Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie

Sistemul de pensii din România continuă să ridice numeroase întrebări, mai ales în ceea ce privește stagiile de cotizare și vechimea în grupele de muncă. Una dintre cele mai importante distincții este între grupa I și grupa II de muncă, care oferă beneficii suplimentare celor ce au lucrat în condiții considerate grele, nocive sau periculoase. Totuși, nu toate perioadele petrecute într-un loc de muncă pot fi luate în calcul pentru reducerea vârstei de pensionare, iar legislația este foarte clară în acest sens.

Ce este grupa a II-a de muncă

Potrivit legislației românești, grupa II de muncă se referă la activități desfășurate în condiții de muncă grele, dar care nu ating nivelul de periculozitate specific grupei I. În această categorie sunt incluși lucrători din industrii precum metalurgia, construcțiile, transporturile, mineritul de suprafață, chimia, energia sau domeniul naval.

Angajații încadrați în grupa II au dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în aceste condiții. De exemplu, pentru fiecare an lucrat în grupa II, se acordă o reducere de 3 luni din vârsta standard de pensionare, iar pentru 6 ani de muncă în astfel de condiții, se poate obține o reducere de 1 an și jumătate.

Beneficiarii sunt persoanele care, până la data de 1 aprilie 2001, au desfășurat activități specifice grupei II de muncă, conform Ordinului nr. 50/1990 și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. După această dată, grupei II i-a corespondat noțiunea de condiții deosebite, definite prin evaluări tehnice și medicale realizate de autoritățile competente și aprobate de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Perioadele care se iau în calcul pentru pensie

Se iau în considerare doar perioadele în care angajatul a desfășurat activități efective în condiții deosebite, conform documentelor eliberate de angajator: adeverințe, fișe de post, contracte de muncă și state de plată. De asemenea, este obligatoriu ca aceste documente să fie emise conform legii și să ateste clar natura activității.

Sunt incluse:

Perioadele lucrate zilnic în medii cu expunere constantă la factori nocivi (zgomot, substanțe toxice, radiații etc.);

Activitatea desfășurată în ture sau schimburi, dacă expunerea a fost permanentă;

Perioadele în care salariatul a fost plătit și a lucrat efectiv pe postul încadrat în grupa II.

Perioadele care nu se iau în calcul

Există însă și situații în care perioadele de muncă nu sunt recunoscute pentru încadrarea la grupa II, chiar dacă persoana a fost angajată în același loc de muncă. Printre acestea se numără:

Concediile medicale de lungă durată, concediile de maternitate sau de creștere a copilului;

Perioadele de șomaj sau întrerupere a activității;

Concediile fără plată, chiar dacă au fost acordate de angajator;

Perioadele de detașare în alte unități unde nu s-au prestat activități încadrate în grupa II;

Zilele de concediu neefectuate sau neplătite, precum și perioadele în care angajatul nu a fost expus efectiv la condițiile grele de muncă.

Mai mult, perioada în care o persoană a fost angajată, dar a lucrat parțial în astfel de condiții (de exemplu, mai puțin de jumătate din programul de lucru în mediu nociv), nu se cumulează automat la stagiul de cotizare pentru grupa II, ci se calculează proporțional cu timpul efectiv de expunere.

Pentru ca aceste perioade să fie recunoscute la calculul pensiei, angajații trebuie să prezinte adeverințe eliberate de angajatori sau de arhivele fostelor întreprinderi, în care să fie menționată clar grupa de muncă și durata lucrată în condiții deosebite.

Casa Națională de Pensii avertizează că documentele incomplete sau neconforme pot fi respinse, ceea ce duce la pierderea dreptului de reducere a vârstei de pensionare.