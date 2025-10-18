Ultima ora
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată

Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Vârsta la care polițiștii și militarii se pot pensiona anticipat

Polițiștii și militarii din România pot beneficia de pensie anticipată în anumite condiții stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, actualizată cu modificările intrate în vigoare în 2024.

Acest tip de pensie se acordă cadrelor care au îndeplinit o anumită vechime în serviciu, dar nu au atins încă vârsta standard de pensionare.

Potrivit legislației, pensia anticipată parțială se poate acorda la cerere cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar care au cel puțin 20 de ani vechime efectivă în serviciu, dintre care minimum 10 ani în calitate de cadru militar sau polițist. Aceștia pot ieși la pensie cu până la cinci ani înaintea vârstei standard.

Vârsta standard și reducerile permise prin lege

Conform articolului 16 din Legea nr. 223/2015, vârsta standard de pensionare pentru militari și polițiști este de 60 de ani. Totuși, persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime și care au lucrat în condiții deosebite, cum ar fi misiuni operative, intervenții în situații de risc, sau activitate în zone cu grad ridicat de pericol, pot beneficia de reduceri ale acestei vârste.

Astfel, vârsta de pensionare poate fi redusă cu până la 13 ani, în funcție de numărul anilor lucrați în condiții speciale. În practică, aceasta înseamnă că un militar sau polițist cu vechime completă și activitate preponderent în condiții grele se poate pensiona anticipat chiar și la 47 de ani, fără penalizare.

Pentru pensia anticipată parțială, reducerea maximă este de 5 ani față de vârsta standard, iar cuantumul pensiei se diminuează proporțional, în funcție de perioada rămasă până la împlinirea vârstei de 60 de ani.

Alte condiții și recalcularea pensiilor

Începând din 2024, sistemul de pensii militare prevede și recalcularea veniturilor în baza contribuției efective și a mediei soldelor brute lunare din ultimele șase luni de activitate. De asemenea, legea stabilește că pensia anticipată se poate transforma automat în pensie pentru limită de vârstă odată ce beneficiarul atinge vârsta standard.

Pentru cadrele trecute în rezervă înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, dar care nu îndeplinesc condițiile pentru pensie anticipată, se poate acorda pensie de serviciu după o perioadă de stagiu suplimentar sau în urma îndeplinirii vechimii minime totale prevăzute de lege.

În prezent, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne analizează noi propuneri pentru ajustarea sistemului de pensii militare, astfel încât vârstele și reducerile aplicabile să fie mai echilibrate între diferitele categorii de personal operativ, tehnic și administrativ.

Prin urmare, în 2025, cadrele militare și polițiștii care au cel puțin 20 de ani de activitate și o vechime semnificativă în funcții operative pot solicita pensionarea anticipată, vârsta minimă practică pentru această categorie situându-se, în funcție de condițiile de muncă, între 47 și 55 de ani.

