de la un salariu la altul, iar dorința de a impresiona prin obiecte scumpe și vacanțe predomina planurile financiare pe termen lung.

Tinerii plătesc dobânzi pentru stil de viață

„La sfârșitul fiecărei luni, când primesc salariul, îl folosesc să plătesc cardurile de credit, alocația pentru părinți, asigurările și investițiile”, spune Jovan Yeo, în vârstă de 31 de ani, angajat într-o firmă de servicii bancare digitale. „După toate acestea, salariul meu ajunge la zero, fără să mai pot economisi nimic”, adaugă el, menționând că restul banilor se duc pe călătorii, ieșiri în oraș și abonamente la săli de fitness.

Un studiu ADP realizat în 2025 arată că 60% dintre angajații din Singapore trăiesc de la un salariu la altul, mai mult decât în China, Coreea de Sud, Japonia sau Indonezia și peste media Asia-Pacific de 48%.

„Pot economisi dacă nu ies deloc, dar vreau să am o viață și să trăiesc experiențe”, explică Yeo.

Costul vieții ridicat face economisirea dificilă

Chiar dacă inflația a scăzut recent la un minim al ultimilor patru ani, Singapore rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Conform indicelui Numbeo, costul vieții în Singapore a crescut cu 11% față de anul precedent. Cheltuielile cu locuințele complică și mai mult situația, prețurile apartamentelor publice, unde locuiește aproape 80% din populație, crescând cu 9,6% în 2024.

Dorința de lux depășește economiile

Experții observă că problema nu ține doar de costuri, ci și de schimbări sociale și culturale: tinerii cheltuiesc mai mult pentru a-și etala stilul de viață.

„Luxul e mare aici. Mercedes este una dintre cele mai vândute mărci. Oamenii își doresc un anumit stil de viață și imagine”, spune Joshua Lim, manager de avere la PhillipCapital.

Mașinile sunt mult mai scumpe în Singapore din cauza sistemului Certificate of Entitlement (COE), care poate costa peste 100.000 de dolari singaporezi, uneori mai mult decât mașina în sine. În plus, planurile „buy now, pay later” fac mai ușor să cheltuiești bani pe care încă nu îi ai.

Această generație, crescută cu mult marketing și cu dorința de a se compara cu alții, simte mai puțin nevoia de a economisi. Mulți tineri nu resimt presiunea părinților lor de a economisi pentru copii sau locuință. Rezultatul este o societate a datoriilor, unde Mercedes-ul sau vacanțele vin înainte de economii, iar stilul de viață și aparențele cântăresc mai mult decât planificarea financiară pe termen lung.