Ce versiune Star Wars va relansa Disney în 2027. Vei revedea producția la IMAX

Disney se pregătește să celebreze în 2027 împlinirea a 50 de ani de la lansarea filmului original Star Wars din 1977, printr-o relansare pe marile ecrane în format IMAX.

Totuși, compania nu a confirmat până acum care dintre multiplele versiuni ale filmului va fi proiectată, menținând misterul în jurul acestui eveniment aniversar.

Într-un răspuns oferit publicației Polygon în august, reprezentanții Disney au declarat că „nu confirmă formatul filmului în acest moment”, iar IMAX a evitat, de asemenea, să ofere detalii clare în prezentarea sa pentru investitori din octombrie.

Singura informație sigură este că evenimentul va purta titlul Star Wars: A New Hope – 50th Anniversary și va fi lansat în 2027.

O istorie complicată a edițiilor Star Wars

De-a lungul anilor, Star Wars a suferit numeroase modificări. În 1981, George Lucas a adăugat subtitlul Episode IV: A New Hope pentru a-l alinia cu viitorul sequel The Empire Strikes Back.

În 1997, regizorul a introdus Special Edition, care a adus efecte digitale, scene suplimentare și modificări controversate — cea mai notorie fiind inversarea scenei în care Han Solo trage primul.

Această versiune din 1997 a devenit baza pentru toate relansările ulterioare, inclusiv pentru edițiile Blu-ray și streaming.

Cu toate acestea, varianta anterioară, dinainte de Special Edition, nu a mai fost restaurată de la lansarea video din 1995, promovată atunci de Lucasfilm ca „ultima ocazie” de a vedea filmul în forma sa originală. Singura excepție a fost includerea versiunilor din 1993, restaurate de pe LaserDisc, ca bonus pe DVD-urile din 2006.

Fanii speră la o versiune originală

Mulți fani speră ca aniversarea de 50 de ani să readucă în cinematografe o versiune apropiată de cea din 1977, fără adăugirile digitale și modificările ulterioare.

În vara anului 2025, British Film Institute a proiectat o copie IB Technicolor din tirajul original britanic, care nici măcar nu conținea subtitlul A New Hope. Criticii au remarcat calitatea vizuală modestă, dar au salutat ocazia de a revedea secvența clasică în care „Han trage primul”.

Deocamdată, nici Disney, nici IMAX nu au confirmat dacă publicul va vedea o versiune restaurată a peliculei originale sau o relansare a ediției speciale.

Cert este că aniversarea va reprezenta un moment major pentru fanii Star Wars din întreaga lume, marcând cinci decenii de istorie galactică și controverse cinematografice care continuă să divizeze generații de spectatori.