Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney

Ce se întâmplă cu The Hunt for Ben Solo / Foto: Lucasfilm

Regizorul american Steven Soderbergh a confirmat ceea ce se bănuia deja de ceva vreme, și anume că Disney a respins complet scenariul filmului The Hunt for Ben Solo, deși acesta primise anterior aprobarea oficială a studiourilor Lucasfilm.

Potrivit lui Soderbergh, este prima dată când compania respinge un scenariu finalizat al unei producții Star Wars validate deja de Lucasfilm, scrie AVClub.

Primul scenariu complet Star Wars respins de Disney

Proiectul The Hunt for Ben Solo a fost dezvoltat în secret de Soderbergh în colaborare cu actorul Adam Driver, interpretul lui Kylo Ren din trilogia recentă Star Wars.

Reamintim că Adam Driver a dezvăluit existența proiectului recent, afirmând că scenariul era „unul dintre cele mai interesante la care am lucrat vreodată”.

La rândul său, Soderbergh a declarat că „a fost o plăcere să realizez filmul în mintea mea, chiar dacă publicul nu-l va vedea niciodată”.

După apariția informațiilor în presă, regizorul a oferit clarificări suplimentare, explicând că a fost nevoit să păstreze secretul asupra existenței proiectului.

El a relatat, de asemenea, că președinta Lucasfilm, Kathleen Kennedy, i-a confirmat unicitatea situației: „Am întrebat-o dacă s-a mai întâmplat ca Lucasfilm să trimită un scenariu final la Disney și să fie respins. Mi-a spus că nu, acesta a fost primul caz.”

Divergențe între Disney și Lucasfilm

Potrivit relatărilor celor implicați, Lucasfilm și-a exprimat sprijinul total pentru scenariu, însă conducerea Disney, inclusiv directorul general Bob Iger, a considerat că povestea nu se încadrează în direcția actuală a francizei.

Surse apropiate producției sugerează că motivul principal al respingerii a fost neclaritatea privind supraviețuirea personajului Ben Solo, aspect care contrazicea evenimentele din The Rise of Skywalker.

Această decizie a generat un val de reacții în rândul fanilor Star Wars, mulți dintre aceștia cerând public reluarea proiectului.

Pentru unii observatori, cazul reflectă o atitudine tot mai precaută a Disney față de riscurile creative din universul Star Wars, mai ales după schimbările frecvente de regizori în producții precum Solo: A Star Wars Story sau Episode IX.

Respingerea scenariului lui Soderbergh pare să confirme tendința recentă a studioului de a evita proiectele inovatoare în favoarea celor sigure comercial, precum viitorul film The Mandalorian and Grogu, programat pentru 2026. În lipsa The Hunt for Ben Solo, fanii vor rămâne doar cu speculațiile privind povestea pe care Disney a ales să nu o spună.

