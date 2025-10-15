Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie

Schimbările legislative din ultimii ani au adus o serie de ajustări importante pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special care urmează să iasă la pensie. În 2025, regulile pentru obținerea pensiei militare sunt clar definite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările aduse de Legea nr. 282/2023. Aceste reglementări stabilesc nu doar vechimea minimă necesară pentru pensionare, ci și modul progresiv în care crește vârsta standard de pensionare și baza de calcul a pensiei.

Condițiile de vechime pentru pensia militară

Potrivit legislației în vigoare, pentru a beneficia de pensie militară de serviciu la limită de vârstă, militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: o vechime efectivă de minimum 25 de ani și cel puțin 15 ani de vechime în serviciu. Vârsta standard de pensionare este în prezent de 60 de ani, însă aceasta va crește treptat până la 65 de ani, începând din anul 2031, printr-un proces progresiv care se va încheia în 2035.

Astfel, vârsta de pensionare va fi de 61 de ani în 2031, 62 de ani în 2032, 63 în 2033, 64 în 2034, iar din 2035 se va stabili la 65 de ani. Totuși, cei care îndeplinesc deja condițiile de pensionare conform legii anterioare pot opta pentru aplicarea acestor prevederi până la finalul anului 2028.

Tipurile de pensii militare și situațiile în care pot fi obținute

În sistemul pensiilor militare de stat există trei categorii principale de pensii: pensia de serviciu, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Pensia de serviciu, la rândul ei, poate fi de trei feluri: pentru limită de vârstă, anticipată sau anticipată parțială.

Cei care doresc să se pensioneze anticipat trebuie să aibă o vechime de cel puțin 25 de ani, dintre care 15 ani în serviciu, și pot ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme decât vârsta standard, în anumite condiții. De exemplu, pot beneficia de acest drept persoanele trecute în rezervă ca urmare a reorganizării unităților sau a reducerii funcțiilor ori cele declarate inapte pentru serviciu de comisiile medico-militare.

Pentru pensia anticipată parțială, vechimea minimă este de 20 de ani, dintre care cel puțin 10 ani în serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează în funcție de numărul de ani lucrați și de sporurile aferente.

Calculul pensiei militare în 2025 și modificările progresive

O modificare esențială introdusă de Legea nr. 282/2023 vizează modul de calcul al bazei de pensie. În perioada 2024–2028, baza de calcul se extinde progresiv, luându-se în considerare tot mai multe luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate.

În 2025, baza de calcul este de 14 luni pentru cei care ies la pensie între ianuarie și iunie, respectiv 15 luni pentru cei care se pensionează între iulie și decembrie. Acest interval va continua să crească până în decembrie 2028, ajungând la 21 de luni.

După această perioadă, între 2029 și 2033, baza de calcul va crește gradual de la 22 la 80 de luni, iar între 2033 și 2043 va ajunge până la 300 de luni consecutive, cu o creștere constantă lunară.

Totodată, cuantumul pensiei nu poate depăși media salariilor lunare nete aferente bazei de calcul, iar pentru veniturile din pensii se aplică o cotă de impozitare de 10%, după deducerea plafonului neimpozabil de 2.000 de lei.

Condiții speciale și avantaje pentru anumite categorii de personal

Militarii și polițiștii care au lucrat în condiții deosebite sau speciale beneficiază de reduceri semnificative ale vârstei de pensionare. De exemplu, pentru cei care au desfășurat activitatea în condiții speciale timp de 20 de ani, reducerea poate ajunge până la 13 ani, fără a coborî sub pragul de 45 de ani.

De asemenea, personalul care a activat în structuri de intervenție, aviație, antiterorism sau scufundări poate solicita pensia anticipată, indiferent de vârstă, cu condiția să fi lucrat cel puțin 10 ani în aceste domenii.

Modul de stabilire a cuantumului pensiei

Cuantumul pensiei militare de serviciu se stabilește la 80% din baza de calcul pentru cei cu o vechime cumulată de 25 de ani. Pentru fiecare an care depășește această vechime, pensia crește cu 1%, fără a putea depăși venitul brut avut la data deschiderii dreptului de pensie.

În schimb, cei care au mai puțin de 25 de ani de vechime vor avea pensia diminuată cu 1% pentru fiecare an lipsă. De asemenea, perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale se transformă proporțional în sporuri suplimentare la calculul final al pensiei.