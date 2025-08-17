Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 20:49
de Bianca Dumbrăveanu

Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”

Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”

Singapore, cunoscut până acum pentru disciplina financiară a locuitorilor săi, trece printr-o schimbare vizibilă: oamenii cheltuiesc tot mai mult, uneori chiar peste posibilitățile lor. Creșterea costului vieții, dorința de a călători, experiențe și răsfăț personal fac ca economisirea să fie tot mai puțin prioritară, iar tinerii se îndatorează doar pentru a menține un stil de viață aparent luxos. Studiile arată că majoritatea locuitorilor trăiesc de la un salariu la altul, iar dorința de a impresiona prin obiecte scumpe și vacanțe predomina planurile financiare pe termen lung.

Tinerii plătesc dobânzi pentru stil de viață

„La sfârșitul fiecărei luni, când primesc salariul, îl folosesc să plătesc cardurile de credit, alocația pentru părinți, asigurările și investițiile”, spune Jovan Yeo, în vârstă de 31 de ani, angajat într-o firmă de servicii bancare digitale. „După toate acestea, salariul meu ajunge la zero, fără să mai pot economisi nimic”, adaugă el, menționând că restul banilor se duc pe călătorii, ieșiri în oraș și abonamente la săli de fitness.

Un studiu ADP realizat în 2025 arată că 60% dintre angajații din Singapore trăiesc de la un salariu la altul, mai mult decât în China, Coreea de Sud, Japonia sau Indonezia și peste media Asia-Pacific de 48%.

„Pot economisi dacă nu ies deloc, dar vreau să am o viață și să trăiesc experiențe”, explică Yeo.

Costul vieții ridicat face economisirea dificilă

Chiar dacă inflația a scăzut recent la un minim al ultimilor patru ani, Singapore rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Conform indicelui Numbeo, costul vieții în Singapore a crescut cu 11% față de anul precedent. Cheltuielile cu locuințele complică și mai mult situația, prețurile apartamentelor publice, unde locuiește aproape 80% din populație, crescând cu 9,6% în 2024.

Vezi și:
David Popovici nu va concura la proba de 50 m liber la Campionatele Mondiale de natație din Singapore. Sportivul s-a calificat în finala probei de 100 m
Eleganță și arhitectură unică în inima Brașovului: Reședința de vis de aproape 3 milioane de euro

Dorința de lux depășește economiile

Experții observă că problema nu ține doar de costuri, ci și de schimbări sociale și culturale: tinerii cheltuiesc mai mult pentru a-și etala stilul de viață.

„Luxul e mare aici. Mercedes este una dintre cele mai vândute mărci. Oamenii își doresc un anumit stil de viață și imagine”, spune Joshua Lim, manager de avere la PhillipCapital.

Mașinile sunt mult mai scumpe în Singapore din cauza sistemului Certificate of Entitlement (COE), care poate costa peste 100.000 de dolari singaporezi, uneori mai mult decât mașina în sine. În plus, planurile „buy now, pay later” fac mai ușor să cheltuiești bani pe care încă nu îi ai.

Această generație, crescută cu mult marketing și cu dorința de a se compara cu alții, simte mai puțin nevoia de a economisi. Mulți tineri nu resimt presiunea părinților lor de a economisi pentru copii sau locuință. Rezultatul este o societate a datoriilor, unde Mercedes-ul sau vacanțele vin înainte de economii, iar stilul de viață și aparențele cântăresc mai mult decât planificarea financiară pe termen lung.

Furtuni violente în România: peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita. Grindină uriașă în Maramureș și Hunedoara
Recomandări
Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”
Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”
Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal
Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal
A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman
A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Revista presei
Adevarul
Ucrainenii dezvoltă drone „imposibil de bruiat” cu rază de până la 100 km: „Războiul s-a schimbat”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Playtech Știri
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Playtech Știri
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou