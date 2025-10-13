Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 14:18
de Daoud Andra

Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie

Social
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
FOTO: colaj Playtech.ro

Sistemul de pensii din România continuă să ridice numeroase întrebări, mai ales în ceea ce privește stagiile de cotizare și vechimea în grupele de muncă. Una dintre cele mai importante distincții este între grupa I și grupa II de muncă, care oferă beneficii suplimentare celor ce au lucrat în condiții considerate grele, nocive sau periculoase. Totuși, nu toate perioadele petrecute într-un loc de muncă pot fi luate în calcul pentru reducerea vârstei de pensionare, iar legislația este foarte clară în acest sens.

Ce este grupa a II-a de muncă

Potrivit legislației românești, grupa II de muncă se referă la activități desfășurate în condiții de muncă grele, dar care nu ating nivelul de periculozitate specific grupei I. În această categorie sunt incluși lucrători din industrii precum metalurgia, construcțiile, transporturile, mineritul de suprafață, chimia, energia sau domeniul naval.

Angajații încadrați în grupa II au dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în aceste condiții. De exemplu, pentru fiecare an lucrat în grupa II, se acordă o reducere de 3 luni din vârsta standard de pensionare, iar pentru 6 ani de muncă în astfel de condiții, se poate obține o reducere de 1 an și jumătate.

Vezi și:
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
La câți ani se pot pensiona militarii din România, în funcție de grad. Ce diferență e între caporal, plutonier și colonel

Beneficiarii sunt persoanele care, până la data de 1 aprilie 2001, au desfășurat activități specifice grupei II de muncă, conform Ordinului nr. 50/1990 și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. După această dată, grupei II i-a corespondat noțiunea de condiții deosebite, definite prin evaluări tehnice și medicale realizate de autoritățile competente și aprobate de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Perioadele care se iau în calcul pentru pensie

Se iau în considerare doar perioadele în care angajatul a desfășurat activități efective în condiții deosebite, conform documentelor eliberate de angajator: adeverințe, fișe de post, contracte de muncă și state de plată. De asemenea, este obligatoriu ca aceste documente să fie emise conform legii și să ateste clar natura activității.

Sunt incluse:

  • Perioadele lucrate zilnic în medii cu expunere constantă la factori nocivi (zgomot, substanțe toxice, radiații etc.);
  • Activitatea desfășurată în ture sau schimburi, dacă expunerea a fost permanentă;
  • Perioadele în care salariatul a fost plătit și a lucrat efectiv pe postul încadrat în grupa II.

Perioadele care nu se iau în calcul

Există însă și situații în care perioadele de muncă nu sunt recunoscute pentru încadrarea la grupa II, chiar dacă persoana a fost angajată în același loc de muncă. Printre acestea se numără:

  • Concediile medicale de lungă durată, concediile de maternitate sau de creștere a copilului;
  • Perioadele de șomaj sau întrerupere a activității;
  • Concediile fără plată, chiar dacă au fost acordate de angajator;
  • Perioadele de detașare în alte unități unde nu s-au prestat activități încadrate în grupa II;
  • Zilele de concediu neefectuate sau neplătite, precum și perioadele în care angajatul nu a fost expus efectiv la condițiile grele de muncă.

Mai mult, perioada în care o persoană a fost angajată, dar a lucrat parțial în astfel de condiții (de exemplu, mai puțin de jumătate din programul de lucru în mediu nociv), nu se cumulează automat la stagiul de cotizare pentru grupa II, ci se calculează proporțional cu timpul efectiv de expunere.

Pentru ca aceste perioade să fie recunoscute la calculul pensiei, angajații trebuie să prezinte adeverințe eliberate de angajatori sau de arhivele fostelor întreprinderi, în care să fie menționată clar grupa de muncă și durata lucrată în condiții deosebite.

Casa Națională de Pensii avertizează că documentele incomplete sau neconforme pot fi respinse, ceea ce duce la pierderea dreptului de reducere a vârstei de pensionare.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Playtech Știri
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Playtech Știri
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...